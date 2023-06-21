Почти ровно год назад мы рассказывали вам о постановке оперы Джакомо Пуччини «Турандот», которую сам композитор считал лучшим своим произведением, в женевском Большом театре. Из той же публикации вы узнали, если не знали этого раньше, что работу над своим шедевром, литературной основой для которого послужила одноименная драма Карло Гоцци, Пуччини не закончил по самой уважительной из причин – собственной смерти впоследствии рака горла. Если не знать этого прискорбного факта, то многое может остаться непонятным в цюрихской постановке. Дело в том, что ее автор, родившийся в 1969 году в Восточном Берлине режиссер Себастьен Баумгартен, избрал путь, отличный от пути своего американского коллеги Дэниэла Крамера, творившего в прошлом году в Женеве.

Проблема незаконченных рукописей и партитур в том, что за автора их может закончить кто-то другой. Первым труд Пуччини завершил его друг – композитор Франко Альфано, воспользовавшись набросками заключительного дуэта, имевшимися в его распоряжении. Но этот вариант не единственный. Свою версию в начале 2000-х годов предложил Лучано Берио, главное в прочтении которого – счастливый финал: принц Калаф растопил-таки сердце строптивой и жестокой принцессы Турандот и научил ее любить. Именно вариант Берио предложил женевской публике Дэниэл Крамер. А Себастьен Баумгартен решил остановиться там же, где остановился сам Пуччини, и практически воссоздал эффект, который испытали на себе зрители первого исполнения оперы. Сравните картинки: на премьере «Турандот» в миланском театре Ла Скала 25 апреля 1926 года, в момент, казавшийся разгаром второго действия, музыка неожиданно смолкла. Маэстро Артуро Тосканини положил дирижерскую палочку, повернулся к публике и сказал: «Здесь перо выпало из рук композитора». На премьере «Турандот» в Цюрихском оперном театре 18 июня 2023 года после последнего дуэта сверху наподобие занавеса съезжает панно, на котором на итальянском языке написано: «Здесь спектакль прекращается в связи со смертью композитора». Немецкий дирижер Марк Альбрехт опускает палочку.

Во время работы Пуччини над «Турандот», то есть в начале 1920-х годов, мир находился в турбулентном состоянии: Россия приходила в себя после большевистской революции, а в его родной Италии зарождался фашизм. Параллельно наблюдался бурный технологический прогресс, приводивший перевалившего за 60 лет композитора в полный восторг, но одновременно заставлявший его сомневаться в себе, в современности его музыки. Все это удалось ненавязчиво отразить Себастьяну Баумгартену в его яркой, оригинальной и очень динамичной постановке.

Китайские народные массы представлены хором в виде рабочих пчел: их дружное требование расправы над очередным незадачливым кандидатом на руку и сердце Турандот, сопровождаемое не менее дружным поднятием правой руки, вызывают совершенно определенные ассоциации. Сама же принцесса появляется в первом акте лишь в отдалении, в роскошном золотом платье, на фоне золотых сот. Как тут не вспомнить строки Мандельштама «Возьми на радость из моих ладоней/

Немного солнца и немного меда…» Но Турандот никому ничего не предлагает, кроме западни.

Присутствует в спектакле и техника: видеоряд, неоновые лампы, странная конструкция, напоминающая космический корабль, в которой выезжают на сцену во втором акте старый китайский император и его своенравная дочь, давшая обет не принадлежать никакому мужчине. Но сохранены и элементы сказки: в костюмах, в странных существах.

Главным же достижением авторов спектакля мы считаем прекрасный состав вокалистов: все без исключения исполнители были на высоком уровне. Особых похвал заслуживает польский тенор Пётр Бечала, поющий на всех ведущих оперных сценах мира – его последним по времени триумфом стала партия Лоэнгрина в Метрополитен-опере в марте этого года. Интересно, что его педагогом в Академии музыки Катовице, где в прошлом году певец стал Почетным доктором, был знаменитый советский баритон Павел Герасимович Лисициан. Пётр Бечала прекрасно справился со знаменитой арией «Nessun Dorma», труднейшей не только в силу технических требований, предъявляемых к исполнителю, хоть и длится она всего три минуты, но и в силу своей невероятной популярности: у всех меломанов она на слуху, каждый сравнивает данного певца с Паваротти, Доминго, Каррерасом… Бечала явно выдержал сравнение.

Заслуженной овацией наградила цюрихская публика великолепную Сондру Радвановски в титульной партии. Родившаяся в Чикаго дочь эмигрантов из Чехии и Дании, она многим обязана Пласидо Доминго, одним из первых распознавшим в молодой певице серьезный талант – она пела рядом с великим тенором в вышедшем на DVD «Сирано де Бержераке» Альфано. Ее частым партнером по сцене был Дмитрий Хворостовский, в последний раз они вместе выступали в «Трубадуре» в Нью-Йорке. В этом сезоне Сондра Радвановски произвела настоящий фурор сначала в редко исполняемой «Медее» Керубини в Метрополитен-опера, а затем в «Тоске» в Цюрихе. Автор этих строк впервые увидела ее «живьем» в «Роберто Деверё» Доницетти в Нью-Йорке, и полученное впечатление оказалось незабываемым. К слову, Сондра Радвановски исполнила королевские партии во всей «тудоровской трилогии», и можно лишь сожалеть, что Женевская опера, также представляющая этот цикл, ее не пригласила.

Привела в восторг публику и итальянская сопрано Феола Роза в роли Лиу – бесстрашной и хрупкой, приносящей себя в жертву любви.

… Джакомо Пуччини оперу не завершил, Лучано Берио дополнил ее «счастливым концом». Но счастливый ли он? После заключительного дуэта Калафа и Турандот мы лично порадовалось, что продолжения не будет, уж очень разочаровал бы нас принц, если бы, в буквальном смысле переступив через труп Лиу, женился все же на мало привлекательной по своим человеческим качествам принцессе.

От редакции: «Турандот» идет на сцене Цюрихского оперного театра до 12 июля, билеты проще всего заказать здесь.