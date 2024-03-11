Автор: Надежда Сикорская, Берн, 11.03.2024.
По данным аналитиков, ежегодно через криптовалюты отмывается более 20 миллиардов долларов грязных активов. Как это происходит?|
Selon les analystes, des fortunes d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars sont blanchies chaque année via les cryptomonnaies.
5 марта цена криптовалюты превысила 69 тыс. долларов, достигнув самой высокой отметки с ноября 2021 года, но уже к вечеру того же дня опустилась до 65 тысяч. В последнее время криптовалюты привлекают все более пристальное внимание не только биржевых спекулянтов, но и преступников и правоохранительных органов, ведь почти каждый седьмой случай отмывания денег связан с ними. И Швейцария, все еще размышляющая о том, как бы признать ХАМАС террористической организацией, но при этом не обидеть, не осталась в стороне от проблемы.
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