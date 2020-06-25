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четверг, 25 июня 2020 года   

Apple Pay, Twint и швейцарские пользователи|Apple Pay, Twint et les utilisateurs suisses

Автор: Лейла Бабаева, Брюссель-Берн, 25. 06. 2020. Просмотров: 27

© TWINT AG 2020

Европейская комиссия ведет два расследования в отношении компании Apple, которая подозревается в нарушении антимонопольного законодательства. Как это отразится на пользователях в Конфедерации и швейцарском платежном приложении Twint?

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La Commission européenne mène deux enquêtes contre Apple, la soupçonnant de violation de la législation anticartel. Quelles en seraient les conséquences pour les utilisateurs dans la Confédération et pour l'application de paiement suisse Twint?

Эксперты Еврокомиссии выясняют, не нарушают ли платежная система Apple Pay и магазин приложений App Store правила конкуренции, действующие в Евросоюзе. Комиссия обеспокоена тем, что условия интеграции Apple Pay на iPhone и iPad могут ограничивать выбор для покупателей. Например, на устройствах заокеанской фирмы доступ к NFC-модулю открыт только для Apple Pay. Интересно, что расследование начато через полгода после того, как парламент Германии (Бундестаг) принял поправки в закон по борьбе с незаконными банковскими переводами, отмыванием денег и нечестной конкуренцией. Среди прочего, поправки обязывают Apple предоставить альтернативным сервисам мобильных платежей доступ к NFC-модулю в iPhone.

Со своей стороны, Apple готова доказать Европейской комиссии, что ее цель проста – предоставить клиентам доступ к лучшему приложению или сервису в соответствии с их выбором. Поскольку Apple – мультинациональная компания, расследование отразится и на швейцарских пользователях.

В связи с пандемией все чаще звучат призывы избегать наличных расчетов, по этой причине многие используют банковские карты или платежные приложения. В этой сфере у клиентов большой выбор, но не все программы обладают одинаковыми возможностями. Если при совершении транзакций в Apple Pay используется NFC-модуль, то для расчетов посредством Twint требуется включение Bluetooth – именно потому, что Apple не позволяет сторонним приложениям задействовать NFC в ее устройствах. По заявлению американской компании, такое решение принято из соображений безопасности, но Еврокомиссия подозревает, что цель другая – ограничить конкуренцию.

Добавим, что в Швейцарии идет расследование, начатое комиссией по вопросам конкуренции, также связанное с вышеупомянутым решением Apple. Компания Twint AG просит предоставить ее приложению доступ к NFC на iPhone. Сегодня у Twint 2,5 млн пользователей, среди партнеров – швейцарские банки, включая UBS, Credit Suisse и PostFinance. В апреле Twint AG (со штаб-квартирой в Цюрихе) сообщила в коммюнике, что в связи с пандемией число пользователей Twint ежедневно увеличивается на 7 тыс. человек, тогда как до коронакризиса цифра составляла 3 тыс. Не исключено, что швейцарская программа станет еще популярнее, если получит доступ к NFC на телефонах фирмы Apple.

Стоит отметить, что у Twint есть большое преимущество перед Apple Pay – швейцарское приложение поддерживают основные банки Конфедерации, при этом не все из них используют американский аналог. Причины этого до конца не ясны, но эксперты полагают, что кредитно-финансовые учреждения считают комиссии Apple завышенными. Несмотря на это, число пользователей Apple Pay и других платежных сервисов в Швейцарии постепенно растет. В конце 2019 года компания Aduno – один из крупнейших эмитентов платежных карт в Конфедерации – объявила о предоставлении доступа к Apple Pay клиентам, использующим карты Viseca. Viseca сотрудничает также с Samsung Pay, а клиенты Credit Suisse с апреля прошлого года имеют возможность платить через Apple Pay, используя любые карты швейцарского банка. Клиенты UBS могут совершать транзакции с помощью Samsung Pay и Google Pay, а в скором времени банк намерен подписать соглашение с Apple Pay. Учитывая такую тенденцию, Twint очень пригодится доступ к NFC в iPhone. Что касается пользователей, то иметь максимальный доступ к разным функциям в любых приложениях – мечта каждого, поэтому многие будут с нетерпением ожидать результатов расследований Еврокомиссии и швейцарской комиссии по вопросам конкуренции. Если Apple обяжут предоставить сторонним приложениям доступ к NFC, то совершать бесконтактные платежи станет еще удобнее.

 

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