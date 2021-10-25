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вторник, 26 октября 2021 года   

Анна Болейн: жертва или шлюха?|Anna Bolena : une pute ou une martyre ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 25. 10. 2021.

Сцена из спектакля "Анна Болейн" (c) Monika Rittershaus

История английской королевы, в буквальном смысле потерявшей голову, открывает серию постановок опер Гаэтано Доницетти в Большом театре Женевы, которая растянется на три сезона.

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L’histoire d’une reine d’Angleterre qui a perdu sa tête dans le sens propre du terme ouvre une série des productions des opéras de Gaetano Donizetti qui s’éteindra sur trois saisons.

Слова «серия» и «сезон» в подзаголовке выбраны нами не случайно, так как мы подозреваем, что история Анна Болейн, второй из жен Генриха VIII, обвиненной в измене мужу и Англии и четвертованной в 1536 году, свежа в памяти многих читателей благодаря фильму «The Other Boleyn Girl» и сериалу «The Tudors». Действительно, и Натали Портман, и Натали Дормер были очень убедительны в роли амбициозной девушки из обедневшего рода, матери будущей Елизаветы I. Рождение дочери вместо ожидаемого сына умерило любовь Генриха к Анне, а грубая разборка между ними в период второй ее беременности привела к выкидышу. Окончательно охладев к жене и увлекшись ее придворной дамой Джейн Сеймур, Генрих, считающийся прототипом Синей Бороды, решил сделать ее своей третьей королевой. Для этого надо было избавиться от Анны. Обвинив бывшую возлюбленную в измене, он устроил «показательный процесс», в итоге которого Анны, разумеется, была признана виновной и обречена на казнь. Вот уж, правда, всё могут короли. Или почти всё.

Правление династии Тюдоров породило множество былей и небылиц и легло в основу массы художественных произведений – картин, романов, спектаклей, сериалов. И опер. Автор каждого из них убирал что-то, на его взгляд, лишнее и добавлял что-то от себя – на его взгляд, важное, смещая таким образом акценты. Не остался равнодушным к драматическому сюжету и Гаэтано Доницетти, один из самых плодовитых композиторов, на счету которого 68 опер. Именно с «Анны Болейн», сочиненной в 1830 году за один месяц и впервые поставленной в Милане в декабре того же года, начался его настоящий успех, эта опера положила начало трилогии о Тюдорах – в 1835 году публика услышала «Марию Стюарт», а в 1837-м – «Роберто Деверё». (Известно, кстати, что на премьере «Анна Болейн» присутствовал Михаил Глинка и остался в восторге.)

Авторы «Анны Болейн», восхитившей их современников не только в Италии, но и в Вене, Париже и Лондоне, взяли за литературную основу драмы М.-Ж. Шенье, А. Пеполи и И. Пиндемонти и не претендовали на историческую достоверность. Либреттист Доницетти Ф. Романи в предисловии к первой постановке признавал, что решение Генриха VIII четвертовать свою вторую жену опутано историческими противоречиями. Что касается обвинения ее в супружеской измене, то Романи так преподносит дело своим читателям: «До сих пор неизвестно, была ли она на самом деле виновна. Зная коварный и жестокий нрав короля, можно скорее предположить, что нет. Автор данного мелодраматического либретто придерживается этой точки зрения, более подходящей для театрального действия. Так что простите его, если в некоторых деталях он немного отклонился от Истории».

Иными словами, история превалирует над Историей, что вполне допустимо в таком условном жанре, как опера. В результате действие «Анны Болейн» начинается практически с конца, с развязки, с того момента, когда, в зале в Виндзорском дворце группа придворных судачит вполголоса: они и жалеют Анну, жену Генриха, и насмехаются над ней, ведь король перенес свою любовь на новую фаворитку.

Сердобольный зритель сразу готов Анну пожалеть, поскольку в спектакле отсутствует содержание предыдущих серий, и незнакомые с Историей меломаны не подозревают обо всех интригах и злодействах Анны, в буквальном смысле прошедшей по трупам, чтобы заполучить короля и добиться пресловутой «высшей власти». К сожалению, как и многие молодые женщины, она не учла, что предавший однажды обязательно предаст вновь и не сделала нужных выводов, наблюдая, как бесцеремонно Генрих обошелся с первой женой. За что и поплатилась. Как бы то ни было, мнения о моральном облике Анны делились как во времена Доницетти, так и во все прошедшие года. Вы тоже сможете самостоятельно ответить на вопрос, заданный в программке специалистом по елизаветинской эпохе Кейт Малтби и вынесенный в заголовок, посмотрев спектакль, о которым мы расскажем кратко, чтобы не портить эффект или, выражаясь современным языком, не спойлить.

На наш взгляд, режиссер поставки «Анны Болейн» в Большом театре Женевы Мариам Клеман также склоняется ко мнению, что по отношению к Генриху Анна жертва. Возможно, чтобы усилить имидж невинности, она сделала ее блондинкой, хотя согласно всем дошедшим до нас свидетельствам и портретам разных эпох Анна была смуглой и темноглазой с густыми тёмными волосами, что противоречило стандартам красоты ее эпохи, когда предпочтение отдавалось светловолосым и голубоглазым женщинам (English rose). Может быть, именно эта оригинальная внешность и привлекла короля, ведь у богатых свои причуды? (Кстати, во всем фильмах об Анне играющие ее актрисы брюнетки, как и лучшие исполнительницы этой оперной партии, включая Марию Каллас и Анну Нетребко.)

В спектакле, помимо красивых костюмов и классических декораций, представляющих каждую сцену как бы в виде картины старинного мастера в тяжелой раме, ничто явно не указывает ни на время, ни на место действия, что делает его вневременным и универсальным. И в этом нет ничего страшного, потому как сюжет, увы, вечен. Перед нами баловень судьбы Генрих (итальянский бас-баритон Алекс Эспозито). Сын богатых родителей, воспитывавшийся в строгости и с детства готовившийся к принятию духовного сана (в одном из сочинений от отстаивал святость брака), в силу обстоятельств уже в 17 лет он становится королем. Первый раз женится по совету старших на серьезной, достойной женщине Екатерине Арагонской из государственных интересов. Все хорошо, только никак не удавалось королеве зачать сына. Тем временем Генрих входит во вкус власти и сопутствующей ей безнаказанности (как скажет позже его соотечественник лорд Эктон, power corrupts, and absolute power currupts absolutely) и приближался к кризису среднего возраста. Параллельно не молодеет и безукоризненная супруга. Самое время для беса в ребро, а тут буквально «подложенная» алчными родственниками Анна. Живущий по принципу «вынь да положь», Генрих лишь возбуждается от оказываемого ею и точно рассчитанного сопротивления. Ради нового увлечения он рвет с католической церковью после отказа папы Климента VII признать брак с Екатериной незаконным и обходится собственными средствами, которые почти неограничены. Поведение испанки на суде сих пор считается образцом самообладания и достоинства и тронуло даже бессердечного супруга. На последующих судилищах над своими женами он уже не появлялся. Женат же он был шесть раз. Не вдаваясь в матримониальные подробности, скажем, что английские школьники заучивают этот раздел в учебниках при помощи мнемонической фразы: divorced – beheaded – died – divorced – beheaded – survived (развёлся – казнил – умерла – развёлся – казнил – пережила). Растратив жизнь на войны, издевательства над супругами и преследования действительных и мнимых политических оппонентов, в последние годы своей жизни Генрих начал страдать ожирением (размер его талии вырос до 137 см), поэтому мог передвигаться только при помощи особых механизмов. Характер не улучшался, одолевали депрессии, и в возрасте 55 лет он умер от гангрены ноги. Не думаем, что кто-то искренне по нему сокрушался.

Главным элементом в опере для нас остается музыка. Собираясь на премьеру, мы ознакомились со всей предоставленной театром информацией, включая интервью с музыкальным руководителем постановки Стефано Монтанари. Признаемся, его слова о том, что, играя музыку, написанную двести лет назад, надо «перевести ее на современный лад», нас несколько испугали. Но обошлось! За исключением нескольких незначительных купюр партитура осталась нетронутой: каскад великолепных арий, дуэтов, ансамблей и хоров, дающих возможность каждому исполнителю насладиться самому и усладить публику. А публика явна наслаждалась аплодисменты следовали почти за каждым номером, завершившись настоящей овацией в конце спектакля, после сцены сумасшествия Анны. И заслуженно исполнение было очень достойным, а обе сопрано Эльза Дрейзиг (Анна) и Стефани дУстрак (Джейн Сеймур) так и просто на высоте. Немножко разочаровал тенор Эдгардо Роча в роли Ричарда Перси, даже не столько пением, сколько манерами на сцене его повторяющиеся попытки лезть на короля с кулаками подрывали доверие к персонажу: с таким поведением он не дожил бы до собственной казни «за другое».

В целом в этом качественном спектакле единственной ложкой дегтя, тянущей на половник, для нас стала лишь сцена мастурбации Сметона в постели Анны, рядом с ее портретом. Без этого точно можно было обойтись. Кстати, в биографии исполняющей (и очень хорошо исполняющей!) эту партию меццо-сопрано Лены Белкиной указано, что она родилась в Крыму. Разве есть такая страна?

От редакции: Если вы любите оперу и не слишком заморачиваетесь такими нюансами, как бельканто не бельканто, то советуем сходить на спектакль. Он идет до 11 ноября, билеты проще всего забронировать здесь

 

 

 

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