Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 17 февраля 2021 года   

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ / PUBLIREPORTAGE

Банк Hyposwiss расширяет свою географию|Banque Hyposwiss en plein expansion

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 17. 02. 2021.

(c) Nashagazeta

C удовольствием рассказываем об очередном успехе партнера Нашей Газеты.

|

C’est avec plaisir que nous partageons avec vous le success story d’un des partenaires de Nasha Gazeta.

За последний год, практически ежедневно рассказывая вам о развитии санитарной ситуации в Швейцарии, мы писали и об экономических ее последствиях. Причем не только о негативных: внимательные читатели помнят внушительную цифру 80 млрд франков – такова сумма новых поступлений в частные банки Швейцарии за время пандемии. Действительно, несмотря на сложное положение некоторых секторов экономики, финансовая стабильность Швейцарии не находится под угрозой. Одно из доказательств – не снижающаяся активность ее ключевых игроков.

Банк Hyposwiss, с которым Наша Газета уже несколько лет поддерживает партнерские отношения и о котором мы еще ни разу не писали (!), - олицетворение идеального (но не идеализированного!) швейцарского банка: в течение нескольких поколений находящийся в руках всего трех семей, нигде особенно не мелькающий, избегающий хвалебных статей о своей благотворительной деятельности и вообще любой показухи.

Такая сдержанность свойственна банку во всем, кроме его основной деятельности, которая кипит в здании со скромной вывеской, расположенном между главной женевской синагогой и оперным театром. Так, в конце 2015 года банк приобрел активы швейцарского филиала Israël Discount Bank (1,1 млрд франков), в 2017-м – женевского трейдера CPCI (400 млн франков), в 2019-м – клиентские активы швейцарского филиала банка Hapoalim (300 млн франков). И самое последнее, буквально пару недель назад, приобретение – цюрихский филиал израильского банка United Mizrahi Bank (550 млн фр.)

По оценке как самих руководителей банка, так и экспертов извне, эта сделка – поворотный момент в истории развития Hyposwiss. В его управлении находится теперь 5,8 млрд франков (по сравнению с 3,2 млрд в 2015 году), добавляется адрес в Цюрихе, а число сотрудников составляет отныне 120 человек. При этом, подчеркивает президент банка Солли С. Лави, «наш банк остается человеческих измерений», что, безусловно, крайне привлекательно для клиентов, ведь сохраняется, прямо как в чеховской пьесе, правило трех единств, в данном случае – места, принятия решений и действия.

«После успешного ведения дел в Женеве наступил момент сделать следующий шаг», – комментирует событие генеральный директор банка Нильс Бом Олесен и добавляет, что новый филиал в Цюрихе будет заниматься «стратегическим развитием с целью использовать эту финансовую площадку для привлечения иностранных клиентов, не всегда бывающих в Женеве». По имеющейся информации, сегодня 30% клиентов банка Hyposwiss составляют швейцарцы и европейцы, еще по 20% – израильтяне, граждане стран Ближнего Востока, Южной и Северной Америки и последние 10% – выходцы из России и стран Восточной Европы.

Г-н Лави, молодой человек семидесяти с хвостиком лет, поражает своей энергией и амбициями. «Поскольку цель довести сумму активов в управлении до 6 миллиардов почти достигнута, мы ставим перед собой новую – 10 миллиардов к 2023-2024 годам, - говорит он. – Мы очень заботимся о рентабельности наше финансового учреждения. Именно это позволит нам следовать стратегии органического рост, в том числе и за счет покупки активов».

То есть не исключено приобретение банком и других коллег-конкурентов с активами от 500 млн до 1 млрд франков, и руководство Hyposwiss не скрывает, что внимательно следит за представляющимися в Швейцарии возможностями. И почему бы и нет, если собственный капитал банка стабильно растет (на 48% с 2015 года): в 2020 году он составил около 70 млн франков по сравнению с 61,2 млн годом ранее. Желаем нашим партнерам дальнейшего процветания!

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.43
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые регионы – в «зоне риска»

 22 февраля в Швейцарии вступит в силу новый перечень стран и территорий, по возвращении из которых нужно будет соблюдать карантин. В список добавлены, среди прочего, некоторые области Франции, Италии и Германии.

Всего просмотров: 4,974

Эндокринные разрушители в Швейцарии

По результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.

Всего просмотров: 2,792

Искусство под открытым небом

 Приглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.

Всего просмотров: 2,581
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: давление на Федеральный совет усиливается

 Политические, экономические и культурные круги Швейцарии призывают к ослаблению мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и требуют возобновления работы магазинов, ресторанов и музеев.

Всего просмотров: 1,630

Искусство под открытым небом

 Приглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.

Всего просмотров: 2,581

Эндокринные разрушители в Швейцарии

По результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.

Всего просмотров: 2,792
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top