Автор: Заррина Салимова, Женева, 2. 02. 2022.
За последние пять лет плата за съемное жилье выросла во многих крупных швейцарских городах, причем больше всего подорожали квартиры в Женеве и Цюрихе. Однако в некоторых небольших городах, таких как Лугано и Биль, арендная плата остается стабильной или даже снижается.|
Ces cinq dernières années, les loyers de l’immobilier d’habitation ont poursuivi leur ascension dans plusieurs des dix plus grandes villes de Suisse – Genève et Zurich en tête. Dans certaines villes de moindre envergure comme Lugano ou Bienne en revanche, ils sont restés stables, quand ils n’ont pas baissé.
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