Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 17 марта 2020 года   

16.03.2020 - 17:29Федеральный совет объявил чрезвычайное положение

Черный четверг швейцарской биржи|Le jeudi noir de la bourse suisse

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 16. 03. 2020. Просмотров: 417

(© unsplash.com)

Президент США Дональд Трамп издал указ о прекращении на 30 дней пассажирских перевозок между Европой и Америкой в связи с пандемией COVID-19. Еще до его вступления в силу в полночь в пятницу 13 марта новость вызвала панику на рынках, а европейские фондовые индексы, включая швейцарский, резко упали.

|
Le président américain Donald Trump a signé un décret pour arrêter pour 30 jours le trafic de passagers entre l'Europe et les Etats-Unis à cause de la pandémie COVID-19. Avant même que le décret n'entre en vigueur à minuit le vendredi 13 mars, la nouvelle a semé la panique sur les marchés et les indices boursiers européens, y compris suisses, ont fortement chuté.

Утром 12 марта французский индекс CAC 40 потерял 12,28%, британский FTSE 100 – 10,87%, немецкий Dax – 12,24%, а итальянский FTSE MIB – 16,92%. Что касается швейцарской биржи SIX, то четверг 12 марта стал одним из худших дней в ее истории: индекс SMI обрушился на 10% (до 8270 пунктов), показатель немного улучшился к концу четверга (-9,64%), в конце торгов 13 марта составил 8367 пунктов (+1,17%), а утром 16 марта - 8360, после чего продолжил снижаться.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил, что выделит 120 млрд евро на покупку активов, а также ослабил регулятивные ограничения для банков, но, вопреки ожиданиям экспертов, не изменил процентные ставки. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, потрясения на рынках могут привести к сценарию, аналогичному кризису 2008 года.

Финансовый аналитик женевской компании Prime Partners Жером Шупп подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что никогда не видел такого падения за один день, как на швейцарской бирже SIX. Он отметил, что при такой радикальной смене индекса сильно страдают целые сектора экономики, прежде всего, авиакомпании, которые еще до обвала индексов столкнулись с проблемами из-за эпидемии коронавируса и ценовой войны на рынке нефти.

Основатель сайта для инвесторов investir.ch Томас Вейе назвал 12 марта «историческим» днем, добавив, что сегодня трудно анализировать ситуацию, так как неизвестно, какими будут последствия пандемии COVID-19: «Именно сомнения порождают панику».

Интересно, что на рынках царило относительное спокойствие, пока коронавирус не распространился за пределы Китая, однако после того, как случаи заражения зафиксировали в Италии, кризис приобрел мировые масштабы. Жером Шупп пояснил, что ситуация меняется каждый день, в зависимости от поступающих новостей. Он добавил, что Национальный банк Швейцарии наверняка примет меры, а правительство должно быстро оказать помощь малым и средним предприятиям. Если рынки «оправятся» вопреки событиям 12 марта, то реальному сектору экономики потребуется больше времени.

Томас Вейе полагает, что, как только в Италии улучшится обстановка, можно будет делать выводы о последствиях пандемии. При этом эксперты надеются, что коронавирус не затронет США в том же масштабе, что Италию, в противном случае мир ждет экономическая катастрофа.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 78.73

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Хроника коронавируса в Швейцарии

 Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.

Всего просмотров: 6,057

Коронавирус охватил всю Европу

 В Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.

Всего просмотров: 5,005

Европа в эпицентре пандемии Covid-19

 Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего просмотров: 2,514
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Раскрыт механизм инфицирования клеток коронавирусом

 Используя метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, китайские исследователи объяснили, как возбудитель COVID-19 заражает клетки организма.

Всего просмотров: 1,513

Хроника коронавируса в Швейцарии

 Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.

Всего просмотров: 6,057

Европа в эпицентре пандемии Covid-19

 Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего просмотров: 2,514

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top