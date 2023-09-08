Разговоры об этом ходили давно, идея витала в не любящем внешние эффекты городе Кальвина и не давала покоя местным художникам, галеристам и примкнувшим к ним коллекционерам и прочая: Женеве нужен арт-фестиваль. Идея материализовалась, и уже 29 июня, то есть перед массовым отъездом на каникулы, жители обнаружили в своих почтовых ящиках флайер слепящего глаза зеленого цвета, содержащий скупую информацию: даты, «около пятидесяти галерей, музеев, фондов, арт-центров и независимых площадок» среди участников, а также не идентифицированные «партнерские площадки».

С тех пор на специально созданном сайте появились уточнения, начиная со спонсоров, без которых ничего не было бы: к изначально объявленному часовому бренду F.P.Journe, многолетнему партнеру Нашей Газеты, добавился банк Mirabeau, а участников насчитывается уже более шестидесяти. Заявленная цель нового проекта, получившего по-модному английское название, – превратить Женеву, хотя бы на неделю, в образцовое место встречи всех любителей искусства, а заодно объединить всех местным «игроков», расположенных в периметре Старый город – Каруж – rue des Bains и в обычное время проявляющих друг к другу полное равнодушие.

Автор идеи, как принято говорить в кинематографе, – Пьер Женестон, не достигший еще сорока лет владелец галереи Xippas: как помнят наши постоянные читатели, в июле этого года представленная этой галереей французская художница Бертий Бак стала лауреатом премии artmonte-carlo - F.P.Journe. Напомним, что галерея Xippas была основана в 1990 году в Париже и считается одной из старейших в знаменитом квартале Марэ. За прошедшие тридцать с небольшим лет сотрудники Xippas издали множество каталогов и организовали более 500 выставок. В 2000 году галерея вышла на международный уровень: помимо Женевы у нее есть представительство в Пунта-дель-Эсте (Уругвай).

Из действительно очень насыщенной программы – каждый день с десяток лекций, презентаций, вернисажей – мы отобрали несколько примеров, демонстрирующих многоцветие женевской арт-палитры, уж простите за каламбур.

Любителей истории и теории искусства наверняка заинтересует коллоквиум, запланированный на 12 и 13 сентября в Palais de l’Athénée и посвященный преподаванию искусств в Женеве с 18 века до наших дней, или лекции профессора Микаэля Жакоба «Фламандская живопись как лаборатория пейзажа» в галерее De Jonckheere в Старом городе.

В Женевском Центре фотографии можно будет не только полюбоваться работами Ханны Дараби, посвященными визуальной культуре Ирана, но и запросто позавтракать с ней, отведав кофе с круассанами – правда, предварительно записавшись.

После провалившейся инициативы о запрете в Женеве наружной рекламы многих наверняка привлечет выставка «Реклама, отражение искусства ХХ века» в галерее Geneva Collections. Инициатор проекта, галерея Xippas, приглашает на первую выставку художницы из индийского штата Гоа Каришмы Д’Сузы, черпающей вдохновение из культурного и политического контекста, в котором она выросла. А галерея Galerie Sonia Zannettacci, с очаровательной владелицей которой мы вас уже знакомили, представляет французского скульптора Марка Ферру, работающего с таким количеством разнообразных и самых неожиданных материалов, что лучше один раз увидеть его творческий процесс, чем сто раз прочитать о нем – такая возможность представится вам 14 сентября в 15 ч.