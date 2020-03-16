Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 16. 03. 2020. Просмотров: 417
Президент США Дональд Трамп издал указ о прекращении на 30 дней пассажирских перевозок между Европой и Америкой в связи с пандемией COVID-19. Еще до его вступления в силу в полночь в пятницу 13 марта новость вызвала панику на рынках, а европейские фондовые индексы, включая швейцарский, резко упали.|
Утром 12 марта французский индекс CAC 40 потерял 12,28%, британский FTSE 100 – 10,87%, немецкий Dax – 12,24%, а итальянский FTSE MIB – 16,92%. Что касается швейцарской биржи SIX, то четверг 12 марта стал одним из худших дней в ее истории: индекс SMI обрушился на 10% (до 8270 пунктов), показатель немного улучшился к концу четверга (-9,64%), в конце торгов 13 марта составил 8367 пунктов (+1,17%), а утром 16 марта - 8360, после чего продолжил снижаться.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил, что выделит 120 млрд евро на покупку активов, а также ослабил регулятивные ограничения для банков, но, вопреки ожиданиям экспертов, не изменил процентные ставки. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, потрясения на рынках могут привести к сценарию, аналогичному кризису 2008 года.
Финансовый аналитик женевской компании Prime Partners Жером Шупп подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что никогда не видел такого падения за один день, как на швейцарской бирже SIX. Он отметил, что при такой радикальной смене индекса сильно страдают целые сектора экономики, прежде всего, авиакомпании, которые еще до обвала индексов столкнулись с проблемами из-за эпидемии коронавируса и ценовой войны на рынке нефти.
Хроника коронавируса в ШвейцарииНовая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.
Коронавирус охватил всю ЕвропуВ Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Раскрыт механизм инфицирования клеток коронавирусомИспользуя метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, китайские исследователи объяснили, как возбудитель COVID-19 заражает клетки организма.
Хроника коронавируса в ШвейцарииНовая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Добавить комментарий