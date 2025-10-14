«В поисках Лисицкого»

Помните, в июне мы рассказывали вам о том, как в Швейцарии отмечают необычный юбилей – столетие с момента пребывания Эля Лисицкого (1890-1941) в Тичино? Те, кто не прочитали или подзабыли суть, могут восполнить пробел, а мы, без пересказа содержания предыдущей серии, перенесемся из кантона Женева в кантон Тичино, куда между 1924 и 1925 годами – не по собственному хотенью, а по состоянию здоровья –прибыл выдающийся художник-авангардист. Несмотря на болезнь, этот период оказался особенно продуктивным и укрепил его роль связующего звена между русским и западным авангардом. Месяцы, проведенные в Локарно и Амбри, стали временем интенсивных художественных экспериментов, именно тогда были созданы некоторые из самых знаковых его произведений: знаменитый «Автопортрет» («Строитель»), многочисленные рекламные работы для продукции немецкой марки Pelikan и новаторские архитектурные проекты, такие как «Трибуна Ленина» и «Wolkenbügel», который сочетает урбанистическую концепцию с концепцией небоскрёба. В сотрудничестве с Жаном-Хансом Арпом (1886–1966) Лисицкий публикует книгу «Die Kunstismen 1924-1914», которая предлагает беспрецедентную панораму европейского авангарда и представляет собой самостоятельную веху в истории искусства.

Эль Лисицкий. "Вот пришла кошка", 1919. Из серии « Chad Gadja », © Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Kunstmuseum Moritsburg Halle (Saale)

Кто не верит на слово, может поехать в Беллинцону и убедиться: выставка «Looking for Lissitzky. Эль Лисицкий и Швейцария (1919-1929)», идущая сейчас в Museo Villa dei Cedri и организованная при участии Фонда графического искусства Цюриха (Graphische Sammlung ETH Zürich) приглашает открыть для себя художественную вселенную Лисицкого во всех её измерениях: от графического искусства до архитектуры, от издательского дела до типографики, до теории и критики искусства и архитектуры. Она раскрывает образ «тотального» художника, способного преодолевать дисциплинарные и культурные границы.

Не секрет, что за каждым успешным мужчиной стоит умная и любящая женщина. Увы, не все успешные мужчины еще и достаточно умны, чтобы это понимать! Зато оказались умны кураторы. Незаметной, иногда едва различимой, но все же яркой нитью проходит через маршрут Эля Лисицкого его жена – Софья Христиановна Лисицкая-Кюпперс, урожденная Шнайдер (1891-1978), первым браком бывшая замужем за искусствоведом Паулем Эрихом Кюпперсом, откуда и фамилия. Все биографы Лисицкого едины во мнении: профессиональный историк искусства и неутомимая пропагандистка авангарда, она сыграла решающую роль как куратор и посредник творчества своего мужа вообще и в период его пребывания в Тичино в частности – здесь она была практической и очень активной ему поддержкой.

Эль Лисицкий. "Проун Д1", ок. 1919 г. © Kunstmuseum Basel. Photo: Martin P. Büchler

Еще за год до их женитьбы в 1927 году, Софья Кюпперс открыла в Мюнхене выставку, объединившую работы Эля Лисицкого, Пита Мондриана (1872–1944) и Ман Рэя (1890–1976). Афишу для выставки разрабатывал сам Лисицкий, который сотрудничал с Софьей Кюпперс также для создания «Raum für konstruktivistische Kunst» (Зал конструктивистского искусства) на «Internationale Kunstausstellung» (Международная художественная выставка) в Дрездене, где его собственные работы были представлены наряду с работами Мондриана, Бранкузи (1876–1957), Фернана Леже (1881–1955), Ласло Мохой-Надя (1895–1946) и других крупных фигур той эпохи.

Эль Лисицкий. « Новый человек », 1923 г. « © ETH-Bibliothek Zürich, Graphische Sammlung

Из своего дома в Ганновере Софья вела переписку, собирала материалы, следила за заказами и заботилась о распространении его работ. Без её участия крупные проекты, такие как номер «Nasci» журнала «Merz», рекламные кампании для Pelikan или том «Измы искусства», вряд ли бы увидели свет. Но усилия по продвижению «национального достояния» не спасли Софью Христиановну от участи ее соплеменников: в 1944 году, когда умерший в Москве от туберкулеза Лисицкий уже три года как покоился на Донском кладбище, она как немка была вместе с сыном выслана в Новосибирск, где жила до конца жизни и где в 2013 году прошла выставка «Миры Эля Лисицкого». Оцените юмор наших коллег из Тайга.инфо, сообщивших тогда: «Провести выставку, связанную с именем художника Лазаря (Эля) Лисицкого, решили в Новосибирске, потому что сюда приехала жить его вдова». Ну да, бросила все и приехала.

Эль Лисицкий и Ханс Арп. Die Kunstismen. 1914-1924, 1925 г. Museum f!ur Gestaltung Zürich, Grafiksammlung, ZHdK

На выставке в Беллинцоне посетитель явственно слышит голос Софьи Лисицкой-Кюпперс и ощущает ее присутствие, разглядывая экземпляры книги «Эль Лисицкий. Художник, архитектор, типограф, фотограф – Воспоминания, письма, сочинения» - изданного ею в 1967 году солидного тома, который объединяет личные воспоминания, переписку и тексты художника и о художнике. Это издание ценно тем, что дает представление не только о творчестве Лисицкого, но и отражает его личностное, человечное измерение.

Выставка в Беллинцоне продлится до 25 января 2026 года, всю практическую информацию вы найдете на сайте музея.

