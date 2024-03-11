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понедельник, 11 марта 2024 года   

Как деньги из Швейцарии обогащают Аль-Каиду? |Comment Al-Qaida s’enrichit-elle depuis la Suisse ?

Автор: , Берн, .

Так выглядят криптобанкоматы

По данным аналитиков, ежегодно через криптовалюты отмывается более 20 миллиардов долларов грязных активов. Как это происходит?

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Selon les analystes, des fortunes d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars sont blanchies chaque année via les cryptomonnaies.

5 марта цена криптовалюты превысила 69 тыс. долларов, достигнув самой высокой отметки с ноября 2021 года, но уже к вечеру того же дня опустилась до 65 тысяч. В последнее время криптовалюты привлекают все более пристальное внимание не только биржевых спекулянтов, но и преступников и правоохранительных органов, ведь почти каждый седьмой случай отмывания денег связан с ними. И Швейцария, все еще размышляющая о том, как бы признать ХАМАС террористической организацией, но при этом не обидеть, не осталась в стороне от проблемы.

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финансирование терроризма
террористические организации в Швейцарии
отмывание денег в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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