Утром 12 марта французский индекс CAC 40 потерял 12,28%, британский FTSE 100 – 10,87%, немецкий Dax – 12,24%, а итальянский FTSE MIB – 16,92%. Что касается швейцарской биржи SIX, то четверг 12 марта стал одним из худших дней в ее истории: индекс SMI обрушился на 10% (до 8270 пунктов), показатель немного улучшился к концу четверга (-9,64%), в конце торгов 13 марта составил 8367 пунктов (+1,17%), а утром 16 марта - 8360, после чего продолжил снижаться.



Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил, что выделит 120 млрд евро на покупку активов, а также ослабил регулятивные ограничения для банков, но, вопреки ожиданиям экспертов, не изменил процентные ставки. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, потрясения на рынках могут привести к сценарию, аналогичному кризису 2008 года.



Финансовый аналитик женевской компании Prime Partners Жером Шупп подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что никогда не видел такого падения за один день, как на швейцарской бирже SIX. Он отметил, что при такой радикальной смене индекса сильно страдают целые сектора экономики, прежде всего, авиакомпании, которые еще до обвала индексов столкнулись с проблемами из-за эпидемии коронавируса и ценовой войны на рынке нефти.





Основатель сайта для инвесторов investir.ch Томас Вейе назвал 12 марта «историческим» днем, добавив, что сегодня трудно анализировать ситуацию, так как неизвестно, какими будут последствия пандемии COVID-19: «Именно сомнения порождают панику».Интересно, что на рынках царило относительное спокойствие, пока коронавирус не распространился за пределы Китая, однако после того, как случаи заражения зафиксировали в Италии, кризис приобрел мировые масштабы. Жером Шупп пояснил, что ситуация меняется каждый день, в зависимости от поступающих новостей. Он добавил, что Национальный банк Швейцарии наверняка примет меры, а правительство должно быстро оказать помощь малым и средним предприятиям. Если рынки «оправятся» вопреки событиям 12 марта, то реальному сектору экономики потребуется больше времени.Томас Вейе полагает, что, как только в Италии улучшится обстановка, можно будет делать выводы о последствиях пандемии. При этом эксперты надеются, что коронавирус не затронет США в том же масштабе, что Италию, в противном случае мир ждет экономическая катастрофа.