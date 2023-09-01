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«В строгих правилах искусства» |Dans les règles d’art

Автор: , Берн, .

Рыбацкие домики, превращенные в экомузей в Бёве, кантон Невшатель © Ecomusée de la pêche et des poissons

Так бы мы определили тему Дней eвропейского наследия - 2023, массовой просветительской акции, проводимой в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза.

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C’est ainsi que nous aurions nommé le thème des Journées européennes du patrimoine 2023, une action organisée dans 50 pays d’Europe sur l’initiative du Conseil de l’Europe avec le soutien de l’Union européenne.

Любознательные жители Швейцарии вообще и постоянные читатели Нашей Газеты в частности знают, что ежегодно во вторые выходные сентября здесь проводятся Дни европейского наследия, представляющие редкую возможность увидеть обычно закрытые для публики достопримечательности не через забор или замочную скважину, а войдя в широко распахнутые двери. Тема юбилейного, 30-го, выпуска Дней этого года, запланированных на 9 и 10 сентября, – «Повторное использования и возвращение в оборот», что, согласитесь, звучит не слишком привлекательно, потому мы и позволили себе воспользоваться подобающей случаю пушкинской строкой, которая в свою очередь восходит к латинскому выражению lege artis. Кондовое название акции никак не отражается на ее содержании: среди 400 мероприятий, объединенных вопросом «Как сохранить былую красоту культурного наследия, сохраняя наши ресурсы?», вы наверняка найдете что-то, что заинтересует именно вас и позволит совершить открытие. Приведем несколько примеров.

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