Слова «серия» и «сезон» в подзаголовке выбраны нами не случайно, так как мы подозреваем, что история Анна Болейн, второй из жен Генриха VIII, обвиненной в измене мужу и Англии и четвертованной в 1536 году, свежа в памяти многих читателей благодаря фильму «The Other Boleyn Girl» и сериалу «The Tudors». Действительно, и Натали Портман, и Натали Дормер были очень убедительны в роли амбициозной девушки из обедневшего рода, матери будущей Елизаветы I. Рождение дочери вместо ожидаемого сына умерило любовь Генриха к Анне, а грубая разборка между ними в период второй ее беременности привела к выкидышу. Окончательно охладев к жене и увлекшись ее придворной дамой Джейн Сеймур, Генрих, считающийся прототипом Синей Бороды, решил сделать ее своей третьей королевой. Для этого надо было избавиться от Анны. Обвинив бывшую возлюбленную в измене, он устроил «показательный процесс», в итоге которого Анны, разумеется, была признана виновной и обречена на казнь. Вот уж, правда, всё могут короли. Или почти всё.

Правление династии Тюдоров породило множество былей и небылиц и легло в основу массы художественных произведений – картин, романов, спектаклей, сериалов. И опер. Автор каждого из них убирал что-то, на его взгляд, лишнее и добавлял что-то от себя – на его взгляд, важное, смещая таким образом акценты. Не остался равнодушным к драматическому сюжету и Гаэтано Доницетти, один из самых плодовитых композиторов, на счету которого 68 опер. Именно с «Анны Болейн», сочиненной в 1830 году за один месяц и впервые поставленной в Милане в декабре того же года, начался его настоящий успех, эта опера положила начало трилогии о Тюдорах – в 1835 году публика услышала «Марию Стюарт», а в 1837-м – «Роберто Деверё». (Известно, кстати, что на премьере «Анна Болейн» присутствовал Михаил Глинка и остался в восторге.)

Авторы «Анны Болейн», восхитившей их современников не только в Италии, но и в Вене, Париже и Лондоне, взяли за литературную основу драмы М.-Ж. Шенье, А. Пеполи и И. Пиндемонти и не претендовали на историческую достоверность. Либреттист Доницетти Ф. Романи в предисловии к первой постановке признавал, что решение Генриха VIII четвертовать свою вторую жену опутано историческими противоречиями. Что касается обвинения ее в супружеской измене, то Романи так преподносит дело своим читателям: «До сих пор неизвестно, была ли она на самом деле виновна. Зная коварный и жестокий нрав короля, можно скорее предположить, что нет. Автор данного мелодраматического либретто придерживается этой точки зрения, более подходящей для театрального действия. Так что простите его, если в некоторых деталях он немного отклонился от Истории».

Иными словами, история превалирует над Историей, что вполне допустимо в таком условном жанре, как опера. В результате действие «Анны Болейн» начинается практически с конца, с развязки, с того момента, когда, в зале в Виндзорском дворце группа придворных судачит вполголоса: они и жалеют Анну, жену Генриха, и насмехаются над ней, ведь король перенес свою любовь на новую фаворитку.

Сердобольный зритель сразу готов Анну пожалеть, поскольку в спектакле отсутствует содержание предыдущих серий, и незнакомые с Историей меломаны не подозревают обо всех интригах и злодействах Анны, в буквальном смысле прошедшей по трупам, чтобы заполучить короля и добиться пресловутой «высшей власти». К сожалению, как и многие молодые женщины, она не учла, что предавший однажды обязательно предаст вновь и не сделала нужных выводов, наблюдая, как бесцеремонно Генрих обошелся с первой женой. За что и поплатилась. Как бы то ни было, мнения о моральном облике Анны делились как во времена Доницетти, так и во все прошедшие года. Вы тоже сможете самостоятельно ответить на вопрос, заданный в программке специалистом по елизаветинской эпохе Кейт Малтби и вынесенный в заголовок, посмотрев спектакль, о которым мы расскажем кратко, чтобы не портить эффект или, выражаясь современным языком, не спойлить.

На наш взгляд, режиссер поставки «Анны Болейн» в Большом театре Женевы Мариам Клеман также склоняется ко мнению, что по отношению к Генриху Анна – жертва. Возможно, чтобы усилить имидж невинности, она сделала ее блондинкой, хотя согласно всем дошедшим до нас свидетельствам и портретам разных эпох Анна была смуглой и темноглазой с густыми тёмными волосами, что противоречило стандартам красоты ее эпохи, когда предпочтение отдавалось светловолосым и голубоглазым женщинам (English rose). Может быть, именно эта оригинальная внешность и привлекла короля, ведь у богатых свои причуды? (Кстати, во всем фильмах об Анне играющие ее актрисы – брюнетки, как и лучшие исполнительницы этой оперной партии, включая Марию Каллас и Анну Нетребко.)

В спектакле, помимо красивых костюмов и классических декораций, представляющих каждую сцену как бы в виде картины старинного мастера в тяжелой раме, ничто явно не указывает ни на время, ни на место действия, что делает его вневременным и универсальным. И в этом нет ничего страшного, потому как сюжет, увы, вечен. Перед нами баловень судьбы Генрих (итальянский бас-баритон Алекс Эспозито). Сын богатых родителей, воспитывавшийся в строгости и с детства готовившийся к принятию духовного сана (в одном из сочинений от отстаивал святость брака), в силу обстоятельств уже в 17 лет он становится королем. Первый раз женится по совету старших на серьезной, достойной женщине Екатерине Арагонской – из государственных интересов. Все хорошо, только никак не удавалось королеве зачать сына. Тем временем Генрих входит во вкус власти и сопутствующей ей безнаказанности (как скажет позже его соотечественник лорд Эктон, power corrupts, and absolute power currupts absolutely) и приближался к кризису среднего возраста. Параллельно не молодеет и безукоризненная супруга. Самое время для беса в ребро, а тут – буквально «подложенная» алчными родственниками Анна. Живущий по принципу «вынь да положь», Генрих лишь возбуждается от оказываемого ею – и точно рассчитанного – сопротивления. Ради нового увлечения он рвет с католической церковью после отказа папы Климента VII признать брак с Екатериной незаконным и обходится собственными средствами, которые почти неограничены. Поведение испанки на суде сих пор считается образцом самообладания и достоинства и тронуло даже бессердечного супруга. На последующих судилищах над своими женами он уже не появлялся. Женат же он был шесть раз. Не вдаваясь в матримониальные подробности, скажем, что английские школьники заучивают этот раздел в учебниках при помощи мнемонической фразы: divorced – beheaded – died – divorced – beheaded – survived (развёлся – казнил – умерла – развёлся – казнил – пережила). Растратив жизнь на войны, издевательства над супругами и преследования действительных и мнимых политических оппонентов, в последние годы своей жизни Генрих начал страдать ожирением (размер его талии вырос до 137 см), поэтому мог передвигаться только при помощи особых механизмов. Характер не улучшался, одолевали депрессии, и в возрасте 55 лет он умер от гангрены ноги. Не думаем, что кто-то искренне по нему сокрушался.

Главным элементом в опере для нас остается музыка. Собираясь на премьеру, мы ознакомились со всей предоставленной театром информацией, включая интервью с музыкальным руководителем постановки Стефано Монтанари. Признаемся, его слова о том, что, играя музыку, написанную двести лет назад, надо «перевести ее на современный лад», нас несколько испугали. Но обошлось! За исключением нескольких незначительных купюр партитура осталась нетронутой: каскад великолепных арий, дуэтов, ансамблей и хоров, дающих возможность каждому исполнителю насладиться самому и усладить публику. А публика явна наслаждалась – аплодисменты следовали почти за каждым номером, завершившись настоящей овацией в конце спектакля, после сцены сумасшествия Анны. И заслуженно – исполнение было очень достойным, а обе сопрано – Эльза Дрейзиг (Анна) и Стефани д’Устрак (Джейн Сеймур) – так и просто на высоте. Немножко разочаровал тенор Эдгардо Роча в роли Ричарда Перси, даже не столько пением, сколько манерами на сцене – его повторяющиеся попытки лезть на короля с кулаками подрывали доверие к персонажу: с таким поведением он не дожил бы до собственной казни «за другое».

В целом в этом качественном спектакле единственной ложкой дегтя, тянущей на половник, для нас стала лишь сцена мастурбации Сметона – в постели Анны, рядом с ее портретом. Без этого точно можно было обойтись. Кстати, в биографии исполняющей (и очень хорошо исполняющей!) эту партию меццо-сопрано Лены Белкиной указано, что она родилась в Крыму. Разве есть такая страна?

От редакции: Если вы любите оперу и не слишком заморачиваетесь такими нюансами, как бельканто – не бельканто, то советуем сходить на спектакль. Он идет до 11 ноября, билеты проще всего забронировать здесь.