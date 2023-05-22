Автор: Надежда Сикорская, Женева, 22. 05. 2023.
Большой театр Женевы обнародовал программу следующего сезона, в которой политико-социальная направленность, похоже, превалирует над музыкально-театральной.|
Le Grand Théâtre de Genève a annoncé le programme de sa prochaine saison. Il paraît que les préoccupations socio-politiques y priment sur tout le reste.
Традиционная майская пресс-конференция в блистающем позолотой и хрусталем фойе началась тривиально. Сами Канаан, занимающий пост министра культуры города и недавно объявивший о намерении претендовать на звание национального советника с креслом в федеральном парламенте в Берне, назвал предстоящий сезон «экстремальным по своей актуальности» и сделал три практических сообщения. Первое – нынешний директор Женевской оперы Авьель Кан покинет наш город с опережением графика, но еще только в 2026 году: ему предложили возглавить Городскую оперу Берлина. По словам г-на Канаана, от такого предложения не отказываются, а Женева должна воспринять это как комплимент – почему, мы, признаться, не поняли. Второе – в том же 2026 году в театре предстоит ремонт. Да, опять! На этот раз будут чинить все механизмы, не ремонтировавшиеся уже 60 лет. Почему это не было сделано в ходе последнего многолетнего ремонта, не понятно. Как помнят меломаны, в прошлый раз театр переехал во временное здание, воздвигнутое возле Площади Наций. Теперь такой возможности не будет, поскольку сборное здание давно уехало в Китай. Сами Канаан упомянул «освоение площадки Bâtiments des Forces Motrices», но без конкретики. И третье – кантон станет более активным финансовым партнером Большого театра Женевы: «сегодня его участие ограничивается 120 тысячами в год, используемыми для педагогической деятельности». На этом с прозой было покончено.
Не можем не сказать, насколько потрясли нас слова Авьеля Кана, так прокомментировавшего общее название и тему сезона – «Властные игры»: «Смысл существования театра – в формировании демократической мысли. Мы – не развлекательное учреждение, не какая-то провинциальная оперетка». Видимо, опасаясь тех, кто обвиняет оперу «в устарелости, отрыве от реальности, ориентированности на элиту» – именно с этого начинается вступление к увесистой брошюре с программой сезона, врученной журналистам, – он решил впасть в другую крайность. Относя себя к старой школе, представители которой верят в красоту, в условность театральных жанров, в «нас возвышающий обман», мы не будем с ним спорить – за бессмысленностью.
Однако, что же конкретно готовит любителям оперы-балета грядущий сезон, спектакли которого подобраны так, чтобы как можно более наглядно продемонстрировать зрителю разные виды борьбы за получение власти и за ее удержание как на геополитическом, так и на личностном уровне? Вот краткий обзор в порядке их выхода на сцену.
Сезон откроется шедевром позднего Верди – оперой «Дон Карлос», не ставившейся на женевской сцене с 1962 года, в ее оригинальной французской версии. Этой постановкой продолжится сотрудничество между Большим театром Женевы и французским дирижером Марком Минковским, уже встававшим за пульт Оркестра Романдской Швейцарии во время спектаклей «Гугеноты» и «Жидовка». Отметим, что партию Филиппа II исполнит российский бас Дмитрий Ульянов – это станет уже четвертым его спектаклем в Женеве. (15 – 28 сентября 2023 г.)
Впервые будет представлена женевским зрителям «сюрреалистическая южно-американская история "Мария из Буэнос-Айреса" на музыку Астора Пьяццоллы» в постановке Даниэле Финци Паска, которого наши читатели могут помнить по спектаклю «Эйнштейн на пляже» и грандиозному действу по случаю Праздника виноделов – оба имели место в 2019 году. Нас ждет музыкально-цирковое представление, с исключительно женщинами-солистами, акробатами, танцорами, канатоходцами… (27 октября – 5 ноября 2023 г.)
Только один раз, 5 октября, можно будет услышать оперу Г. Ф. Генделя «Ариодант», написанную великим немецким композитором на итальянском языке по либретто «Гиневра, принцесса Шотландская» итальянского автора Антонио Сальви, в свою очередь вдохновившегося героической поэмой автора 16 века Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд».
Австрийский актер Кристоф Вальц, получивший «Оскар» за роли в двух фильмах Квентина Тарантино – штандартенфюрера СС Ганса Ланды в фильме «Бесславные ублюдки» и доктора Кинга Шульца в спагетти-вестерне «Джанго освобождённый» – вошел в оперный мир в 2013 году, поставив «Кавалера роз» Рихарда Штрауса в Фландрской опере, которой тогда руководил … Авьель Кан. Теперь музыкальная комедия в стиле рококо, превращенная в психологическую драму, будет показана в Женеве – под Новый год (13-26 декабря 2023 г.)
Со всемирной премьеры оперы «Справедливость» на музыку каталонского композитора Гектора Парры, либретто писателя из Конго Фистона Мванзы Мухилы и в постановке известного швейцарского режиссера-документалиста Мило Рау (которого вы можете помнить по «Милосердию Тита»), начнется 2024 год. Действие происходит в Демократической Республике Конго в 2019 году. Грузовик-цистерна с ядовитой кислотой врезается в автобус, погибают двадцать человек. Кто виноват? Мультинациональная компания, работающая в стране. Вероятно, экологи-активисты пожалеет, что спектакль не успеют показать до референдума 18 июня, но так уж получилось.
Опера В. А. Моцарта «Идоменея» – единственная с полноценным присутствием балета. Вероятно, этим объясняется решение дирекции театра поручить ее постановку руководителю балетной труппы Сиди Ларби Шеркауи. Создатели спектакля обещают «связать и развязать тела, канаты и раненые сердца, чтобы предложить оригинальную версию этой истории между человеком и богами». Увидим, что из этого получится – 21 февраля – 2 марта 2024 г., но можем уже поделиться комментарием Сиди Ларби Шеркауи: «История заканчивается плохо, а опера – хорошо».
Постановка единственной оперы французского композитора Оливье Мессиана «Святой Франциск Ассизский» была запланирована еще в 2020 году, но сорвалась из-за пандемии коронавируса. Театр вернется к «не пройденному» на следующую пасху с рассказом о жизни искателя Божьей истины. Постановка и все визуальное оформление спектакля поручено французскому художнику алжирского происхождения Аделю Абдессемеду – это станет его дебютом на театральной сцене. (11-18 апреля 2024 г.)
Оперный сезон завершится проверенной классикой: последним эпизодом «Трилогии Тюдоров» Доницетти – оперой «Роберто Деверё» (31 мая – 30 июня 2024 г.), вновь в постановке Мариам Клеман и с теми же исполнителями главных ролей, что и в «Анне Болейн» и «Марии Стюарт» - Эльзой Дрейзиг и Стафани д‘Устаг.
Что касается балетных спектаклей, то их в предстоящем сезоне будет четыре, все – современные. «Элементы» (18-22 ноября 2023 г.), в хореографии Сиди Ларби Шеркауи, состоит из трех частей: «Noetic», «Полуденный сон фавна» на музыку Дебюсси и «Болеро» на музыку Равеля. Стоит заметить, что оформление «Болеро», впервые поставленного в 2014 году для Парижской оперы, выполнено знаменитой сербской художницей Мариной Абрамович, о которой мы уже имели случай рассказывать.
К сожалению, мы не можем сообщить вам ничего определенного о балетах «Planet[wanderer]» франко-бельгийского хореографа Дамьена Жале, «Outsider» Рашида Урамдане, директора французского Национального театра танца – Шайо, и «Forces» канадки Азуре Бартон по той простой причине, что сами имеем о них самое приблизительное представление. Да и вообще, разве не лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать?
Ознакомиться с подробностями программы предстоящего сезона Большого театра Женевы и заказать билеты на заинтересовавшие вас спектакли можно здесь.
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