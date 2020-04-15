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среда, 15 апреля 2020 года   

Covid-19: как изменилась жизнь фронтальеров?|Covid-19: comment la vie des frontaliers a-t-elle changé?

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 15. 04. 2020. Просмотров: 112

(© AFD)

Мы рассказывали о мерах борьбы с пандемией Covid-19 в Швейцарии, в числе которых – ограничение на въезд в страну. Как это сказалось на многочисленных иностранцах, работающих в Конфедерации?

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Nous avons consacré des articles aux mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 en Suisse, y compris la restriction d'entrée dans le pays. Comment cela influence la vie des étrangers qui travaillent en Suisse?

По данным Федеральной службы статистики (OFS), на конец 2019 года в Швейцарии работали 328 850 фронтальеров, то есть жителей соседних государств, из которых более 180 тыс. составляли французы. Сегодня, чтобы проехать на территорию Конфедерации, они должны представить документ, подтверждающий место работы в Швейцарии. Напомним, что Швейцария закрыла около 130 пропускных пунктов на своей границе, это невиданная мера с момента подписания в 1999 году соглашения между Конфедерацией и Евросоюзом о свободном перемещении граждан, вступившего в силу в 2002-м.

Ситуация на границе

Первым последствием закрытия части пропускных пунктов стали очереди на границе и пробки длиной в несколько километров. Те, кто раньше добирались на работу за 20 минут, в первые дни после введения новой меры тратили на дорогу до четырех часов. Для многочисленных французских медсестер, работающих в Швейцарии, такое положение было невыносимым. С 19 марта по решению женевских властей работникам сферы здравоохранения выдаются наклейки для автомобилей, позволяющие им пересекать границу вне очереди; подобные меры приняты и в других кантонах, граничащих с Францией: в Юра, например, машины таких фронтальеров проверяет отдельный сотрудник. Список открытых пропускных пунктов в Швейцарии опубликован здесь.

Что касается остальных "пограничников", то они могут пересекать границу только в случае, если необходимо их личное присутствие на работе: речь идет о сотрудниках продуктовых магазинов, аптек, заправочных станций и т.д. Кроме паспорта, водительских прав и трудового договора, они должны предъявить на границе свидетельство о перемещении в порядке исключения и документ, подтверждающий необходимость совершения поездок по работе (с подписью работодателя). Чтобы вернуться во Францию, с 8 апреля необходимо иметь при себе международное свидетельство о перемещении в порядке исключения. Формы вышеупомянутых документов можно загрузить с сайта министерства внутренних дел Франции. Многим фронтальерам уже надоела бумажная волокита, и в соцсетях они называют вышеупомянутые меры «административным ожесточением».

Мы уже не раз упоминали, что среди медперсонала Швейцарии – десятки тысяч жителей Италии и Франции, в некоторых больницах они составляют более 60% штата. Ранее власти Конфедерации выражали беспокойство по поводу того, что Франция, возможно, привлечет таких специалистов к работе в больницах на своей территории, но вскоре стало ясно, что этого не произойдет, пишет журнал Bilan, ссылаясь на посла Франции в Швейцарии Фредерика Журне.

Права фронтальеров сегодня

Важно знать, что, благодаря соответствующему соглашению между Швейцарией, Францией, Германией, Бельгией и Люксембургом, в период пандемии фронтальеры пользуются в Конфедерации теми же правами, что и резиденты. Например, переход на дистанционную работу не влияет на особенности налогообложения, в сфере социального обеспечения ничего не меняется, а если работодатель просит сотрудников временно оставаться дома, но при этом выполнять свои обязанности на расстоянии невозможно, то он должен платить им зарплату в полном объеме. Если же компания, в которой они работают, обращается за помощью к государству в связи с частичной безработицей, то фронтальеры могут рассчитывать на компенсацию в размере 80% зарплаты.

В случае окончания действия или расторжения трудового договора речь идет о полной безработице, и фронтальер должен подать заявку на получение пособия в своей стране. В самом трудном положении оказались иностранцы, которые работают в Швейцарии в качестве независимых специалистов: логопеды, психотерапевты и т.д. Официально им не запрещено работать и они не могут подавать заявки на получение компенсаций в связи с потерей заработка, а если некоторые из них перешли на неполный рабочий день, то не имеют права на пособие по безработице в своей стране. По этой причине они с нетерпением ожидают отмены действующих сегодня ограничений.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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