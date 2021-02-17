За последний год, практически ежедневно рассказывая вам о развитии санитарной ситуации в Швейцарии, мы писали и об экономических ее последствиях. Причем не только о негативных: внимательные читатели помнят внушительную цифру 80 млрд франков – такова сумма новых поступлений в частные банки Швейцарии за время пандемии. Действительно, несмотря на сложное положение некоторых секторов экономики, финансовая стабильность Швейцарии не находится под угрозой. Одно из доказательств – не снижающаяся активность ее ключевых игроков.

Банк Hyposwiss, с которым Наша Газета уже несколько лет поддерживает партнерские отношения и о котором мы еще ни разу не писали (!), - олицетворение идеального (но не идеализированного!) швейцарского банка: в течение нескольких поколений находящийся в руках всего трех семей, нигде особенно не мелькающий, избегающий хвалебных статей о своей благотворительной деятельности и вообще любой показухи.

Такая сдержанность свойственна банку во всем, кроме его основной деятельности, которая кипит в здании со скромной вывеской, расположенном между главной женевской синагогой и оперным театром. Так, в конце 2015 года банк приобрел активы швейцарского филиала Israël Discount Bank (1,1 млрд франков), в 2017-м – женевского трейдера CPCI (400 млн франков), в 2019-м – клиентские активы швейцарского филиала банка Hapoalim (300 млн франков). И самое последнее, буквально пару недель назад, приобретение – цюрихский филиал израильского банка United Mizrahi Bank (550 млн фр.)

По оценке как самих руководителей банка, так и экспертов извне, эта сделка – поворотный момент в истории развития Hyposwiss. В его управлении находится теперь 5,8 млрд франков (по сравнению с 3,2 млрд в 2015 году), добавляется адрес в Цюрихе, а число сотрудников составляет отныне 120 человек. При этом, подчеркивает президент банка Солли С. Лави, «наш банк остается человеческих измерений», что, безусловно, крайне привлекательно для клиентов, ведь сохраняется, прямо как в чеховской пьесе, правило трех единств, в данном случае – места, принятия решений и действия.

«После успешного ведения дел в Женеве наступил момент сделать следующий шаг», – комментирует событие генеральный директор банка Нильс Бом Олесен и добавляет, что новый филиал в Цюрихе будет заниматься «стратегическим развитием с целью использовать эту финансовую площадку для привлечения иностранных клиентов, не всегда бывающих в Женеве». По имеющейся информации, сегодня 30% клиентов банка Hyposwiss составляют швейцарцы и европейцы, еще по 20% – израильтяне, граждане стран Ближнего Востока, Южной и Северной Америки и последние 10% – выходцы из России и стран Восточной Европы.

Г-н Лави, молодой человек семидесяти с хвостиком лет, поражает своей энергией и амбициями. «Поскольку цель довести сумму активов в управлении до 6 миллиардов почти достигнута, мы ставим перед собой новую – 10 миллиардов к 2023-2024 годам, - говорит он. – Мы очень заботимся о рентабельности наше финансового учреждения. Именно это позволит нам следовать стратегии органического рост, в том числе и за счет покупки активов».

То есть не исключено приобретение банком и других коллег-конкурентов с активами от 500 млн до 1 млрд франков, и руководство Hyposwiss не скрывает, что внимательно следит за представляющимися в Швейцарии возможностями. И почему бы и нет, если собственный капитал банка стабильно растет (на 48% с 2015 года): в 2020 году он составил около 70 млн франков по сравнению с 61,2 млн годом ранее. Желаем нашим партнерам дальнейшего процветания!