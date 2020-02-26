Пока жители Евросоюза наслаждаются мобильной связью без роуминга в пределах ЕС, жителям Конфедерации приходится помнить о том, что любимый смартфон может ввести их в большие траты, если до пересечения границы с одной из соседних стран они не купят у своего оператора хотя бы 1 Гб данных для использования в поездке. По результатам исследования, проведенного по запросу Konsumentenschutz, абонент компании Salt, обслуживаемый на условиях предоплаты, может приобрести 1 Гб за 19,95 франков для просмотра веб-сайтов за рубежом. В противном случае каждый мегабайт обойдется ему в 19 франков.



«Это как если бы за чашку кофе в ресторане вдруг стали брать 4390 франков вместо 4,5 франка», приводятся в коммюнике слова директора Konsumentenschutz Сары Штальдер. Если говорить о других швейцарских операторах, то пользование интернетом за границей без специального пакета данных может обойтись в 68 раз дороже клиентам Sunrise, в 31 раз – абонентам Swisscom, и в 263 раза – клиентам UPC. Учитывая, что оператор устанавливает цену на пакет данных с расчетом получить прибыль с его продажи, сумма прибыли окажется астрономической в случае, если клиент решит платить за границей за каждый мегабайт. Konsumentenschutz просит положить конец обманной практике, которая существует не первый год.



Напомним, что в декабре прошлого года Федеральный совет начал процесс консультаций по внесению изменений в Закон о телекоммуникациях (LTC). До 25 марта 2020 года заинтересованные стороны в Конфедерации должны сформулировать свою позицию по изменениям в LTC, которые одобрил парламент весной 2019-го. Цель первого пакета мер – сократить расходы на роуминг: звонки будут тарифицироваться посекундно, а не поминутно, вместо помегабайтной оплаты данных будет введена покилобайтная. Благодаря такому шагу экономия может составить 30%, приводит телерадиокомпания RTS слова специалиста по телекоммуникациям романдской федерации потребителей (FRC) Робина Эйманна.



Чтобы покрыть расходы на обслуживание, операторы смогут округлять стоимость до ближайших десяти сантимов и взимать минимальную плату за очень короткие звонки, как за 30-секундный разговор. В то же время, абоненты получат возможность задавать ограничение расходов на роуминг – до совершения каждой поездки или же один раз для всех путешествий. Компании будут предлагать пакеты услуг для роуминга по сниженным ценам, клиенты смогут определять даты начала и конца действия таких пакетов. Очевидно, что такие нововведения показались защитникам прав потребителей недостаточными, поэтому Konsumentenschutz призывает правительство установить верхний предел цен в роуминге для физических и юридических лиц.





По запросу Konsumentenschutz профессор правоведения Фрибургского университета Андреас Штокли проанализировал Закон о телекоммуникациях и пришел к выводу, что LTC дает Федеральному совету право принимать постановления, позволяющие избежать введения непропорционально высоких тарифов. Со своей стороны, Федеральное управление по коммуникациям (OFCOM) напомнило о том, что правительство отказалось от возможности устанавливать верхний предел цен на услуги в роуминге. Вопрос об этом не поднимался и во время обсуждений в парламенте, однако эксперты OFCOM готовы встретиться с представителями Konsumentenschutz и обсудить вышеупомянутую проблему.