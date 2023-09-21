Только детские книги читать,

Только детские думы лелеять,

Все большое далеко развеять,

Из глубокой печали восстать.

Чудесные строки Осипа Мандельштама все время крутились в голове, пока мы переходили от витрины к витрине в галерее Skopia: как русская литература вышла из «Шинели» Гоголя, так мы все вышли из сказок, из прекрасных книжек с картинками нашего детства, которые когда-то читали нам бабушки-дедушки, мамы-папы, а теперь читаем мы – следующим поколениям. Почти все издания на выставке нам знакомы, все – любимы, только в детстве мы не обращали внимания на автора рисунков, да и не был он тогда мировой знаменитостью. Зато сейчас – именно он гвоздь программы, а выставка так и называется: «С днем рождения, месьё Булатов!»

Это сейчас работы Эрика Булатова издалека узнают на ведущих арт-ярмарках мира, на аукционах или в каталогах благодаря характерному столкновению плакатного текста, всегда кириллицей, с фигуративной составляющей. А ведь ему пришлось дожить до 55 лет, чтобы получить заслуженное признание. (Согласитесь, радует мысль, что в 55 лет что-то еще может начаться!)

Эрик Булатов: «Я хотел выразить время»

Эрик Булатов-Швейцария: 20 лет спустя

Швейцарский след русского художника Эрика Булатова

Знают наши читатели и что «новая жизнь» Эрика Булатова началась в Швейцарии: в 1988 году, благодаря «перестройке», в Цюрихе, в Kunsthalle Zurich, прошла его первая персональная выставка – в галерее «Skopia» представлена ее оригинальная афиша, сама по себе являющаяся произведением искусства. Возможно, именно в силу этого первенства в швейцарских музейных (Базель, Берн) и частных коллекциях работ Эрика Булатова во много раз больше, чем на всем пространстве бывшего СССР. Но их и вообще не много – за семьдесят лет творческой деятельности им написано менее 300 картин. Та первая выставка не была коммерческим проектом – картины не предназначались для продажи, а потому ее достаточно легко было, так сказать, везти дальше. И повезли – во Франкфурт, Амстердам, Париж и далее везде.

Сам художник не был готов к такому успеху. «Я вообще был готов к тому, что никогда не смогу показать то, что делаю, что никогда не смогу на это существовать. Поэтому то, что произошло, было просто подарком судьбы, каким-то счастьем… Я смотрю на это, как на вторую судьбу: первая кончилась, началась вторая», - рассказал он в 2016 году в интервью Нашей Газете.

Эрик Владимирович – человек с четкой гражданской позицией, человек глубочайший, художник-философ. При этом, общаясь с ним, удивляешься его скромности, открытости, простоте и четкости формулировок. Как у ребенка. Не зря же говорят, что устами младенца глаголит истина. У Булатова она глаголит – кистью и карандашом.

«Я собирал оформленные им детские книжки в течение десяти лет – просто для себя, уж больно прекрасны рисунки! Некоторые было легко приобрести, другие давно стали библиографической редкостью, за ними пришлось погоняться», - рассказал нам Пьер-Анри Жако, решивший таким оригинальным и совсем не коммерческим образом поздравить любимого художника, с которым он работает и дружит уже более двадцати лет.

Рассматривая красочные обложки, вы, может быть, с удивлением обнаружите, что такие же есть у вас дома – где-нибудь на чердаке или в подвале. Ни в коем случае не выбрасывайте их, храните! И не для того, чтобы через много лет продать на аукционе, а чтобы передать детям и внукам излучаемое ими Добро.

От редакции: Выставка «С днем рождения, господин Булатов» будет работать в галерее Skopia до 28 октября (9 rue Vieux-Grenadiers, 1205 Genève, www.skopia.ch). Приходите окунуться в детство.