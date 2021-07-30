Наша Газета уже не раз рассказывала о различных традициях, связанных с Национальным праздником Швейцарии, отмечаемом 1 августа – согласно легенде, именно в этот день в 1291 году, то есть 730 лет назад, на поляне Грютли или, во французском варианте, Рютли три кантона подписали соглашение, заложившее основу Швейцарской Конфедерации.

Не будем повторяться, а лучше поделимся случайно найденной в открытом источнике информацией, тем более что касается она одного из «кантонов-основоположников» - Обвальдена. Столица этого одного из самых маленьких как по площади, так и по размеру населения швейцарских кантонов. Его столица – город Зарнен с населением чуть более 10 000 человек, расположен на одноименном озере.

На территории города сохранилось несколько старинных, 17 века, церквей, но главная его историческая достопримечательность – это, безусловно, Белая книга Зарнена (Weisse Buch von Sarnen). Это рукописное собрание исторических хроник и документов средневековой Швейцарии было составлено местным Пименом, хронистом Гансом Шрибером в 1470-1472 годах, дополнено им же до 1474 года и продолжено пятью другими авторами с 1481 по 1607 годы. Ганс Шрибер не был, выражаясь современным языком, профессиональным историком. Год его рождения не установлен, но известно, что он был выходцем из Энгельберга, где, вероятно, получил образование в местном монастыре бенедиктинцев. Ганс родился родился в семье местного бюргера Иоганна Шрибера и Анны Тёни из Вольфеншиссена, отец его также имел склонность к писательской деятельности и составил ежегодник Вольфеншиссена.

С 1434 по 1478 годы Ганс Шрибер служил сначала городским, а затем земельным писарем в ратуше Зарнена. Прекрасно образованный для своего времени человек, он хорошо знал римское право, переводил латинские документы на немецкий язык и явно пользовался уважением сограждан, так как избирался представителем швейцарского федерального собрания — тагзатцунга.

Как земельный писарь Ганс Шрибер в последний раз упоминается в документах городской общины Зарнена 6 июля 1478 года, а после 1 мая 1479 года числится уже как умерший.

Opus magnum Шрибера, Белая книга Зарнена, состоит из двух частей. В первой части, занимающей приблизительно 350 страниц, излагается содержание различных документов, относящихся к истории, хозяйству и имущественным отношениям кантона Обвальден , в том числе документов, касающихся отношений между членами складывающейся Конфедерации. Это тексты, содержащие данные о различных городах и районах центральной Швейцарии, князьях и владетелях, епископах и духовенстве, французских и германских королях, а также, например, решения о правах на рыболовство, упорядочение судоходства между Люцерном и Альпнахом от 1424 года, пограничные вопросы и прочее, начиная от 1315 года.

Вторая часть – значительно более короткая, всего 22 страницы - описывает историю кантонов Ури, Швиц и Унтервальден. Именно здесь впервые изложены, на основе источников середины XIV столетия, основные моменты ставшей впоследствии легендарной истории обретения швейцарцами их независимости от иноземных властителей и появляются образы, ставшие впоследствии хрестоматийными: злой фогт (на современном языке – чиновник), грубо нарушавший границы своей компетенции и издевавшийся над слабыми и бедными; путь, приведший к «клятве Рютли» и созданию Конфедерации, и т. д. Здесь также сообщается о некоем «Thall» (ныне – главном национальном герое Швейцарии Вильгельме Телле) и его противнике «Gijssler», ландфогте Ури и Швица Германе Гесслере, повесившем шляпу эрцгерцога на липе центральной площади в городе Альтдорф, которую сейчас украшает памятник тому самому «некоему Теллю», перед котором фотографируются все туристы.

1507 году

Петерманн Эттерлин

Люцерна

,

Вильгельма Телля

,

печатную

XVI

Эгидий Чуди

,

Цвингли

,

Chronicon Helveticum

).

Фридрихом Шиллером

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.

хронист, служивший секретарем городского суда и городским летописцемперенёс часть текстов из Белой книги, в первую очередь историю, в свою «Хронику Швейцарской конфедерации»первуюхронику Швейцарии. В серединевека историк и географ из Гларусаодин из выдающихся политических деятелей Швейцарии времёнсоединил сведения из Белой книги и ряда других знакомых ему источников. В результате появилась популярная в течение нескольких столетий «История Швейцарии» (наука не располагает исчерпывающими доказательствами об исторической достоверности ряда изложенных в ней событий, однако после созданиядрамы «Вильгельм Телль» история из Белой книги получила всемирную известность, а её первый автор Шрибер оказался совершенно забытвот такая историческая несправедливость

Вторично Белая книга Зарнена была обнаружена случайно в 1854 году – на заброшенном чердаке, среди старых бумаг. Приехавший по вызову в Зарнен цюрихский государственный архивариус Герольд Мейер фон Кнонау сразу опознал в находке один из крупнейших письменных национальных памятников страны. Позднее о Белой книге узнал также цюрихский профессор истории Георг фон Висс, и между ним и фон Кнонау разгорелась борьба за право первой публикации источника. Лишь в 1928 году государственный архивариус Роберт Дуррер из Нидвальдена сумел научно доказать, что именно Ганс Шрибер является автором Белой книги и, соответственно, истории о Вильгельме Телле. По словам германиста Петера фон Матта, «Ни один швейцарский автор не создал произведения большей значимости».

Сегодня Белая книга хранится в государственном архиве Зарнена, расположенном в Башне Ведьм, получившей свое название потому, что в течение двух столетий здесь содержали женщин, обвиненных в колдовстве. Те времена канули в лету, а старинная хроника жива, с 2012 года с ее факсимиле можно ознакомиться в режиме онлайн.