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среда, 6 сентября 2023 года   

Женский взгляд на « Дона Карлоса » |« Don Carlos » vu pas une femme

Автор: , Женева, .

Сценическая репетиция спектакля "Дон Карлос" в Большом театре Женевы © GTG/Dougados Magali

Женевский Большой театр откроет сезон шедевром Джузеппе Верди в прочтении американского режиссера Лидии Стейер.

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Le Grand Théâtre de Genève ouvre la saison par une chef-d’œuvre de Guiseppe Verdi dans la mise-en-scène d’une américaine Lydia Steier.

На современном жаргоне одно из величайших творений Верди назвали бы международной коллаборацией. Судите сами: итальянский композитор сочинил оперу на испанскую тему по заказу директора парижской Гранд-опера, полученного в ноябре 1865 года, на либретто, написанное французами Камилем де Локлем и Жозефом Мери по мотивам одноименной драмы немца Шиллера и пьесы француза Эжена Кормона. Действие оперы начинается в Фонтенбло  в 1559 году и заканчивается в Мадриде в 1568-м.

Мы имеем дело с исторической драмой, историческая правдивость которой остается под вопросом. За основу взят тот редкий не вызывающий разногласий факт, что в 1599 году дон Карлос, 14-летний сын короля Испании Филиппа II, был помолвлен с французской принцессой Елизаветой Валуа: накануне подписания Като-Камбрезийского мира 1559 года, завершившего итальянские войны, испанские Габсбурги и французские Валуа решили связать две династии брачным союзом. Но планы спутал Филипп II, который несколько месяцев спустя расторг помолвку и женился на Елизавете сам, создав столь привлекательный для драматургов и режиссеров треугольник отец-жена-сын. Известно также, что позже дон Карлос стремился быть направленным наместником во Фландрию, но вместо него им стал знаменитый герцог Альба. Биографы отмечают, что дон Карлос, своенравный молодой человек с трудным характером, быстро выходил из себя до потери рассудка. Когда ему было 23 года, он по приказу Филиппа был заточен в тюрьму по обвинению в измене и умер там через несколько месяцев. Очень скоро после этого умерла и Елизавета. Вот такая печальная история, в которой есть все главные темы, присущие поистине классическому произведению: коварство и любовь, ревность, жизнь и смерть, а также борьба за власть в соответствии с заявленной генеральной темой сезона Женевской оперы, «властные игры». 

Работа над «Дон Карлосом» была завершена 53-летним Верди в сентябре 1866 года, а 11 марта 1867-го в Париже состоялась премьера без особого успеха. Для постановки в Италии в том же году был сделан перевод, повлекший за собой некоторые изменения и переделки в музыке. В 1882-1883 годах Верди значительно переработал оперу; эта редакция, поставленная на сцене Миланского театра 10 января 1884 года, много короче первой: вместо пяти актов четыре (исключен весь первый акт), убраны традиционные для французской «большой оперы» не связанные с действием балетные сцены. В настоящее время опера ставится обычно в смешанной редакции, где за основу взята наиболее совершенная четырёхтактная редакция 1884 года, а в качестве пролога используется сильно сокращенный первый акт французской редакции.

В «Доне Карлосе», как и во всех операх Верди, исполнители имеют возможность продемонстрировать как вокальные свои данные, так и актерские, настолько блестяще композитор раскрыл сложные, противоречивые переживания действующих лиц и острые столкновения между ними. При этом личные драмы героев разворачиваются на фоне больших исторических событий, поэтому такое важное место занимают в опере драматичные массовые сценычего стоит один грандиозный финал!

Специалисты объясняют редкость постановок этой великолепной с точки зрения музыки и драматизма сюжета оперы тем же, что и отсутствие успеха на премьере: она требует большого числа первоклассных исполнителей. Очень хочется надеяться, что международный состав (еще одна коллаборация!), собранный в Женеве, оправдает наши ожидания. Французский дирижер Марк Минковский, уже стоявший за пультом Оркестра Романдской Швейцарии в оркестровой яме Большого театра Женевы в спектакле «Жидовка» в прошлом сезоне, избрал для постановки оригинальную парижскую версию оперы на французском языке, с первой сценой в Фонтенбло: опера Верди возвращается в этой версии на женевскую сцену впервые с 1962 года!

Партия Филиппа II, которую в московском Большом театре в 1917 году исполнял Федор Шаляпин, поручена другому прекрасному российскому басу Дмитрию Ульянову, которому женевская публика уже рукоплескала в «Войне и мире», «Жидовке» и «Леди Макбет Мценского уезда». Французский баритон Стефан Дегу, любящий романсы П. И. Чайковского, «преобразит» Маркиза де Позу в политика-оппортуниста. В роли интриганки Принцессы Эболи выступит восходящая швейцарская звезда меццо-сопрано Эва-Мод Юбо, а партии несчастной пары, Дона Карлоса и Елизаветы Валуа, исполнят американцы тенор Чарльз Кастроново и сопрано Рэйчел Уиллис-Соренсен. (Напомним, что мисс Уиллис-Соренсен произвела прекрасное впечатление на женевскую публику в роли Валентины в «Гугенотах», также под руководством Марка Минковского.)

Руководит новой постановкой американский режиссер Лидии Стейер, бабушка и дедушка которой смогли сбежать в США из Вены после ее оккупации нацистами. Получив профессиональное образование в Огайо, в 2002 году Лидия Стайер получила стипендию Фулбрайта и переехала в Германию, где работала в берлинской Комической опере, да так и осталась в Европе, на своей исторической родине. Среди прочих проектов, в 2016 году она руководила первой в Швейцарии постановкой оперы Карлхайнца Стокхаузена «Donnerstag aus Licht» в Театре Базеля, а в 2018-м прославилась на весь музыкальный мир, открыв Зальцбургский фестиваль своей постановкой «Волшебной флейты» Моцарта. В том же сезоне во Франкфурте она представила в одной двухчастной программе «Царя Эдипа» Стравинского и «Иоланту» Чайковского. В Женеве в 2019-м году мы могли оценить ее версию «Галантных Индий» Рамо.

Премьера еще через десять дней, и мы не знаем, каким будет спектакль сейчас полным ходом идут репетиции. Но посмотреть его нам очень хочется, надеемся, захочется и вам, с 15 по 28 сентября 2023 года. Билеты проще всего приобрести на сайте Большого театра Женевы. 

 

 

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