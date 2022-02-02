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среда, 2 февраля 2022 года   

Арендное жилье в Швейцарии: цены растут, но не везде|Logement locatif en Suisse: les prix augmentent, mais pas partout

Автор: Заррина Салимова, Женева, 2. 02. 2022.

Женева – самый дорогой город Швейцарии. Фото: Anokhi De Silva, Unsplash

За последние пять лет плата за съемное жилье выросла во многих крупных швейцарских городах, причем больше всего подорожали квартиры в Женеве и Цюрихе. Однако в некоторых небольших городах, таких как Лугано и Биль, арендная плата остается стабильной или даже снижается.

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Ces cinq dernières années, les loyers de l’immobilier d’habitation ont poursuivi leur ascension dans plusieurs des dix plus grandes villes de Suisse – Genève et Zurich en tête. Dans certaines villes de moindre envergure comme Lugano ou Bienne en revanche, ils sont restés stables, quand ils n’ont pas baissé.

Швейцарский рынок недвижимости сейчас переживает настоящий бум: за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились

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