Эксперты Еврокомиссии выясняют, не нарушают ли платежная система Apple Pay и магазин приложений App Store правила конкуренции, действующие в Евросоюзе. Комиссия обеспокоена тем, что условия интеграции Apple Pay на iPhone и iPad могут ограничивать выбор для покупателей. Например, на устройствах заокеанской фирмы доступ к NFC-модулю открыт только для Apple Pay. Интересно, что расследование начато через полгода после того, как парламент Германии (Бундестаг) принял поправки в закон по борьбе с незаконными банковскими переводами, отмыванием денег и нечестной конкуренцией. Среди прочего, поправки обязывают Apple предоставить альтернативным сервисам мобильных платежей доступ к NFC-модулю в iPhone.

Со своей стороны, Apple готова доказать Европейской комиссии, что ее цель проста – предоставить клиентам доступ к лучшему приложению или сервису в соответствии с их выбором. Поскольку Apple – мультинациональная компания, расследование отразится и на швейцарских пользователях.

В связи с пандемией все чаще звучат призывы избегать наличных расчетов, по этой причине многие используют банковские карты или платежные приложения. В этой сфере у клиентов большой выбор, но не все программы обладают одинаковыми возможностями. Если при совершении транзакций в Apple Pay используется NFC-модуль, то для расчетов посредством Twint требуется включение Bluetooth – именно потому, что Apple не позволяет сторонним приложениям задействовать NFC в ее устройствах. По заявлению американской компании, такое решение принято из соображений безопасности, но Еврокомиссия подозревает, что цель другая – ограничить конкуренцию.

Добавим, что в Швейцарии идет расследование, начатое комиссией по вопросам конкуренции, также связанное с вышеупомянутым решением Apple. Компания Twint AG просит предоставить ее приложению доступ к NFC на iPhone. Сегодня у Twint 2,5 млн пользователей, среди партнеров – швейцарские банки, включая UBS, Credit Suisse и PostFinance. В апреле Twint AG (со штаб-квартирой в Цюрихе) сообщила в коммюнике, что в связи с пандемией число пользователей Twint ежедневно увеличивается на 7 тыс. человек, тогда как до коронакризиса цифра составляла 3 тыс. Не исключено, что швейцарская программа станет еще популярнее, если получит доступ к NFC на телефонах фирмы Apple.

Стоит отметить, что у Twint есть большое преимущество перед Apple Pay – швейцарское приложение поддерживают основные банки Конфедерации, при этом не все из них используют американский аналог. Причины этого до конца не ясны, но эксперты полагают, что кредитно-финансовые учреждения считают комиссии Apple завышенными. Несмотря на это, число пользователей Apple Pay и других платежных сервисов в Швейцарии постепенно растет. В конце 2019 года компания Aduno – один из крупнейших эмитентов платежных карт в Конфедерации – объявила о предоставлении доступа к Apple Pay клиентам, использующим карты Viseca. Viseca сотрудничает также с Samsung Pay, а клиенты Credit Suisse с апреля прошлого года имеют возможность платить через Apple Pay, используя любые карты швейцарского банка. Клиенты UBS могут совершать транзакции с помощью Samsung Pay и Google Pay, а в скором времени банк намерен подписать соглашение с Apple Pay. Учитывая такую тенденцию, Twint очень пригодится доступ к NFC в iPhone. Что касается пользователей, то иметь максимальный доступ к разным функциям в любых приложениях – мечта каждого, поэтому многие будут с нетерпением ожидать результатов расследований Еврокомиссии и швейцарской комиссии по вопросам конкуренции. Если Apple обяжут предоставить сторонним приложениям доступ к NFC, то совершать бесконтактные платежи станет еще удобнее.