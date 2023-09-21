Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21.09.2023.
По случаю 90-летия Эрика Владимировича Булатова женевский галерист Пьер-Анри Жако представил публике свою личную коллекцию книг для детей, оформленных выдающимся российским художником.|
Galerie Skopia à Genève vous invite à admirer une collection des livres pour les enfants illustrés par Eric Bulatov, à l’occasion du 90ème anniversaire du grand peintre russe.
Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.
Чудесные строки Осипа Мандельштама все время крутились в голове, пока мы переходили от витрины к витрине в галерее Skopia: как русская литература вышла из «Шинели» Гоголя, так мы все вышли из сказок, из прекрасных книжек с картинками нашего детства, которые когда-то читали нам бабушки-дедушки, мамы-папы, а теперь читаем мы – следующим поколениям. Почти все издания на выставке нам знакомы, все – любимы, только в детстве мы не обращали внимания на автора рисунков, да и не был он тогда мировой знаменитостью. Зато сейчас – именно он гвоздь программы, а выставка так и называется: «С днем рождения, месьё Булатов!»
Это сейчас работы Эрика Булатова издалека узнают на ведущих арт-ярмарках мира, на аукционах или в каталогах благодаря характерному столкновению плакатного текста, всегда кириллицей, с фигуративной составляющей. А ведь ему пришлось дожить до 55 лет, чтобы получить заслуженное признание. (Согласитесь, радует мысль, что в 55 лет что-то еще может начаться!)
Знают наши читатели и что «новая жизнь» Эрика Булатова началась в Швейцарии: в 1988 году, благодаря «перестройке», в Цюрихе, в Kunsthalle Zurich, прошла его первая персональная выставка – в галерее «Skopia» представлена ее оригинальная афиша, сама по себе являющаяся произведением искусства. Возможно, именно в силу этого первенства в швейцарских музейных (Базель, Берн) и частных коллекциях работ Эрика Булатова во много раз больше, чем на всем пространстве бывшего СССР. Но их и вообще не много – за семьдесят лет творческой деятельности им написано менее 300 картин. Та первая выставка не была коммерческим проектом – картины не предназначались для продажи, а потому ее достаточно легко было, так сказать, везти дальше. И повезли – во Франкфурт, Амстердам, Париж и далее везде.
Сам художник не был готов к такому успеху. «Я вообще был готов к тому, что никогда не смогу показать то, что делаю, что никогда не смогу на это существовать. Поэтому то, что произошло, было просто подарком судьбы, каким-то счастьем… Я смотрю на это, как на вторую судьбу: первая кончилась, началась вторая», - рассказал он в 2016 году в интервью Нашей Газете.
Эрик Владимирович – человек с четкой гражданской позицией, человек глубочайший, художник-философ. При этом, общаясь с ним, удивляешься его скромности, открытости, простоте и четкости формулировок. Как у ребенка. Не зря же говорят, что устами младенца глаголит истина. У Булатова она глаголит – кистью и карандашом.
«Я собирал оформленные им детские книжки в течение десяти лет – просто для себя, уж больно прекрасны рисунки! Некоторые было легко приобрести, другие давно стали библиографической редкостью, за ними пришлось погоняться», - рассказал нам Пьер-Анри Жако, решивший таким оригинальным и совсем не коммерческим образом поздравить любимого художника, с которым он работает и дружит уже более двадцати лет.
Рассматривая красочные обложки, вы, может быть, с удивлением обнаружите, что такие же есть у вас дома – где-нибудь на чердаке или в подвале. Ни в коем случае не выбрасывайте их, храните! И не для того, чтобы через много лет продать на аукционе, а чтобы передать детям и внукам излучаемое ими Добро.
От редакции: Выставка «С днем рождения, господин Булатов» будет работать в галерее Skopia до 28 октября (9 rue Vieux-Grenadiers, 1205 Genève, www.skopia.ch). Приходите окунуться в детство.
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