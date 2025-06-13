Любые поводы хороши, чтобы напомнить о талантливом человеке, и вот, за неимением классических юбилейных дат, швейцарские кураторы решили отметить столетие с момента пребывания Эля Лисицкого (1890-1941) в Тичино, в 1924-1925 годах. Отметить по-разному. В то время, как намеченная на сентябрь выставка в Беллинцоне будет посвящена прежде всего теме «Лисицкий и Швейцария», в Женеве сделали акцент на собственном собрании русского авангарда, временно – до 7 сентября – сгруппировав его в нескольких небольших залах.