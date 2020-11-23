Автор: Надежда Сикорская, Женева, 23. 11. 2020.
Международное музыкальное сообщество скорбит о кончине прекрасного человека и высочайшего профессионала.|
Le monde musical déplore la disparition d’une personne formidable et d’un professionnel exceptionnel.
«Незаменимые есть. Нет теперь человека, к которому я всегда могла обратиться за советом и поддержкой», - такова была первая и немедленная реакция на полученную от нас печальную новость от Галины Логутенко, заместителя директора Санкт-Петербургской Филармонии.
«Я его очень любил и очень грущу» - откликнулся Евгений Кисин, работавший с Педро Кранцем 20 лет.
«Соболезнования – всем нам», – пришло сообщение от Николая Луганского.
Такие же отклики и в Швейцарии.
«Педро был уважаемым и уважительным коллегой, - написал нам дирижер Шарль Дютуа. – Я оценил его еще в самую первую нашу встречу, лет шестьдесят назад, в Бильбао. Совсем недавно мы провели вместе несколько чудесных вечеров, я получал удовольствие от его жизнерадостности, доброты и его такой выразительной улыбки. Его неожиданный уход стал для меня большим шоком. Я буду хранить о нем и о его очаровательной супруге Вики самые нежные воспоминания».
«Педро Кранц был для меня больше, чем другом. Я очень многому научился у него и очень многому мог бы еще научиться, - поделился генеральный директор Оркестра Романдской Швейцарии Стив Роже. – Я буду помнить о нем, как о человеке огромной культуры, особенно в области музыки. В свои 82 года ему еще всего хотелось, он горел молодым энтузиазмом и был всегда готов к новым приключениям. Я горжусь тем, что был его партнером и смог пройти вместе с ним часть пути. Я желаю каждому артисту иметь шанс работать с таким человеком, как он. Хоть он и был уникальным».
«Это было 33 года назад, мне было 22, я учился в университете и регулярно ходил с другом на концерты. Однажды мы пошли слушать камерные произведения Бородина и Чайковского в Большом зале Женевской консерватории. Прямо перед нами сидела очень красивая пара – чувствовалось, что они очень любят и друг друга, и музыку. Позже я узнал, что это были Вики и Педро Кранц. Этот образ до сих пор стоит у меня перед глазами», - поделился Филипп Борри, много лет работающий в администрации Оркестра Романдской Швейцарии.
Если бы за прошлые выходные мы связались с большим числом людей, то и отзывов было бы больше, но разве дело в количество? Ясно одно – его любили все.
За многие годы профессионального общения с Педро Кранцем, общения, переросшего в личную дружбу, я только однажды записала интервью с ним. Было это пять лет назад, поводом послужило столетие со дня рождения Святослава Рихтера, больше никак в Швейцарии не отмеченное. Тогда же я узнала подробности богатой биографии Педро, при рождении - Петра, услышала его истории «из жизни великих музыкантов» - сколько их прошло через его заботливые руки за 55 лет карьеры. Кондрашин, Рождественский, Ростропович, Ойстрах, Рихтер, Коган, Темирканов, Кисин, Соколов – весь цвет русской культуры, если говорить только о ней…Теперь остается только жалеть, что не записала больше, что не уговорила написать книгу – материала хватило бы.
Страстность, с которой Педро Кранц предавался своему делу до самых последних дней, не мешала ему быть практичным деловым человеком. Он знал, что не вечен, он позаботился о будущем, у агентства есть преемник, работа продолжится. Будет ли все, как раньше, покажет время, но невероятно горько сознавать, что никогда уже на экране моего мобильного телефона не высветится «Pedro Kranz» и знакомый голос, всегда готовый к шутке, не скажет: «Coucou, Nadia ! Comment ça va ? »
Будучи атеистом, все равно хочется верить, что теперь вместе со своей обожаемой Вики, на несколько лет его опередившей, они смогут там, за горизонтом, предаться любимому занятию – слушать божественную музыку, ни о чем другом уже не заботясь. Светлая память!
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