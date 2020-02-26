Автор: Лейла Бабаева, Берн, 26. 02. 2020. Просмотров: 175
Пока жители Евросоюза наслаждаются мобильной связью без роуминга в пределах ЕС, жителям Конфедерации приходится помнить о том, что любимый смартфон может ввести их в большие траты, если до пересечения границы с одной из соседних стран они не купят у своего оператора хотя бы 1 Гб данных для использования в поездке. По результатам исследования, проведенного по запросу Konsumentenschutz, абонент компании Salt, обслуживаемый на условиях предоплаты, может приобрести 1 Гб за 19,95 франков для просмотра веб-сайтов за рубежом. В противном случае каждый мегабайт обойдется ему в 19 франков.
«Это как если бы за чашку кофе в ресторане вдруг стали брать 4390 франков вместо 4,5 франка», приводятся в коммюнике слова директора Konsumentenschutz Сары Штальдер. Если говорить о других швейцарских операторах, то пользование интернетом за границей без специального пакета данных может обойтись в 68 раз дороже клиентам Sunrise, в 31 раз – абонентам Swisscom, и в 263 раза – клиентам UPC. Учитывая, что оператор устанавливает цену на пакет данных с расчетом получить прибыль с его продажи, сумма прибыли окажется астрономической в случае, если клиент решит платить за границей за каждый мегабайт. Konsumentenschutz просит положить конец обманной практике, которая существует не первый год.
Напомним, что в декабре прошлого года Федеральный совет начал процесс консультаций по внесению изменений в Закон о телекоммуникациях (LTC). До 25 марта 2020 года заинтересованные стороны в Конфедерации должны сформулировать свою позицию по изменениям в LTC, которые одобрил парламент весной 2019-го. Цель первого пакета мер – сократить расходы на роуминг: звонки будут тарифицироваться посекундно, а не поминутно, вместо помегабайтной оплаты данных будет введена покилобайтная. Благодаря такому шагу экономия может составить 30%, приводит телерадиокомпания RTS слова специалиста по телекоммуникациям романдской федерации потребителей (FRC) Робина Эйманна.
Чтобы покрыть расходы на обслуживание, операторы смогут округлять стоимость до ближайших десяти сантимов и взимать минимальную плату за очень короткие звонки, как за 30-секундный разговор. В то же время, абоненты получат возможность задавать ограничение расходов на роуминг – до совершения каждой поездки или же один раз для всех путешествий. Компании будут предлагать пакеты услуг для роуминга по сниженным ценам, клиенты смогут определять даты начала и конца действия таких пакетов. Очевидно, что такие нововведения показались защитникам прав потребителей недостаточными, поэтому Konsumentenschutz призывает правительство установить верхний предел цен в роуминге для физических и юридических лиц.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Экономика люкса: кто сегодня покупает предметы роскоши?Банхофштрассе в Цюрихе или рю дю Рон в Женеве – одни из самых дорогих торговых улиц Европы, хотя в мировом масштабе они уступают Нью-Йорку, Лондону и Гонконгу. Швейцарцы лидируют по многим позициям: прямая демократия, железнодорожное сообщение, сыры. Но особым спросом пользуется швейцарский люкс. Наша Газета разбирается, чем люкс отличается от моды, и кто теперь скупает швейцарские бренды.
Где лучше всего растить детей?Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
«Последняя тайна советской литературы»: Александр Эткинд о Всеволоде ИвановеВ конце марта Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции и один из самых читаемых современных историков русской культуры, был гостем швейцарских университетов.
Офицер ГРУ в российской миссии в Женеве?Согласно совместному расследованию швейцарского медиахолдинга Tamedia, группы журналистов-расследователей Bellingcat и издания The Insider, российский дипломат, аккредитованный при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, может быть замешан в отравлении болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.
Добавить комментарий