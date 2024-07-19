В новой экспозиции, которая этим летом «захватила» здание музея и территорию прилегающего парка, удивляет решительно все. Во-первых, она интерактивная, то есть требует от зрителей постоянной включенности. Во-вторых, она сайт-специфическая, то есть обыгрывает пространство Фонда. В-третьих, картины на ней постоянно передвигают и перевешивают, так что один и тот же зал в разные моменты выглядит совершенно по-иному, а значит приходить туда можно бесчисленное количество раз. В-четвертых, работы разных эпох и направлений перемешены и вступают в диалог, не всегда очевидный, но оттого еще более увлекательный. В-пятых, на ней много современного актуального искусства, отчего возникает совершенно особая оптика и ощущение жизни, а не «музея».

По сути, все это один большой эксперимент, связанный с «оживлением» современного музейного пространства, зачастую слишком консервативного. Интересно, что эксперимент этот придумал не один человек, а целая кураторская группа, состоящая из таких признанных в мире современного искусства творческих личностей, как Сэм Келлер, Изабель Мора, Ханс Ульрих Обрист, Муна Мекуар, Прешес Окойомон, Филипп Паррено и Тино Сегал. Также в разработке концепции участвовали авторы представленных работ, среди которых и настоящие звезды, и менее известные, но не менее концептуальные художники. Кроме того, над проектом работало 12 сотрудников Фонда Бейлера. Не говоря уже о многочисленных грузчиках, смотрителях и перформерах, которые живо и практически без пауз участвуют в происходящем.

Само название выставки – «The lateness of the hour», что переводится как «Поздний час», – сразу отсылает нас к теме времени. И действительно, все здесь так или иначе связано со временем и временностью, живым и мертвым. В парке нас встречает плотный белый пар, который постепенно развеивается, стоит нам побыть посреди него чуть дольше – это объект знаменитой японки Фудзико Накая, которая много лет создает скульптуры из искусственного тумана. Неподалеку от входа спряталось что-то вроде теплицы, в которой посреди цветов лежит большой игрушечный коричневый медведь и порхают красивые бабочки – по задумке Прешес Окойомон, небинарной художницы американо-нигерийского происхождения, превращающей галереи в леса и поля и на выставке в Фонде Бейлера создавшей объект «the sun eats her children» («солнце пожирает своих детей»). К концу выставки бабочки разлетятся по всему парку.

Внутри самого музея первыми обращают на себя внимание гардероб, где в ящиках для хранения вещей разложены никак между собой не связанные объекты, и вход на выставку, отгороженный непрозрачным занавесом из бусин (автор Феликс Гонзалес-Торрес). В центральном зале зрителей ждут оставленные у стены холсты Вейда Гайтона – американский художник сложил их в две стопки, по 13 полотен в каждой, так что при всем желании невозможно увидеть, что на них изображено. Затем следует организованный Тино Сегалом коллаж из примерно 70 работ из коллекции музея, среди которых картины Ван Гога, Модриана, Кандинского, Леже, Моне, Пикассо, Ходлера, Уорхола, Бекона и наших современников Пьера Юга, Марлен Дюма, Майкла Армитиджа, в том числе созданные специально для «Позднего часа». Картины эти постоянно меняют место, «переезжая» из одного зала в другой, благодаря чему музей из статичного становится живым, подвижным и переменчивым.

Дальше зрители увидят гигантскую круглую библиотеку «размером с мир» («A Library as large as the world») итальянского философа Федерико Кампанья и мексиканского архитектора Фриды Эскобедо; «Вселенную снеговика» швейцарца Петера Фишли, который вместе с Давидом Вайссом придумал знаменитый замороженный объект, раньше стороживший вход в музейный парк (Наша Газета о нем рассказывала); «Гостиничный номер мечты» Карстена Хеллера и Адама Хаара, где можно на часок прилечь на кровать, чтобы увидеть и зафиксировать свои сны («№1» также сдают в аренду на всю ночь, но тогда цена вопроса уже совершенно другая); бар на террасе от Рикрита Тиравании, где можно выпить и закусить в сигарном или сигаретном дыму; диалог скульптур, в который неожиданно вступают поставленные друг напротив друга работы Луизы Буржуа и Жана Арпа, Альберто Джакометти и Константина Бранкузи, Герхарда Рихтера и Джеффа Кунса. А в самом финале их ждет «This joy» – «Ода к радости», «К Элизе» и другие произведения Людвига ван Бетховена, спетые и станцованные одним или несколькими перформерами.

Еще энное число описанных в буклете выставки объектов прячется неизвестно где, и задача зрителей – постараться их найти. Впрочем, тут нет ничего обязательного, и, если вам захочется просто спокойно полежать на травке или провести весь день за коктейлем или изучением книг в библиотеке, никто не сможет вам помешать. Более того, свобода здесь приветствуется, а не возбраняется, и у зрителей есть право делать буквально все, что хочется (и допускается законом). Наверное, поэтому по свидетельству очевидцев, на эту выставку приходят снова и снова и приводят с собой друзей и знакомых.