В октябре 2021 года Наша Газета рассказывала вам о проекте, задуманном женевским оперным театром с прицелом на три сезона, и о первом его этапе: опере Г. Доницетти «Анна Болейн», музыкальной интерпретации трагической судьбы одной из жен Генриха VIII. Не успели оглянуться, а год уж пролетел, и настало время смотреть новый эпизод – проект театра невольно сравниваешь с великолепным сериалом «Тюдоры», во всей красе показавшим внешний блеск и моральную нищету этой династии.

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королеве Шотландии Марии Стюарт, бежавшей из своей страны в Англию и претендовавшей там

на трон, со всеми вытекшими из этих претензий трагическими последствиями

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от заключения в тюрьму по приказу Елизаветы

I

до казни. Самое время вспомнить о ней сегодня, в 480-ю годовщину ее рождения!

Литературной основой оперы Доницетти «Мария Стюартстала одноименная драма Ф. Шиллеранаписанная в 1году и повествующая о

Официальная премьера оперы состоялась 30 декабря 1835 года в Ла Скала. Стоит упомянуть, что миланцам была представлена, выражаясь современным языком, отретушированная версия, дошедшая и до наших дней. По-настоящему же первыми зрителями стали жители Неаполя: после генеральной репетиции в этом городе, где сам воздух пропитан музыкой, под давлением цензуры пришлось внести ряд серьезных изменений в либретто, включая место и время действия, а также заменить название на Buondelmonte! На этом фоне срочно дописанная увертюра и переработанный дуэт Марии и Лестера из 2-го действия кажутся сущими мелочами. К сожалению, все эти компромиссы не помогли. Сам Доницетти описал премьерный вечер, как «принесший боль, от начала и до конца». В силу разных причин ни публика, ни представители государственных органов оперу не приняли, и, если не считать нескольких постановок во второстепенных итальянских театрах, о ней забыли на 130 лет. Возрождение «Марии Стюарт» произошло в Бергамо, в 1958 году, за чем последовала американская премьера 1964 года – в Карнеги-холле, в концертной версии, а потом в Ковент-Гардене в 1977-м. Дальше дело пошло и докатилось до России – правда, лишь к 1993 году, когда постановка была осуществлена в московской «Новой опере» под руководством дирижера Евгения Колобова.

Считается, что опера – жанр условный, что соответствует действительности. Но не менее условен и драматический театр. Можно представить себе возмущение историков среди первых зрителей, обнаруживших, что Шиллер, так сказать, столкнул Марию Стюарт и Елизавету I лбами, хотя в реальной жизни они ни разу не встретились. Но со столкновением оно же гораздо интереснее, а потому шиллеровская трактовка хроник, положенная на музыку Доницетти, прижилась и прекрасно себя чувствует по сей день. Все давно простили им эту «отсебятину». «Конфронтация, столь важная для драматургии как пьесы, так и оперы, безусловно, отражает в сценическом действии столкновение, подразумеваемое в истории и имевшее место в переписке между двумя королевами», – такое оправдание нашел английский музыковед Джереми Коммонс. Американский коллега Уильям Эшбрук разделил его мнение, отметив, что конфронтация между двумя королева придает «кульминации действия ощущение непосредственности драматического театра. < > Этот диалог – один из самых оригинальных и мощных пассажей из всех, написанных Доницетти».

Как помнят те из наших читателей, кто посмотрел «Анну Болейн», мы расстались с Елизаветой I с ее пышными юбками и париком, но без слов. На этот раз она обретет голос, причем решающий. Кастинг новой постановки гарантирует встречу с несколькими старыми и полюбившимися знакомыми: режиссер тот же – Мариам Клеман, тот же художник-постановщик – Джулия Хансен, но другой дирижер – Андреа Сангинети. Те же исполнительницы главных партий: меццо-сопрано Стефани д’Устрак предстанет перед публикой в роли Марии Стюарт, а сопрано Эльза Дрейзиг – Елизаветы I. Партия графа Лестера, заключающего этот любовный треугольник, поручена уругвайскому тенору Эдгардо Роча.

Разумеется, мы заранее знаем, чем все кончится – Елизавета I выйдет победительницей. Но какой ценой? И кто будет больше импонировать потомкам: одинокая и мстительная тиранша или отправленная ею на эшафот «королева-ангел», тщательно продумавшая, к слову, сценографию собственной казни?

Предлагаем обсудить это, посмотрев спектакль, премьера которого в Большом театре Женевы назначена на 17 декабря. Билеты на нее, как и на прочие представления, проще всего заказать здесь.