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четверг, 18 июля 2024 года   

Swiss Press Photo 2024: люди и их истории |Swiss Press Photo 2024 : les gens et leurs histoires

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

В Национальной библиотеке в Берне сегодня открывается выставка лучших фотографий швейцарской прессы. Рассказываем, почему ее стоит посетить даже тем, кто устал от непрекращающегося потока новостей.

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Une exposition des meilleures photos de presse suisses s’ouvre aujourd’hui à la Bibliothèque nationale suisse. La visite est recommandée, même à ceux qui sont fatigués du flux permanent d’informations.

Швейцарская премия в области журналистки Swiss Press Awards (единственная награда, присуждаемая во всех четырех языковых регионах страны) ежегодно вручается при поддержке фонда Райнхардт – фон Граффенрид, который содействует работе журналистов, репортеров и пресс-фотографов швейцарских печатных и онлайн СМИ. Специальными наградами отмечаются лучшие тексты, аудио- и видеорепортажи, сюжеты на темы локального значения и, конечно, самые яркие фотоработы. Последние можно увидеть в рамках выставки Swiss Press Photo 2024 в Швейцарской национальной библиотеке.

В экспозицию включены работы призеров и участников конкурса в шести категориях: текущие события, повседневная жизнь, швейцарские истории, портреты, спорт и зарубежье. Выставка предлагает оглянуться на прошлый год. С одной стороны, 2023-й был ознаменован имеющими значение в историческом, политическом, общественном и экономическом плане событиями, например, государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Швейцарию, выборы в Федеральный совет или крах Credit Suisse. Но в объектив фотографов попали не только президенты, банкиры и министры, но и «маленькие люди», истории которых наверняка представляют наибольший интерес для посетителей и придают экспозиции человеческое и личное измерение.

Сильные эмоции, например, вызывает работа Карин Бозэн, которая запечатлела на камеру последние дни 82-летнего Мишеля Жермона из Лозанны. Из-за испытываемых им болей он принял решение уйти из жизни с помощью организации Exit. Бывший таксист с грустью прощается со своей машиной, встречается с близкими на последний аперитив, проходит административные формальности, а затем уходит. Навсегда.

А вот снимки Джонатана Лабуша дарят радость и веселье. Фотограф задокументировал любителей хоббихорсинга – так называется вид спорта, который представляет собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой. В соревновании, которое заснял Джонатан Лабуш, участвовали девочки и мальчики в возрасте от 5 до 16 лет, а на старт выходили все возможные «лошадиные породы». Кто-то из ребят смастерил своих «лошадок» сам, кому-то помогли родители. Объединяет всех участников очень серьезное отношение к этом забавному спорту!

Нам бы хотелось обратить особое внимание на работы «Швейцарского фотографа года» Доминика Нара, победившего также в категориях «Портрет» и «Зарубежье». Жюри отметило его работы, посвященные разрушительному землетрясению в Марокко в сентябре 2023 года, а также его снятые в Украине портреты обычных людей, на лицах которой отпечатались пережитые во время войны испытания. Серия «Отмеченные войной» была опубликована в газете NZZ в первую годовщину войны в Украине. Во время своих поездок в эту страну Джонатан Нар познакомился со многими. «На их лицах отражаются страх, печаль и гнев, но также дух сопротивления и надежды», - пишет он в своем репортаже. 15-летняя Каролина Бесуглова из Николаева, например, мечтает, чтобы все снова стало так, как летом перед войной, когда ее друзья еще были здесь, а жизнь в южном городе была прекрасна. Когда линия фронта вплотную подошла к городской черте, Каролине приходилось проводить большую часть времени в темном подвале. Многие из ее школьных друзей, по которым она очень скучает, уехали, но Каролина надеется на лучшее.

Портрет Зинаиды Пузан швейцарский фотограф сделал в ее доме в Александровке. В ее спальне темно, так как окна заложены мешками с песком. Деревня подверглась сильному обстрелу: людей хоронили там, где они погибали. «Сосед погиб рядом с домом моей дочери. И его похоронили в ее саду, среди красивых роз», - рассказала Зинаида журналисту.

Техника Николая Лазорко Доминик Нар сфотографировал в коридоре больницы в Херсоне. Он получил ранение в плечо во время обстрела. «Мне снятся кошмары о взрыве. Ты же знаешь, что Путин – вампир. Неизвестно, когда он насытится кровью», - сказал мужчина. К слову, на снимке, представленном в Национальной библиотеке, проявился необычный эффект: видимо, из-за настроек резкости и контрастности на черном фоне за головой Николая стала видна круглая тень от вспышки или лампы. Этот ореол и складки обычного больничного одеяла, вдруг напомнившего библейские одеяния, сделали портрет иконографичным.

В рамках выставки состоятся интересные встречи и экскурсии, например, 19 сентября Доминик Нар расскажет о своих репортажных поездках.

Добавим, что посетить Национальную библиотеку стоит не только тем, кто интересуется репортажной фотографией, но и любителям архитектуры. На момент своего открытия в 1931 году библиотека, построенная в соответствии с принципами модернизма и «нового строительства» (Neues Bauen), была одним из самых современных зданий города, и даже сегодня, без малого сто лет спустя, оно не смотрится устаревшим. Симметрия, чистые линии, четкий ритм оконных проемов, функциональность, практичность, белый цвет и обилие света вместо украшательств – этот образец авангардной архитектуры 1920-1930-х годов внесен в список памятников архитектуры. Удовольствие доставит и прогулка до библиотеки по респектабельному району Кирхенфельд (по нашему скромному мнению, самому красивому в Берне), известному своими музеями и очаровательными виллами начала прошлого века.

От редакции: Выставка в Национальной библиотеке продлится до 11 октября. Вход свободный. Практическую информацию и подробную программу сопутствующих мероприятий можно найти на сайте nb.admin.ch. После Берна экспозицию можно будет увидеть в Романдии (замок Пранжен) и Тичино.

Swiss Press Photo
выставки в швейцарии
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