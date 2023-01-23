Автор: Надежда Сикорская, Берн, 23. 01. 2023.
Редакция с гордостью сообщает, что наш сайт стал единственным русскоязычным онлайн-изданием в Швейцарии, чье содержание будет храниться в Швейцарской национальной библиотеке в Берне.|
La rédaction est fière d’annonce que notre site est la seule publication suisse en langue russe dont le contenu est archivé par la Bibliothèque nationale suisse.
Вот уже больше века, как Швейцарская национальная библиотека в Берне собирает, по поручению правительства Швейцарской Конфедерации, публикации, имеющие отношение к Швейцарии. Их коллекция под названием Helvetica адресована будущим поколениям – чтобы читали и изучали. И правда, что, как не периодика позволяет точнее всего нащупать пульс времени, понять, что занимало умы общества в конкретный исторический момент?
Все «профильные» печатные издания хранятся в библиотеке в оптимальных условиях. Но что делать с интернет-изданиями, ведь некоторые из них в какой-то момент закрываются, и вся собранная информация уходит в никуда? Чтобы этого не произошло, Национальная библиотека в сотрудничестве с ее кантональными и специализированными «сестрами» уже несколько лет назад поставила перед собой задачу задокументировать эволюцию интернет-сайтов, собрать те из них, которые важны для швейцарского наследия, и сохранить их в Швейцарском веб-архиве как часть национального интеллектуального капитала.
Как же приятно было узнать нашей редакции, что в эту избранную группу попала и Наша Газета, единственный из отобранных сайтов, работающий на русском языке. Решение было принято еще в марте прошлого года, но письмо с соответствующей информацией, представьте себе, попало в спам, и мы только недавно узнали, какой чести удостоились – а ведь с тех пор с нашего сайта скопировано уже 160'000 URL. И это далеко не конец!
Связавшись с сотрудниками Национальной библиотеки в Берне, мы выяснили некоторые подробности. Реально всю работу выполняет робот под названием «сборщик урожая» – harvester. Он скачивает нужную информацию на сервер Национальной библиотеки, повинуясь программе, заданной ее специалистами.
Человек, как известно, предполагает, а кто уж там располагает… Начатый несколько назад проект приобрел теперь черты исторической миссии: из всего огромного собрания веб-материалов выделилась отдельная коллекция, посвященная войне в Украине. «Нападение России на Украину 24 февраля 2022 года спровоцировало волну гражданских, экономических и политических реакций в Швейцарии, - читаем мы на специально созданной странице на сайте Национальной библиотеки. – Коллекция «Война в Украине» отражает различные возникшие в Швейцарии взгляды на войну и ее последствия. Задокументированы реакции на агрессивную войну и связанные с ней темы, такие как санкции и нейтралитет, а также общественные и частные инициативы, практические советы и информация для беженцев и гражданского общества Швейцарии.» Этот проект развивается в сотрудничестве с Восточно-Европейской библиотекой, об особом собрании которой мы уже имели случай рассказывать, и не раз.
В итоге наше тематическое досье «Украинский кризис – взгляд из Швейцарии», которое мы начали еще в 2014 году, будет полностью сохранено в национальном архиве, как и прочие эксклюзивные материалы из рубрик «Наши люди», «Культура» и т.д. Нашими «соседями» по веб-архиву стали официальные сайты правительства Швейцарской Конфедерации и различных ведомств, политических партий, религиозных объединений и прочих общественных и частных структур. Работа сотрудников Национальной библиотеки будет продолжена и в наступившем году, честь им за это и хвала. Ну, а мы продолжим свою работу, теперь уже твердо зная, что она не пропадет. Спасибо всем, кто нас поддерживает!
Пока этот материал готовился к публикации, стало известно, как будет выглядеть обновленная Национальная библиотека: конкурс на лучший проект трансформации нынешнего здания выиграло базельское архитектурное бюро Christ & Gantenbein, о котором мы уже имели повод рассказывать – базельцы обошли 31 конкурента! Нынешнее здание было построено в 1931 году, расширено - с 1994 по 2008 годы – двумя подземными помещениями. Однако в 2018 году, при проверке на сейсмическую безопасность, выявились проблемы, которые и стали причиной планируемой трансформации, стоимость которой предварительно оценивается в 190 млн шв.франков. Работы должны начаться в 2026 году, после того как федеральный парламент одобрит выделенный кредит. На время ремонта библиотека переедет на улицу Monbijoustrasse, в административное здание с не самым оптимистичным названием «Титаник». Без комментариев.
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