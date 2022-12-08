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четверг, 8 декабря 2022 года   

Мария Стюарт, эстетика смерти|Maria Stuarda, l’esthétique de la mort

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 8. 12. 2022.

Мариам Клеман и Эльза Дрейзиг на репетиции в Большом театре Женевы Photo © GTG/Magali Dougados

Большой театр Женевы продолжает баловать меломанов постановками опер Гаэтано Доницетти из трилогии о жизни (и смертях) английских монархов.

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Le Grand Théâtre de Genève se prépare à enchanter les mélomanes avec le deuxième volet de la trilogie de Gaetano Donizetti sur la vie (et les morts) des monarques anglais.

В октябре 2021 года Наша Газета рассказывала вам о проекте, задуманном женевским оперным театром с прицелом на три сезона, и о первом его этапе: опере Г. Доницетти «Анна Болейн», музыкальной интерпретации трагической судьбы одной из жен Генриха VIII. Не успели оглянуться, а год уж пролетел, и настало время смотреть новый эпизод проект театра невольно сравниваешь с великолепным сериалом «Тюдоры», во всей красе показавшим внешний блеск и моральную нищету этой династии.

Литературной основой оперы Доницетти «Мария Стюарт» стала одноименная драма Ф. Шиллера, написанная в 1800 году и повествующая о королеве Шотландии Марии Стюарт, бежавшей из своей страны в Англию и претендовавшей там на трон, со всеми вытекшими из этих претензий трагическими последствиями от заключения в тюрьму по приказу Елизаветы I до казни. Самое время вспомнить о ней сегодня, в 480-ю годовщину ее рождения!

Официальная премьера оперы состоялась 30 декабря 1835 года в Ла Скала. Стоит упомянуть, что миланцам была представлена, выражаясь современным языком, отретушированная версия, дошедшая и до наших дней. По-настоящему же первыми зрителями стали жители Неаполя: после генеральной репетиции в этом городе, где сам воздух пропитан музыкой, под давлением цензуры пришлось внести ряд серьезных изменений в либретто, включая место и время действия, а также заменить название на Buondelmonte! На этом фоне срочно дописанная увертюра и переработанный дуэт Марии и Лестера из 2-го действия кажутся сущими мелочами. К сожалению, все эти компромиссы не помогли. Сам Доницетти описал премьерный вечер, как «принесший боль, от начала и до конца». В силу разных причин ни публика, ни представители государственных органов оперу не приняли, и, если не считать нескольких постановок во второстепенных итальянских театрах, о ней забыли на 130 лет. Возрождение «Марии Стюарт» произошло в Бергамо, в 1958 году, за чем последовала американская премьера 1964 года в Карнеги-холле, в концертной версии, а потом в Ковент-Гардене в 1977-м. Дальше дело пошло и докатилось до Россииправда, лишь к 1993 году, когда постановка была осуществлена в московской «Новой опере» под руководством дирижера Евгения Колобова.

Считается, что опера жанр условный, что соответствует действительности. Но не менее условен и драматический театр. Можно представить себе возмущение историков среди первых зрителей, обнаруживших, что Шиллер, так сказать, столкнул Марию Стюарт и Елизавету I лбами, хотя в реальной жизни они ни разу не встретились. Но со столкновением оно же гораздо интереснее, а потому шиллеровская трактовка хроник, положенная на музыку Доницетти, прижилась и прекрасно себя чувствует по сей день. Все давно простили им эту «отсебятину». «Конфронтация, столь важная для драматургии как пьесы, так и оперы, безусловно, отражает в сценическом действии столкновение, подразумеваемое в истории и имевшее место в переписке между двумя королевами», такое оправдание нашел английский музыковед Джереми Коммонс. Американский коллега Уильям Эшбрук разделил его мнение, отметив, что конфронтация между двумя королева придает «кульминации действия ощущение непосредственности драматического театра. < > Этот диалог один из самых оригинальных и мощных пассажей из всех, написанных Доницетти».

Как помнят те из наших читателей, кто посмотрел «Анну Болейн», мы расстались с Елизаветой I с ее пышными юбками и париком, но без слов. На этот раз она обретет голос, причем решающий. Кастинг новой постановки гарантирует встречу с несколькими старыми и полюбившимися знакомыми: режиссер тот же Мариам Клеман, тот же художник-постановщик Джулия Хансен, но другой дирижер Андреа Сангинети. Те же исполнительницы главных партий: меццо-сопрано Стефани д’Устрак предстанет перед публикой в роли Марии Стюарт, а сопрано Эльза Дрейзиг Елизаветы I. Партия графа Лестера, заключающего этот любовный треугольник, поручена уругвайскому тенору Эдгардо Роча.

Разумеется, мы заранее знаем, чем все кончится Елизавета I выйдет победительницей. Но какой ценой? И кто будет больше импонировать потомкам: одинокая и мстительная тиранша или отправленная ею на эшафот «королева-ангел», тщательно продумавшая, к слову, сценографию собственной казни?

Предлагаем обсудить это, посмотрев спектакль, премьера которого в Большом театре Женевы назначена на 17 декабря. Билеты на нее, как и на прочие представления, проще всего заказать здесь

 

 

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