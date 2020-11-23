«Незаменимые есть. Нет теперь человека, к которому я всегда могла обратиться за советом и поддержкой», - такова была первая и немедленная реакция на полученную от нас печальную новость от Галины Логутенко, заместителя директора Санкт-Петербургской Филармонии.

«Я его очень любил и очень грущу» - откликнулся Евгений Кисин, работавший с Педро Кранцем 20 лет.

«Соболезнования – всем нам», – пришло сообщение от Николая Луганского.

Такие же отклики и в Швейцарии.

«Педро был уважаемым и уважительным коллегой, - написал нам дирижер Шарль Дютуа. – Я оценил его еще в самую первую нашу встречу, лет шестьдесят назад, в Бильбао. Совсем недавно мы провели вместе несколько чудесных вечеров, я получал удовольствие от его жизнерадостности, доброты и его такой выразительной улыбки. Его неожиданный уход стал для меня большим шоком. Я буду хранить о нем и о его очаровательной супруге Вики самые нежные воспоминания».

«Педро Кранц был для меня больше, чем другом. Я очень многому научился у него и очень многому мог бы еще научиться, - поделился генеральный директор Оркестра Романдской Швейцарии Стив Роже. – Я буду помнить о нем, как о человеке огромной культуры, особенно в области музыки. В свои 82 года ему еще всего хотелось, он горел молодым энтузиазмом и был всегда готов к новым приключениям. Я горжусь тем, что был его партнером и смог пройти вместе с ним часть пути. Я желаю каждому артисту иметь шанс работать с таким человеком, как он. Хоть он и был уникальным».

«Это было 33 года назад, мне было 22, я учился в университете и регулярно ходил с другом на концерты. Однажды мы пошли слушать камерные произведения Бородина и Чайковского в Большом зале Женевской консерватории. Прямо перед нами сидела очень красивая пара – чувствовалось, что они очень любят и друг друга, и музыку. Позже я узнал, что это были Вики и Педро Кранц. Этот образ до сих пор стоит у меня перед глазами», - поделился Филипп Борри, много лет работающий в администрации Оркестра Романдской Швейцарии.

Если бы за прошлые выходные мы связались с большим числом людей, то и отзывов было бы больше, но разве дело в количество? Ясно одно – его любили все.

За многие годы профессионального общения с Педро Кранцем, общения, переросшего в личную дружбу, я только однажды записала интервью с ним. Было это пять лет назад, поводом послужило столетие со дня рождения Святослава Рихтера, больше никак в Швейцарии не отмеченное. Тогда же я узнала подробности богатой биографии Педро, при рождении - Петра, услышала его истории «из жизни великих музыкантов» - сколько их прошло через его заботливые руки за 55 лет карьеры. Кондрашин, Рождественский, Ростропович, Ойстрах, Рихтер, Коган, Темирканов, Кисин, Соколов – весь цвет русской культуры, если говорить только о ней…Теперь остается только жалеть, что не записала больше, что не уговорила написать книгу – материала хватило бы.

Педро Кранц был одним из последних могикан уникальной, по большому счету «вымирающей» профессии импресарио, которой нигде не учат. Профессии, где всё держится на таких ни за какие деньги не покупаемых и очень хрупких понятиях, как доверие, порядочность, репутация. По его собственным словам, главное в этом деле – любить музыкантов, принимая их со всеми «бзиками», а «бзиков» у них предостаточно, и далеко не всегда прекрасный образ на сцене соответствует тому, что обнаруживается при ближайшем рассмотрении. Но Педро Кранц любил и принимал, и музыканты, даже самые сложные, платили ему тем же. Да и публика тоже – абонементы на серию «Великие исполнители», предлагаемую концертным агентством Caecilia – в котором Педро Кранц работал с 1964 года сначала как сотрудник, потом как партнер, а затем как владелец, – всегда раскупались за считанные дни, залы всегда были полные. Что и понятно: каково предложение, таков и спрос.

Страстность, с которой Педро Кранц предавался своему делу до самых последних дней, не мешала ему быть практичным деловым человеком. Он знал, что не вечен, он позаботился о будущем, у агентства есть преемник, работа продолжится. Будет ли все, как раньше, покажет время, но невероятно горько сознавать, что никогда уже на экране моего мобильного телефона не высветится «Pedro Kranz» и знакомый голос, всегда готовый к шутке, не скажет: «Coucou, Nadia ! Comment ça va ? »

Будучи атеистом, все равно хочется верить, что теперь вместе со своей обожаемой Вики, на несколько лет его опередившей, они смогут там, за горизонтом, предаться любимому занятию – слушать божественную музыку, ни о чем другом уже не заботясь. Светлая память!