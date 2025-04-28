Богачи кантона Во 13 лет недоплачивали налоги | Les riches du canton de Vaud ne paient pas assez d'impôts pendant 13 ans

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 28.04.2025.
Здесь заседает Государственный совет кантона Во (DR)

Но, похоже, им ничего за это не будет, поскольку виноваты не они.

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Mais in ne peut pas vraiment les reprocher, car ce n'est pas de leur faute.

Десять дней назад прошлый четверг правительство кантона Во представило свои отчеты за 2024 год. С дефицитом в 369,2 миллиона франков отчетность больше не соответствует законодательным рамкам «малого баланса». «Настали серьезные времена», - заявила тогда Кристель Луизье, председатель правительства кантона Во.

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налогообложение швейцария
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