Десять дней назад прошлый четверг правительство кантона Во представило свои отчеты за 2024 год. С дефицитом в 369,2 миллиона франков отчетность больше не соответствует законодательным рамкам «малого баланса». «Настали серьезные времена», - заявила тогда Кристель Луизье, председатель правительства кантона Во.
Богачи кантона Во 13 лет недоплачивали налоги | Les riches du canton de Vaud ne paient pas assez d'impôts pendant 13 ans
Десять дней назад прошлый четверг правительство кантона Во представило свои отчеты за 2024 год. С дефицитом в 369,2 миллиона франков отчетность больше не соответствует законодательным рамкам «малого баланса». «Настали серьезные времена», - заявила тогда Кристель Луизье, председатель правительства кантона Во.