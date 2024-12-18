В кантоне Во понизят налоги

После трех недель обсуждений депутаты парламента Во приняли бюджет на 2025 год. Депутаты проголосовали за снижение налогов на 7% в период до 2027 года против 12% по инициативе бизнеc-сообщества. О подоплеке этого решения Наша Газета подробно рассказывала.