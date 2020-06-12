Как бежит время! Кажется, только вчера вместе с другими жителями и гостями Женевы мы прогуливались по аллеям парка О-Вив, рассматривая гигантский гриб и бронзовое дерево, расколотое молнией, со всех сторон обходя странные телефонные будки и летающую тарелку… Но пролетели два года, и вот уже пора собираться на новую встречу с искусством в чистом виде – в открытом общественном пространстве, без охраны и инфракрасных лучей, что позволяет в буквальном смысле слова прикоснуться к творениям современных мастеров. И все это – на фоне чарующей панорамы Женевского озера. Уникальное слияние рукотворной и природной красоты, абсолютный must этого лета!

Женевская скульптурная биеннале стала логическим продолжением проекта аrtgenève, когда отдельные скульптуры выходили за пределы выставочного комплекса Palexpo и выставлялись, например, на набережной Президента Вильсона или в Старом городе. «На основе опыта artgenève и выставок, организованных в общественных местах вместе с участвовавшими в салоне галереями, я решил запустить проект музейного уровня, независимый от торговцев искусством, чтобы еще больше приблизиться к широкой публике и привлечь в Женеву коллекционеров и международных экспертов, приезжающих в Швейцарию на Арт-Базель или другие европейские события типа биеннале», – так объяснял свой замысел директор artgenève Томас Юг в 2018 году.

Затея, несмотря на поднятие бровей и пожимание плечами скептиков, прижилась, как, впрочем, и все другие затеи фонтанирующего идеями Томаса, – наверное, женевский фонтан так на него действует. Санитарный кризис внес свои коррективы и в биеннале, хотя в парке сохранять социальную дистанцию гораздо проще, чем в театре или концертом зале. Тем не менее обойдется без вернисажа, и сначала публике будут представлены только двенадцать работ, зато уже не на одной, а на четырех площадках: в парке О-Вив и на одноименном новом городском пляже, в парке Ля Гранж и на набережной Густава Адора.

Негласная тема нынешней биеннале – современная трактовка исторических парков и их благоустройства. Не секрет, что исторически парки не только выполняли чисто декоративную функцию, но всегда являлись в каком-то смысле отображением картины мира в определенном месте и в определенный момент времени. Исходя из этого выставка стремится по-своему обратить внимание публики на вызовы современного общества и поднять вопрос о месте искусства в общественном пространстве.

Художественную концепцию и представленные на биеннале произведения можно условно поделить на две части: изображения людей и коды и принципы искусства на пленэре.

Сколько существуют парки – от закрытых, окружавших средневековые замки, до, к примеру, московского Парка культуры и отдыха имени Горького, столько их населяют изображения людей, как мифологических персонажей, так и вполне реальных исторических деятелей. Их присутствие в парках так же естественно, как и вообще присутствие человека на земле. И вот устроители биеннале придумали эдакую антропоморфическую панораму: собрали скульптуры, отражающие современный подход к перенесению человеческого образа на неодушевленные предметы и взгляд художников на человеческое тело – идеализированное, приукрашенное, но одновременно рассматриваемое под микроскопом и рассекаемое, словно хирургическим скальпелем. «Метафорические и реалистичные, эти творения повествуют и о политическом теле, своеобразном экране, на котором высвечиваются все важнейшие проблемы современного общества. Визуально это будет выглядеть как групповой скульптурный портрет», – комментирует куратор выставки Бальтазар Лове, в прошлом арт-директор Fri Art в Художественном музее Фрибурга и член жюри Швейцарского павильона на Венецианской биеннале.

Вторая часть экспозиции – произведения искусства в естественной среде. Что имеется в виду? В парке О-Вив почти нет следов целенаправленного «паркостроительства», это просто красивое тихое место, куда женевцы приходят поодиночке или компаниями ради пикника на траве или просто неспешной прогулки. То есть творческим людям парк предоставляет неограниченные возможности для материализации игр воображения – делай что хочешь. Именно такую установку дали организаторы авторам, предложив задуматься о значении современной скульптуры вообще и, в частности, о смысле, который несет ее присутствие в данном конкретном месте. Знаковый экспонат этой части выставки – работа, занимающая особое место в истории скульптуры в общественных местах, но неизвестная широкой публике: скульптура «Освещенные ветви» Изы Генцкен.





Иза Генцкен, чья большая персональная выставка прошла в прошлом году в Художественном музее Берна, родилась в небольшом немецком городе Бад-Ольдесло, изучала изобразительное искусство в Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе и Кельне. Хотя Иза работает с различными медиа, она наиболее известна своими архитектурными скульптурами, сделанными из разноцветных материалов, включая, например, зеркальные листы, флуоресцентный пластик, бетон и стекло. Работы Генцкен – это пересмотр истории скульптуры и кривое зеркало, в котором преломляется современное общество.



Начиная с середины 1970-х, Иза Генцкен расширяет границы жанра, разрушая аскетические формы минималистской скульптуры и используя образы массовой культуры. Например, в инсталляции «Нефть» для Венецианской биеннале 2007 года изображен портрет мира, управляемого жадностью. Одна из наиболее известных ее работ – «Роза» (1993-97), скульптура одинокой розы из стали, которая возвышается на восемь метров над музейным районом Лейпцига.

Приходите посмотреть!