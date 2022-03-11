Не будем рассказывать о Максиме Венгерове – он не нуждается в представлении, да и делали мы это не раз, вот ссылка на лишь одну из публикаций.

А вот камерный оркестр «Cameristi della Scala» нам доведется слушать впервые, поэтому скажем о нем несколько слов. Он родился в 1982 году и состоит из музыкантов оркестра миланского Teatro alla Scala. В репертуаре коллектива – многочисленные произведения для камерного оркестра, созданные с 18 века до наших дней, причем особое внимание уделяется малоизвестным сочинениям. Среди солистов, которых оркестр приглашал для совместных выступлений, назовем Хатию Буниатишвили, Сергея Бабаяна, Алексея Володина, Даниила Лозаковича… Особенность этого коллектива в том, что он выступает как с дирижером, так и без. На этот раз дирижер будет – Уилсон Эрманто, родившийся в Индонезии у родителей-китайцев, он учился у Карло Марии Джулини и Сейджи Озавы. В настоящее время маэстро проживает в Швейцарии, где вместе с Дэниэлем Мюллер-Шоттом возглавил Vevey Spring Classic Festival, первый выпуск которого запланирован на май этого года.

«

MusiKa. –

«

»

Cameristi della Scala

».

Но главное в предстоящем концерте все-таки программа! Уже несколько раз в последние дни мы обращали ваше внимание на удивительные совпадения, невольно наталкивающие на размышления о некоей высшей силе. И вот еще одно.Программа предстоящего концерта была составлена в декабре прошлого года. Отправной точкой стало желание Максима Венгерова сыграть Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича, с которым он еще ни разу не приезжал в наш город, - рассказал Нашей Газете Пьер-Андре Кранц, президент ассоциацииДля исполнения этого произведения требуется большой оркестр, а потому мы решилидополнитькамерный оркестрстудентами старших курсов Женевской консерватории, предоставив им таким образом возможность выступить с профессиональными музыкантами

Но в нынешнем контексте, в момент, когда и музыканты оказались вовлеченными в политику, концерт этот приобретет особое звучание, ведь все три включенные в его программу произведения объединены темой Свободы. Судите сами.

Концерт откроется Увертюрой к опере Дж. Верди «Набукко», впервые представленной в театре Ла Скала в 1842 году. Все вы, конечно, знаете, что в центре сюжета этого монументального произведения – третьего в творчестве Верди и первого принесшему ему настоящую славу – история о бедствиях евреев, об их пленении вавилонянами, а затем отпущении на родину царём Вавилона Навуходоносором. Но знаете ли вы, что жители Милана, находившегося в то время под австрийским владычеством, но остававшимся центром борьбы за объединение Италии, воспринял музыку своего главного композитора как призыв к свободе? С тех пор «Набукко» стал величайшим музыкальным символом борьбе против агрессии. Можно лишь пожалеть, что в концерте не прозвучит знаменитый Хор евреев Va, pensiero, sull’ali dorate («Лети, мысль, на золотых крыльях») – на всех без исключения представлениях «Набукко», на которых нам довелось побывать, он всегда исполняется на бис.

Услышат женевские меломаны и Симфонию № 9 ми минор «Из Нового Света», часто называемую просто «симфонией Нового Света», – последнюю симфонию чешского композитора Антонина Дворжака. Она была написа в 1893 году, во время его пребывания в США – в течение четырех лет Дворжак был директором Консерватории Нью-Йорка. Симфония № 9, премьера которой состоялась 15 декабря 1893 года в нью-йоркском Карнеги-холле, стала самым известным сочинением Дворжака и одним из наиболее часто исполняемых произведений мирового репертуара. Вдохновленный огромными пространствами Америки, энергией ее городов и быстрым промышленным прогрессом, автор вложил в нее свои ощущения свободы мысли и действий.

Однако гвоздем программы, несомненно, станет Концерт № 1 для скрипки с оркестром ля минор Дмитрия Шостаковича. Он появился на свет в один из самых тяжелых и мрачных периодов в жизни композитора – Дмитрий Дмитриевич начал работать над ним в июле 1947 года и продолжал работу в 1948-м, когда началась уже вторая в его жизни травля, а знаменитые военные симфонии были позади. Только 29 октября 1955 года Концерт впервые прозвучал в Большом зале Ленинградской филармонии в исполнении Давида Ойстраха, для кого он был написан и кому посвящен, в сопровождении оркестра под управлением Евгения Мравинского. В. Юзефович приводит в своей книге о Д.Ф. Ойстрахе воспоминания его сына, скрипача Игоря Ойстраха о том, как композитор показал партитуру его отцу: «Дмитрий Дмитриевич играл по партитуре с виртуозностью, которая производила сильное впечатление уже сама по себе (как он выигрывал в Scherzo всю фактуру, не пропуская ни единой ноты скрипичной партии, – до сих пор остается для меня секретом)...»

По серьезности тона, экспрессии и концентрации Первый скрипичный концерт, по мнению специалистов, легко выдерживает сравнение с любой из симфоний Шостаковича, с тем отличием, что сквозь все четыре его части (Ноктюрн, Скерцо, Пассакалья и Финал) проходит один и тот же герой, олицетворяемый солирующей скрипкой. Но это не делает Концерт лирическим! Шостакович наделил скрипичную партию мужественным характером, а в Пассакалье обратился к интонациям музыки Баха, символизировавшей для него высшие духовные ценности.

Мы уверены, что Максим Венгеров блестяще исполнит этот незаслуженно редко исполняемый концерт, который, согласитесь, как нельзя лучше отражает атмосферу времени. Спешите приобрести билеты!