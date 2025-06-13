Эль Лисицкий, между Женевой и Беллинцоной | El Lissitzky, entre Genève et Bellinzona

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 13.06.2025.
Лазарь Лисицкий (1890-1941) Проун 1Е, Город. 1919 г.

Два музея решили отметить выставками столетие с момента недолгого пребывания в Швейцарии одного из виднейших представителей русского авангарда.

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Deux musées ont décidé de marquer par des expositions le centenaire du bref séjour en Suisse de l'un des représentants les plus éminents de l'avant-garde russe.

Любые поводы хороши, чтобы напомнить о талантливом человеке, и вот, за неимением классических юбилейных дат, швейцарские кураторы решили отметить столетие с момента пребывания Эля Лисицкого (1890-1941) в Тичино, в 1924-1925 годах. Отметить по-разному. В то время, как намеченная на сентябрь выставка в Беллинцоне будет посвящена прежде всего теме «Лисицкий и Швейцария», в Женеве сделали акцент на собственном собрании русского авангарда, временно – до 7 сентября – сгруппировав его в нескольких небольших залах.

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