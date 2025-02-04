Музей фонда Бейелера, одного из крупнейших частных арт-собраний Швейцарии, давно стал одним из главных мест притяжения любителей изобразительного искусства со всего света. Одну за другой здесь организуют выставки, эхо от которых звучит далеко за пределами нашей маленькой страны. И начавшийся год не станет исключением. В 2025 году, вслед за ставшей настоящим событием ретроспективой Анри Матисса, в Риене пройдут выставка шедевров сюрреализма (16 февраля - 4 мая); масштабная ретроспектива латышки Вии Целминьш (15 июня - 21 сентября); первая в Швейцарии экспозиция японской художницы Яёи Кусамы (12 октября - 25 января 2026). А начинает выставочный год в фонде Бейелер уникальный проект с романтичным названием «NORTHERN LIGHTS».

Название выставки можно было бы перевести на русский язык как «Северное сияние», хотя формально на ней не так много картин, изображающих это исключительное по своей красоте природное явление. Но сияние севера, его свет, поэзия и краски, безусловно, волновали и вдохновляли устроителей. На пресс-конференции, посвященной новой экспозиции, старший куратор фонда Бейелера Ульф Кюстер с большим воодушевлением рассказывал о северной природе и о том, как увлечен был ею его покойный брат – ученый-ботаник. По замыслу организаторов, среди которых, в частности, Художественный музей Буффало (один из первых американских музеев, начавший собирать и экспонировать изобразительное искусство еще в 1862 году), «NORTHERN LIGHTS» – важная веха в разговоре о «Северной живописи».

Якоб Кудск Стеенсен. « Северные мечты », 2024/25 Live-Simulation, Courtesy Jakob Kudsk Steensen, commissioned by the Fondation Beyeler, Riehen/Basel

Как было справедливо замечено на пресс-конференции, внимание европейских любителей пейзажа раньше было, как правило, направлен на юг, в первую очередь, на Средиземноморье, тогда как самобытные картины Севера и их авторы на протяжении долгого времени оставались в стороне. По крайней мере, за пределами самих северных стран. Теперь настало время исправить это досадное упущение, и сделать это фонд Бейелера решил со свойственными ему основательностью и размахом. Именно поэтому выставка строится, с одной стороны, не вокруг какого-то одного региона или имени, а включает по-настоящему представительную подборку из более 74 работ 13 художников из разных стран, от России до Канады. А с другой, сопровождается необходимыми пояснениями и чрезвычайно интересной дигитальной инсталляцией.

Работа «Boreal Dreams» («Северные мечты») современного датского художника Якоба Кудска Стеенсена, созданная по заказу фонда Бейелера, встречает зрителей в парке еще до входа в музей. На двух сторонах большого экрана мы видим синтезированные в результате многолетних научных наблюдений виртуальные ландшафты и слышим громкие, немного устрашающие звуки, сопровождающие красивые, но апокалиптичные картины. Все дело в том, что инсталляция Стеенсена посвящена в первую очередь проблеме всемирного потепления, и технологии тут используются в основном для того, чтобы показать, как при повышении температуры тайга меняет свой облик. При всей серьезности поставленной темы и обилии научных пояснений в веб-версии инсталляции, сама она впечатляет красотой, величием и масштабом.

Иван Шишкин. Снесенные ветром деревья, 1888 г. Galerie nationale de Finlande, Ateneum Art Museum Photo: Galerie nationale de Finlande / Hannu Pakarinen

Красота, величие и масштаб – вообще главные составляющие этой выставки. В первом же зале мы видим огромный, поражающий своими размерами черно-белый «Бурелом» Ивана Шишкина из хельсинского музея «Атенеум». Дальше нас ждут гигантский «Водопад» Аксели Галлен-Каллелы, близкого друга композитора Яна Сибелиуса (чья музыка каждые полчаса звучит в одном из залов) и немного мистический, даже эзотерический «Восход солнца» Хильмы аф Клинт – шведской художницы, писавшей по наитию и прославившейся своими абстрактными композициями; чудесные солнечные пейзажи забытой сегодня финской учительницы рисования Хелми Биезе и нежные северные картины принца Ойгена, члена шведской королевской семьи.

Но все-таки главными в «NORTHERN LIGHTS» оказываются не они, а два имени и одно явление, каждому из которых посвящен отдельный зал. Прежде всего, это знаменитый скандинавский живописец Эдвард Мунк, чья фамилия вынесена в подзаголовок выставки. В зале с его полотнами (в основном это пейзажи, но на некоторых из них присутствуют и человеческие фигуры) буквально замираешь от неожиданности, даже если видел их раньше в музее художника в Осло: настолько прекрасны они своей выразительностью и ярким, как будто даже несколько «прямолинейным» колоритом. Линию экспрессиониста Мунка продолжает мало кому известная канадка Эмили Карр, уроженка Британской Колумбии, талантливая художница и активистка, живо интересовавшаяся природой и жизнью коренных народов Севера.

Эдвард Мунк. Дым поезда, 1900 г. Huile sur toile, 84,5 x 109 cm, Munchmuseet, Oslo Photo: Munchmuseet / Halvor Bjørngård

Канада с ее великолепными лесами и озерами представлена на выставке в отдельном зале, посвященном сразу трем художникам: погибшему при загадочных обстоятельствах постимпрессионисту Тому Томсону; основателю «Группу Семи» Лорену Харрису, впоследствии ставшему апологетом абстракционизма; и Джеймсу Макдональду с его крохотными пейзажами, на которых каким-то удивительным образом помещаются североамериканские дали. Интересно, что работы крупнейших канадских пейзажистов первой половины двадцатого столетия как будто вступают в диалог друг с другом: некоторые из них развешаны не на стенах, а на специальных «столбах», причем с разных сторон, благодаря чему зрители могут рассмотреть даже самые мелкие детали.

Надо сказать, что планировка выставки в целом заслуживает всяческих похвал. Спокойная и размеренная, она не требует особых дополнительных пояснений (хотя их можно загрузить в телефон по куар-коду или прочитать в специальной бесплатной книжечке с комментариями, которую можно взять на входе). Кроме того, на выставке нет ничего лишнего: все экологично, без бессмысленной траты бумаги на этикетки. Вместо этого на полу под каждой картиной сделана подпись на трех языках с названием работы, именем автора и названием собрания, где она хранится. Как сказал куратор Ульф Кюстер, «странно, что мы не додумались до этого раньше». Возможно, в том числе и для этого стоит делать подобные тематические выставки, посвященные природе и экологии?

Принц Ойген. Озеро Орланген, Балингста, 1891 г. Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm Photo: Lars Engelhardt / Prins Eugens Waldemarsudde

Но если серьезно, то, конечно, главная задача «NORTHERN LIGHTS» – познакомить и гостей Базеля с пока еще диковинной для центральной Европы северной живописью. Начало положено, посмотрим, каким будет следующий шаг.

Выставка «NORTHERN LIGHTS» открыта в Музее фонда Бейелера до 25 мая. Информация о билетах и часах работы здесь.