В кантоне Во понизят налоги

После трех недель обсуждений депутаты парламента Во приняли бюджет на 2025 год. Депутаты проголосовали за снижение налогов на 7% в период до 2027 года против 12% по инициативе бизнеc-сообщества. О подоплеке этого решения Наша Газета подробно рассказывала.
Le deuil de Fédora, version genevoiseLe texte du conte en vers de Korneï Tchoukovski, mémorisé depuis l'enfance, n'a cessé de me revenir à l'esprit pendant que j’écoutais l'opéra Fedora d'Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève. Là aussi, il y a la fuite, la persécution, l’irresponsabilité de l’héroïne principale et de son repentir. Mais sans le final dramatique.
«Железная леди» во главе ШвейцарииПост президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году займет министр финансов Карин Келлер-Суттер.
Пятилетка без ХАМАСаВ среду Национальный совет подавляющим большинством голосов принял предложение Федерального совета о запрете исламистской группировки и связанных с ней организаций, одобренное накануне Советом кантонов. Против проголосовали только шесть «зеленых» депутатов.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.