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понедельник, 12 сентября 2022 года   

«Жидовка» открывает сезон|« La Juive » ouvre la saison

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 12. 09. 2022.

Рузан Манташян в роли Рахели на репетиции спектакля "Жидовка" Photo © GTG/Dougados Magali

15 сентября в Большом театре Женевы состоится премьера оперы Фроманталя Галеви в постановке американского режиссера Дэвида Олдена и под музыкальным руководством французского дирижера Марка Минковского.

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Le 15 septembre le Grand Théâtre de Genève invite les mélomanes à découvrir le chef-d’œuvre de Fromental Halévy mise en scène pas l’américain David Alden, sous la direction musicale de Marc Minkowski.

В недавнем интервью Нашей Газете писатель Максим Осипов напомнил, что «в СССР слово «еврей» было ругательством и вообще не произносилось. Оно считалось столь же неприличным, как «промежность» или «мошонка» – не напишешь же такое на первой странице «Правды»».

А тут не просто на странице «Tribune de Genève», а на афишах по всему городу. Причем именно «Жидовка», а не более политкорректная «Дочь кардинала», хотя под таким названием опера французского композитора Фроманталя Галеви тоже ставилась – в частности, в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в 1837 году. Правда, позднее, во второй половине 19–начале 20 века произведение Галеви было известно в России под названием «Жидовка» или «Еврейка», о чем свидетельствует, например, запись в «Дневнике» С. С. Прокофьева, слушавшего оперу 31 июля 1917 года в Кисловодске. При этом в Новом энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона в статье о Галеви (том 12, 1913 год) все названия его сочинений приведены на французском языке. Понятно, что при советской власти – как во время кампании по борьбе с антисемитизмом в 1920-х, так и во время кампании по борьбе, наоборот, с космополитизмом в 1948–1953 годах – присутствие в репертуарах театров оперы «Жидовка» было немыслимым. Высшее театральное руководство страны не полагалось на сообразительность творческой интеллигенции, а потому репертуарным указателем Главреперткома 1929, 1931 и 1934 годов «Жидовка» официально запрещалась к исполнению – об этом пишет музыковед Е. С. Власова в своей познавательной книге «1948 год в советской музыке».

В результате долгое время, почти сто лет, опера Галеви не ставилась на российской сцене, а ее «родное» название продолжает смущать умы: несмотря на то, что в 2010 году первый в новейшей истории спектакль в Михайловском театре Санкт-Петербурга прошёл под названием «Жидовка», в настоящее время в России в анонсах оперы значится более «толерантный» вариант перевода «Иудейка». Может, думают, не все догадаются, о ком речь?

Интересно, что в Большом театре Женевы «Жидовка» тоже не шла почти сто лет - последняя постановка относится к 1926 году, хотя до этого, начиная с 1879-го, она ставилась здесь целых 12 раз!

Фроманталь Галеви, сын парижского кантона и учителя древнееврейского языка, закончил Парижскую консерваторию и стал член Института Франции (с 1836 года) и постоянным секретарем Академии изящных искусств (с 1854-го). Работу над «Жидовкой», своей своей шестой по счету оперой – а всего он создал их более тридцати – Галеви начал в 1834 году, взяв за основу либретто Эжена Скриба. Не считавшийся особо талантливым драматургом, Скриб был признанным мастером интриги и умел создавать захватывающее действие. Если почитать рецензии, появившиеся после премьеры в парижской Grand Opera 23 февраля 1835 года, то может создаться впечатление, что критиков восхитила скорее неслыханная по тем временам роскошь постановки, а не музыка: только и разговоров было, что об исторических костюмах, военной экипировке, балетных сценах и конных маневрах. Однако тот факт, что отдельные фрагменты музыки оперы широко распространились как в оригинальном виде, так и в переложениях для фортепиано, а то и в исполнении военных оркестров, свидетельствовал о том, что причина успеха все же именно в музыке. Особенной популярностью вот уже скоро два века пользуется ария Элеазара из IV акта «Rachel, quand du Seigneur» («Рахиль, ты мне дана небесным Провиденьем») – непревзойденным ее исполнителем до сих пор считается великий Карузо.

«Жидовка» – классический образец французской большой оперы с ее сюжетом, основанном на значительном историческом событии, пятиактным строением с балетом, тщательно выписанным историческим фоном, пышными массовыми сценами и трагической развязкой. Музыка полна оркестровых эффектов и контрастов, вокальные партии виртуозны.

Один из первых слушателей оперы Галеви определил ее музыку, как «яростную». Точно подмечено! Да и как она может быть другой, есть страсти, погружающие нас в атмосферу, царившую в 1414 году в Констанце, поистине шекспировские. Тут вам и религиозный фанатизм с вечно сопутствующей ему нетерпимостью, и черный юмор, и любовь, и измена, и жизнь, и смерть – все, что нужно для захватывающего сюжета, пересказывать который мы не будем, чтобы не «спойлить», как принято теперь выражаться.

Не будем рассказывать и о постановке, ведь на премьере нам еще только предстоит побывать, хотя, судя по фотографиям с репетиций, будет зрелищно и современно. Напомним лишь, что американский постановщик Дэвид Олден в юности провел много вечеров на стоячих местах в Метрополитен-опера, так что сделанный им в итоге выбор профессии мало кого удивил. Сегодня обладатель многочисленных премий (свою третью по счету премию Лоренса Оливье он получил за постановку «Семирамиды» Россини в Ковент-Гардене в 2018 году) считается одним из самых влиятельных и плодовитых оперных режиссеров. В начавшемся музыкальном сезоне его работу можно будет увидеть в Швейцарии, помимо «Жидовки» в Женеве, также в Цюрихе, где он будет ставить «Roberto Devereux» Доницетти.

Интуиция и опыт подсказывают нам, что за исполнителей двух ведущих партий – еврея-ювелира Элеазара и его дочери Рахели – можно не беспокоиться, они не подведут. Сопрано Рузан Манташян которой женевская публика уже рукоплескала в «Богеме», «Фаусте» и «Войне и мире», а мы слушали ее еще в Цюрихе в «Так поступают все» – всегда была на высоте, как и ее партнер по женевскому «Фаусту» американский тенор Джон Осборн.

И сразу делимся дополнительной информацией в тему. Всего один раз, 18 сентября, на сцене Большого театра Женеве состоится концертное исполнение еще одной оперы Ф. Галеви. Называется она «Молния», работал он над ней в параллель с «Жидовкой», и премьера ее состоялась в Париже в том же 1835 году, только в декабре, и не Гранд-Опера, а в Опера-Комик, но с таким же огромным успехом.

Не упустите возможность открыть редко исполняемые шедевры. Все в оперу! Заказать билеты проще всего, как всегда, на сайте Большого театра Женевы. Кстати, знаете ли вы, что родителям-меломанам театр предоставляет бесплатно! услуги бебиситтера? Что не сделаешь, чтобы привлечь массы к классике!

 

 

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