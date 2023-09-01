«В строгих правилах искусства» |Dans les règles d’art

Любознательные жители Швейцарии вообще и постоянные читатели Нашей Газеты в частности знают, что ежегодно во вторые выходные сентября здесь проводятся Дни европейского наследия, представляющие редкую возможность увидеть обычно закрытые для публики достопримечательности не через забор или замочную скважину, а войдя в широко распахнутые двери. Тема юбилейного, 30-го, выпуска Дней этого года, запланированных на 9 и 10 сентября, – «Повторное использования и возвращение в оборот», что, согласитесь, звучит не слишком привлекательно, потому мы и позволили себе воспользоваться подобающей случаю пушкинской строкой, которая в свою очередь восходит к латинскому выражению lege artis. Кондовое название акции никак не отражается на ее содержании: среди 400 мероприятий, объединенных вопросом «Как сохранить былую красоту культурного наследия, сохраняя наши ресурсы?», вы наверняка найдете что-то, что заинтересует именно вас и позволит совершить открытие. Приведем несколько примеров.