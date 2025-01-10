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пятница, 10 января 2025 года   

Хорошие новости от Нацбанка |Bonnes nouvelles de la Banque nationale

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

После двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.

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Après une pause de deux ans, la Banque nationale suisse (BNS) distribuera à nouveau ses bénéfices à la Confédération et aux cantons.

Финансовые результаты Нацбанка Швейцарии значительно колеблются от года к году. Так, в 2022-м, из-за слабых показателей на рынках акций и облигаций, BNS/SNB понес рекордные убытки в размере 132,5 млрд франков, а в 2023-м убыток составил 3,2 млрд франков. Зато в 2024-м, по предварительным данным, Нацбанк получил рекордную прибыль в размере 80 млрд франков. До этого момента лучшим считался 2017 год, когда прибыль Нацбанка составила 54,4 млрд франков.

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Национальный банк Швейцарии
распределение прибыли центробанка
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