Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 24. 01. 2023.
Возмущенные родители обманутых детей говорят о пирамидальном мошенничестве и требуют наказания виновных. Дело расследует полиция.|
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