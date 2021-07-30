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пятница, 30 июля 2021 года   

Сокровище Башни ведьм|Le trésor de la Tour des sorcières

Автор: НГ, Зарнен, 30. 07. 2021.

Белая книга Зарнена (с) Wikipedia

В преддверии Национального праздника Швейцарии мы нашли для вас подходящий материал на историческую тему. Познаём Швейцарию!

 

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La veille de la Fête nationale suisse voici un sujet historique digne de l’occasion.

Наша Газета уже не раз рассказывала о различных традициях, связанных с Национальным  праздником  Швейцарии, отмечаемом 1 августа согласно легенде, именно в этот день в 1291 году, то есть 730 лет назад, на поляне Грютли или, во французском варианте, Рютли три кантона подписали соглашение, заложившее основу Швейцарской Конфедерации.

Не будем повторяться, а лучше поделимся случайно найденной в открытом источнике информацией, тем более что касается она одного из «кантонов-основоположников» - Обвальдена. Столица этого одного из самых маленьких как по площади, так и по размеру населения швейцарских кантонов. Его столица город Зарнен с населением чуть более 10 000 человек, расположен на одноименном озере.

На территории города сохранилось несколько старинных, 17 века, церквей, но главная его историческая достопримечательность это, безусловно, Белая книга Зарнена (Weisse Buch von Sarnen). Это рукописное собрание исторических хроник и документов средневековой Швейцарии было составлено местным Пименом, хронистом Гансом Шрибером в 1470-1472 годах, дополнено им же до 1474 года и продолжено пятью другими авторами с 1481 по 1607 годы. Ганс Шрибер не был, выражаясь современным языком, профессиональным историком. Год его рождения не установлен, но известно, что он был выходцем из Энгельберга, где, вероятно, получил образование в местном монастыре бенедиктинцев. Ганс родился родился в семье местного бюргера Иоганна Шрибера и Анны Тёни из Вольфеншиссена, отец его также имел склонность к писательской деятельности и составил ежегодник Вольфеншиссена.

С 1434 по 1478 годы Ганс Шрибер служил сначала городским, а затем земельным писарем в ратуше  Зарнена. Прекрасно образованный для своего времени человек, он хорошо знал римское право, переводил латинские документы на немецкий язык и явно пользовался уважением сограждан, так как избирался представителем швейцарского федерального собрания — тагзатцунга.

Как земельный писарь Ганс Шрибер в последний раз упоминается в документах городской общины Зарнена 6 июля 1478 года, а после 1 мая 1479 года числится уже как умерший.

Opus magnum Шрибера, Белая книга Зарнена, состоит из двух частей. В первой части, занимающей приблизительно 350 страниц, излагается содержание различных документов, относящихся к истории, хозяйству и имущественным отношениям кантона Обвальден , в том числе документов, касающихся отношений между членами складывающейся Конфедерации. Это тексты, содержащие данные о различных городах и районах центральной Швейцарии, князьях и владетелях, епископах и духовенстве, французских и германских королях, а также, например, решения о правах на рыболовство, упорядочение судоходства между Люцерном и Альпнахом от 1424 года, пограничные вопросы и прочее, начиная от 1315 года.

Вторая часть значительно более короткая, всего 22 страницы - описывает историю кантонов УриШвиц и Унтервальден. Именно здесь впервые изложены, на основе источников середины XIV столетия, основные моменты ставшей впоследствии легендарной истории обретения швейцарцами их независимости от иноземных властителей и появляются образы, ставшие впоследствии хрестоматийными: злой фогт (на современном языке чиновник), грубо нарушавший границы своей компетенции и издевавшийся над слабыми и бедными; путь, приведший к «клятве Рютли» и созданию Конфедерации, и т. д. Здесь также сообщается о некоем «Thall» (ныне главном национальном герое Швейцарии Вильгельме Телле) и его противнике «Gijssler», ландфогте Ури и Швица Германе Гесслере, повесившем шляпу эрцгерцога на липе центральной площади в городе Альтдорф, которую сейчас украшает памятник тому самому «некоему Теллю», перед котором фотографируются все туристы.

В 1507 году хронист Петерманн Эттерлин, служивший секретарем городского суда и городским летописцем Люцерна, перенёс часть текстов из Белой книги, в первую очередь историю Вильгельма Телля, в свою «Хронику Швейцарской конфедерации», первую печатную хронику Швейцарии. В середине XVI века историк и географ из Гларуса Эгидий Чуди, один из выдающихся политических деятелей Швейцарии времён Цвингли, соединил сведения из Белой книги и ряда других знакомых ему источников. В результате появилась популярная в течение нескольких столетий «История Швейцарии» (Chronicon Helveticum). наука не располагает исчерпывающими доказательствами об исторической достоверности ряда изложенных в ней событий, однако после создания Фридрихом Шиллером  драмы «Вильгельм Телль» история из Белой книги получила всемирную известность, а её первый автор Шрибер оказался совершенно забыт вот такая историческая несправедливость.

Вторично Белая книга Зарнена была обнаружена случайно в 1854 году на заброшенном чердаке, среди старых бумаг. Приехавший по вызову в Зарнен цюрихский государственный архивариус Герольд Мейер фон Кнонау сразу опознал в находке один из крупнейших письменных национальных памятников страны. Позднее о Белой книге узнал также цюрихский профессор истории Георг фон Висс, и между ним и фон Кнонау разгорелась борьба за право первой публикации источника. Лишь в 1928 году государственный архивариус Роберт Дуррер из Нидвальдена сумел научно доказать, что именно Ганс Шрибер является автором Белой книги и, соответственно, истории о Вильгельме Телле. По словам германиста Петера фон Матта, «Ни один швейцарский автор не создал произведения большей значимости».

Сегодня Белая книга хранится в государственном архиве Зарнена, расположенном в Башне Ведьм, получившей свое название потому, что в течение двух столетий здесь содержали женщин, обвиненных в колдовстве. Те времена канули в лету, а старинная хроника жива, с 2012 года с ее факсимиле можно ознакомиться в режиме онлайн.

Открываем вместе историю Швейцарии
В этом досье собраны воедино факты из истории Швейцарии с времен Юлия Цезаря до создания современной государственной системы. О том, как создавалась Конфедерация, какие тайны хранят ее замки, кто были участники славных (и позорных) битв, как застраивались города, и почему епископ Женевский Святой Франсуа стал покровителем журналистов – читайте и открывайте историю Швейцарии вместе с нами.
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