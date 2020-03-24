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вторник, 24 марта 2020 года   

Биометрия по-швейцарски вместо паролей|La biométrie à la suisse au lieu des mots de passe

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 24. 03. 2020. Просмотров: 265

(© pixabay.com)

Вы когда-нибудь забывали пароли от электронной почты или аккаунтов в соцсетях? Согласитесь, чувство досады, которое испытываешь при этом, приятным не назовешь. Лозаннские эксперты предлагают другое решение: уникальный ключ – лицо владельца.|
Avez-vous jamais oublié les mots de passe des e-mails ou des comptes de réseaux sociaux? Le sentiment d'agacement qu’on ressent à ce moment n’est pas des plus agréables. Les experts lausannois proposent une autre solution: le mot de passe unique est le visage du propriétaire.

«Биометрическая система не дает стопроцентной гарантии. Если кто-то так говорит, то он ошибается», - подчеркнул глава стартапа OneVisage Кристоф Ремийе в интервью журналу Bilan. Фирма разрабатывает решения в сфере безопасности, которые могут заменить привычные всем пароли. Последние не устраивают предпринимателя из Лозанны: несмотря на использование цифр и специальных символов, хакеры нередко взламывают пароли. Кристоф Ремийе принял решение основать свою компанию после того, как дважды за одну неделю стал жертвой киберпреступников в 2013 году. Сначала кто-то украл данные его банковской карты, потом неизвестные получили доступ к его электронной почте.

На сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) приведено интересное сравнение: ураган «Катрина», самый разрушительный в истории США, нанес ущерб на сумму 125 млрд долларов. По оценкам экспертов, кибератака планетарного масштаба может обойтись в 120 млрд долларов. Добавим, что стихийные бедствия происходят в конкретных регионах, а вредоносная программа может распространиться с зараженного компьютера на все устройства сети.

OneVisage разрабатывает технологии, основанные на биометрии: распознавание лица клиента перед предоставлением доступа к устройству. Программа Premier Face создает 3D-модель лица пользователя, преобразует ее в зашифрованную математическую копию и сохраняет на телефоне, ноутбуке или другом устройстве. Позднее эта копия используется при аутентификации.

Чем разработка лозаннской компании отличается, например, от Face ID, которую фирма Apple представила в 2017 году? Тем, что может применяться в разных сферах и операционных системах, обеспечивая безопасность при перевозках, оказании финансовых услуг, доступе к данным пациентов и т.д. Premier Face можно сочетать с другими программными решениями: например, проверять, находится ли на рабочем месте нужный сотрудник, и автоматически предоставлять ему доступ к конкретным программам. Основатель OneVisage подчеркивает, что «мы не анализируем вашу частную информацию и не передаем ее третьим сторонам». По данным, приведенным на сайте OneVisage, пользователю достаточно смотреть в камеру менее одной секунды, чтобы программа провела аутентификацию.

Кроме Premier Face, швейцарская компания предлагает еще один вариант: заменить пароль действиями в виртуальном мире. Чтобы пройти аутентификацию, нужно выбрать несколько 3D-предметов на экране в правильном порядке. Эта технология называется Premier Secret: разработчики использовали принцип игрофикации – при входе в систему владелец как бы играет в мини-игру. Конечно, это более увлекательно, чем ввод пароля, который иногда приходится набирать заново из-за допущенной ошибки… 

Насколько надежно такое решение? Смогут ли хакеры взломать устройства, на которых требуется выбрать нужные изображения для снятия блокировки? В докладе ВЭФ Global Risks Report 2019 отмечается, что кибератаки, совершаемые с целью получения финансовой выгоды, входят в пятерку основных рисков на планете. Как мы сказали выше, лозаннская компания предлагает использовать свою программу в банках, поэтому высока вероятность того, что над ее надежностью задумаются не только покупатели, но и хакеры.

 

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