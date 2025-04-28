Десять дней назад прошлый четверг правительство кантона Во представило свои отчеты за 2024 год. С дефицитом в 369,2 миллиона франков отчетность больше не соответствует законодательным рамкам «малого баланса». «Настали серьезные времена», - заявила тогда Кристель Луизье, председатель правительства кантона Во.

