Крипто-академия или крипто-секта? |Une crypto académie ou une crypto-secte ?

Расследование журналистов телеканала RTS, представленное в форме репортажа,может быть полезно для подростков, мечтающихлегко и быстро разбогатеть, и их родителей, ломающих себе головы над тем, куда направить чад для получения профессий, которые были бы востребованы.