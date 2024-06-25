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26.06.2024 - 15:27Новый глава Национального банка Швейцарии

55 миллионов долларов штрафа для Trafigura |Une amende de 55 millions de dollars pour Trafigura

Автор: , Женева, .

Фото: RomanDeckert, Wikimedia Commons

В чем американские власти обвинили трейдерскую компанию, один из главных офисов которой расположен в Женеве?

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De quoi les autorités américaines ont-elles accusé le négociant genevois?

Имеющий важное значение для женевской экономики сектор торговли сырьевыми товарами нередко подвергается критике – в первую очередь, за отсутствие прозрачности.

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Trafigura
швейцарские сырьевые компании
трейдеры
торговля сырьем в швейцарии
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