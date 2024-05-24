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суббота, 25 мая 2024 года   

Тюдоры в Женеве – конец трилогии |Tudors à Genève, fin de la trilogie

Автор: , Женева, .

Маэстро Стефано Монтанари изучает партитуру на репетиции спектакля Photo © GTG/Dougados Magali

Большой театр Женевы приглашает на последний оперный спектакль сезона и заключительный эпизод из сериала Гаэтано Доницетти, посвященного династии английских монархов.

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Le Grand Théâtre de Genève vous invite à la clôture de la trilogie de Gaetano Donizetti consacrée à la dynastie monarchique anglaise.

 

После «Анны Болейн» в сезоне 2021/22 годов и «Марии Стюарт» в последующем сезоне, режиссер Мариам Клеман и сценограф Джулия Хансен представляют третий и последний эпизод трилогии Гаэтано Доницетти, погружающей слушателей в королевские игры Англии XVI века, уже знакомые многим благодаря, в частности, популярному сериалу «Тюдоры». Эта постановка станет последним оперным спектаклем сезона, посвященного «Властным играм», но в самом его конце меломаны смогут посмотреть три спектакля подряд, как на Netflix.

В центре этого третьего эпизода саги о Тюдорах – Елизавета I Английская, одинокая королева на закате жизни и правления, терзаемая муками сердца и совести на фоне, как сейчас принято говорить, геополитического контекста: напряженных отношений между католиками и протестантами в подвластной ей стране. Как и предыдущих спектаклях, не обошлось без заговора: на этот раз дуэт Клеман/Хансен сосредоточился на заговоре вокруг Роберто Деверо, графа Эссекса, фаворита королевы, виновного и в политической измене, и в любви к Елизавете, что не оставляет последней иного выбора, кроме как отправить его на гильотину.

Сочиненная Гаэтано Доницетти в 1837 году, после трагического периода в его собственной жизни, связанного с потерей им отца, матери, ребенка и жены, опера имела большой успех в Неаполе и исполнялась по всей Италии и Европе до 1880-х годов, после чего надолго исчезла из репертуара оперных театров. В нью-йоркском Метрополитен-опера, например, она была впервые поставлена только в 2016 году, и как же была счастлива автор этих строк, что смогла побывать на том великолепном спектакле с блистательной Сондрой Радвановски в партии Елизаветы – эта американская сопрано произвела фурор в прошлом году в «Турандот» в Цюрихской опере, Наша Газета с удовольствием рассказывала об этой постановке. 

В Женеве каждый вздох Елизаветы будет сопровождаться Оркестром Романдской Швейцарии под управлением темпераментного итальянского дирижера Стефано Монтанари. Публика встретится с тем же исполнительским составом, что и  в первых двух «сериях»: молодая сопрано Эльза Драйзиг в роли пожилой королевы Елизаветы (2 и 6 июня ее заменит «наша» Екатерина Баканова), Стефани д'Устрак в роли ее соперницы Сары Ноттингем и уругвайский тенор Эдгардо Роча в титульной партии, а также впечатляющий итальянский баритон Никола Алаимо в роли могущественного лорда Ноттингема, который вернется в Большой театр Женевы после очень успешного выступления успеха в «Набукко» летом 2023 года.

Премьера спектакля состоится 31 мая, а последнее представление – 30 июня. Билеты проще всего заказать на сайте театра. 

 

 

Большой театра Женевы
Женевская опера
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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