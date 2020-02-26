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Аппетит швейцарских мобильных операторов|L'appétit des opérateurs mobiles suisses

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 26. 02. 2020. Просмотров: 175

(© nashagazeta.ch)

Если перед поездкой за рубеж швейцарцы не покупают пакет данных для использования в роуминге, то расходы на связь в путешествии могут вырасти в сотни раз. Организация защиты прав потребителей немецкоязычной Швейцарии Konsumentenschutz просит правительство принять меры. |
Si, avant de partir en voyage à l'étranger, les Suisses n'achètent pas de paquets de données pour l'itinérance, le coût de la communication dans d’autres pays peut augmenter énormément. L'organisation alémanique de protection des consommateurs Konsumentenschutz demande au gouvernement de prendre des mesures.

Пока жители Евросоюза наслаждаются мобильной связью без роуминга в пределах ЕС, жителям Конфедерации приходится помнить о том, что любимый смартфон может ввести их в большие траты, если до пересечения границы с одной из соседних стран они не купят у своего оператора хотя бы 1 Гб данных для использования в поездке. По результатам исследования, проведенного по запросу Konsumentenschutz, абонент компании Salt, обслуживаемый на условиях предоплаты, может приобрести 1 Гб за 19,95 франков для просмотра веб-сайтов за рубежом. В противном случае каждый мегабайт обойдется ему в 19 франков. 

«Это как если бы за чашку кофе в ресторане вдруг стали брать 4390 франков вместо 4,5 франка», приводятся в коммюнике слова директора Konsumentenschutz Сары Штальдер. Если говорить о других швейцарских операторах, то пользование интернетом за границей без специального пакета данных может обойтись в 68 раз дороже клиентам Sunrise, в 31 раз – абонентам Swisscom, и в 263 раза – клиентам UPC. Учитывая, что оператор устанавливает цену на пакет данных с расчетом получить прибыль с его продажи, сумма прибыли окажется астрономической в случае, если клиент решит платить за границей за каждый мегабайт. Konsumentenschutz просит положить конец обманной практике, которая существует не первый год.

Напомним, что в декабре прошлого года Федеральный совет начал процесс консультаций по внесению изменений в Закон о телекоммуникациях (LTC). До 25 марта 2020 года заинтересованные стороны в Конфедерации должны сформулировать свою позицию по изменениям в LTC, которые одобрил парламент весной 2019-го. Цель первого пакета мер – сократить расходы на роуминг: звонки будут тарифицироваться посекундно, а не поминутно, вместо помегабайтной оплаты данных будет введена покилобайтная. Благодаря такому шагу экономия может составить 30%, приводит телерадиокомпания RTS слова специалиста по телекоммуникациям романдской федерации потребителей (FRC) Робина Эйманна.

Чтобы покрыть расходы на обслуживание, операторы смогут округлять стоимость до ближайших десяти сантимов и взимать минимальную плату за очень короткие звонки, как за 30-секундный разговор. В то же время, абоненты получат возможность задавать ограничение расходов на роуминг – до совершения каждой поездки или же один раз для всех путешествий. Компании будут предлагать пакеты услуг для роуминга по сниженным ценам, клиенты смогут определять даты начала и конца действия таких пакетов. Очевидно, что такие нововведения показались защитникам прав потребителей недостаточными, поэтому Konsumentenschutz призывает правительство установить верхний предел цен в роуминге для физических и юридических лиц.

По запросу Konsumentenschutz профессор правоведения Фрибургского университета Андреас Штокли проанализировал Закон о телекоммуникациях и пришел к выводу, что LTC дает Федеральному совету право принимать постановления, позволяющие избежать введения непропорционально высоких тарифов. Со своей стороны, Федеральное управление по коммуникациям (OFCOM) напомнило о том, что правительство отказалось от возможности устанавливать верхний предел цен на услуги в роуминге. Вопрос об этом не поднимался и во время обсуждений в парламенте, однако эксперты OFCOM готовы встретиться с представителями Konsumentenschutz и обсудить вышеупомянутую проблему.

 

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