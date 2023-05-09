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08.05.2023 - 09:05Награда Вере Михальски-Хоффманн

Три исполнителя и три композитора|Trois interprètes pour trois compositeurs

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 9. 05. 2023.

(DR)

Некоммерческая ассоциация MusiKa приглашает на единственный концерт Максима Венгерова, Стивена Иссерлиса и Симона Трпчески, в программе которого произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова.

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L’association MusiKa invite à l’unique concert de Maxime Vengerov, Steven Isserlis et Simon Trpceski. Au programme les œuvres de Dmitri Chostakovitch, Sergueï Prokofiev et Sergueï Rakhmaninov.

Многие наши читатели-меломаны помнят, вероятно, прошлогодний концерт всемирно известного скрипача Максима Венгерова в Женеве. Состоявшийся 21 марта, чуть больше двух недель после начала войны в Украине, он получил символическое название «Музыка свободы», хотя программа была составлена задолго до этого дня в тот вечер тоже звучала музыка Дмитрия Шостаковича, его Концерт № 1 для скрипки с оркестром ля минор, написанный в мрачный период жизни композитора, в разгар уже второй его травли советскими «деятелями от культуры».

И вот ассоциации MusiKa, руководимой Пьером-Андре Кранцем (которого можно назвать наследственным организатором концертной деятельности, ведь его отец Педро Кранц многие годы возглавлял агентство Caecilia), удалось вновь заманить востребованного музыканта в Женеву вместе с коллегами английским виолончелистом Стивеном Иссерлисом, которого мы упоминали совсем недавно в связи с его участием в фестивале «Музыкальные вершины» в Гштааде, и пианистом из Македонии Симоном Трпчески, о котором Наша Газета впервые рассказала своим читателям еще в 2015 году. Стоит напомнить, что Симона Трпчески можно считать представителем русской музыкальной школы, ведь его педагогом в Университете им. Кирилла и Мефодия в Скопье был профессор Борис Романов. Возможно, именно его влиянием отчасти объясняется интерес пианиста к русским композиторам: его первый сольный компакт-диск, записанный в 2005 году компанией EMI в серии Classics’ Debut, включил в себя произведения Чайковского, Стравинского, Скрябина и Прокофьева и был удостоен премий «Выбор редактора» и «Дебютный альбом» журнала Gramophone. За ним последовали три альбома с записями произведений Рахманинова с дирижером Василием Петренко, диск с Первым и Вторым концертами Чайковского с тем же дирижером, а также последние по времени «Сказки из России» с произведениями Римского-Корсакова, Мусоргского и Прокофьева и диск с Первым и Вторым концертами Шостаковича.

Три талантливых музыканта впервые будут выступать вместе, и как здорово, что местом их встречи станет женевский Виктория-холл, а первая совместная программа полностью посвящена русским композиторам, каждый из которых испытал на себе судьбу изгнанника морального или физического. Вечер откроется и завершится произведениями Дмитрия Шостаковича, постановку оперы которого «Леди Макбет Мценского уезда» можно в последний раз увидеть сегодня на сцене Большого театра Женевы. Соната для скрипки и фортепиано op. 134 была окончена им осенью 1968 года и появилась, как ни странно это звучит, в результате ошибки. Как вспоминал позже великий скрипач Давид Ойстрах, которому она была посвящена и который стал ее первым исполнителем, «Дмитрий Дмитриевич задумал сделать мне подарок и написать для меня новый, второй концерт, приурочив его к моему 60-летию. Но он ошибся на один год. Концерт был готов к моему 59-летию. Очевидно, Дмитрий Дмитриевич считал, что, раз он ошибся, ошибку надо исправить. Так появилась соната для скрипки и фортепиано... Я этого не ожидал, хотя уже давно мечтал, чтобы Шостакович написал скрипичную сонату». Даже не обладающий музыкальным слухом человек услышит в этой музыке, которая прозвучит в исполнении Максима Венгерова и Симона Трпчески, боль, отчаяние и глубокие размышления. Эти же темы звучат в Фортепианном трио № 2, которое было написано в 1944 году и посвящено памяти Ивана Соллертинского – выдающегося музыковеда и лектора, человека блестящей эрудиции, одного из ближайших друзей Шостаковича. Безвременная смерть Соллертинского в возрасте всего 41 года потрясла композитора, боль личной утраты словно соединилась в его сознании со страданиями миллионов людей, потерявших на войне близких.

Вторая соната Сергея Прокофьева также была создана во время Второй мировой войны, в 1943 году, и является авторским переложением его же Сонаты для флейты соч. 94. Известны рассказы Прокофьева о том, что при работе над скрипичным вариантом сонаты он пользовался советами Давида Ойстраха, который стал первым исполнителем сонаты вместе с пианистом Львом Обориным – 17 июня 1944 года. Переработка не потребовала особых усилий от композитора, поскольку многие пассажи, изначально написанные для флейты, оказались удобными и для скрипки. Давид Федорович Ойстрах вспоминал в свою очередь, что при работе над сочинением он сам приносил композитору по несколько версий скрипичных пассажей, и Прокофьев, с карандашом в руках, делал пометы и исправления в нотах и выбирал наиболее подходящий для себя вариант.

Четвертым вошедшим в программу предстоящего концерта произведением станет юношеское Трио Сергея Рахманинова № 1, созданное в 1892 году и известное под названием «Элегическое». Музыковеды отмечают определенную зависимость этого произведения от фортепианного трио «Памяти великого артиста» П. И. Чайковского, под влиянием которого находился молодой Рахманинов: первую часть своего трио Чайковский озаглавил «Pezzo elegiaco». Однако подчеркивают они и то, что рахманиновской теме присущи особые, индивидуальные черты, отличающие ее от темы Чайковского большей декламационной заостренностью мелодических интонаций, а в ее основном восходящем мотиве, подобному патетическому возгласу, они «слышат» некоторые обороты в партии главного героя оперы «Алеко», написанной в том же году.

Не сомневаемся, что все четыре произведения доставят вам наслаждение! Нам остается добавить, что концерт 30 мая станет первым совместным проектом ассоциации MusiKa c программой Classeek, поддерживающей молодых исполнителей из разных стран. Если вы придете в Виктория-холл пораньше, к 18.30, то сможете послушать сирийского скрипача Билаля Алнемра в сопровождении израильского пианиста Итая Навона вместе они исполнят произведения Солхи аль-Вади, Чайковского и Прокофьева. Единый билет на вечер проще всего приобрести здесь.

 

 

 

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