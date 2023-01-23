Вот уже больше века, как Швейцарская национальная библиотека в Берне собирает, по поручению правительства Швейцарской Конфедерации, публикации, имеющие отношение к Швейцарии. Их коллекция под названием Helvetica адресована будущим поколениям – чтобы читали и изучали. И правда, что, как не периодика позволяет точнее всего нащупать пульс времени, понять, что занимало умы общества в конкретный исторический момент?

Все «профильные» печатные издания хранятся в библиотеке в оптимальных условиях. Но что делать с интернет-изданиями, ведь некоторые из них в какой-то момент закрываются, и вся собранная информация уходит в никуда? Чтобы этого не произошло, Национальная библиотека в сотрудничестве с ее кантональными и специализированными «сестрами» уже несколько лет назад поставила перед собой задачу задокументировать эволюцию интернет-сайтов, собрать те из них, которые важны для швейцарского наследия, и сохранить их в Швейцарском веб-архиве как часть национального интеллектуального капитала.

Как же приятно было узнать нашей редакции, что в эту избранную группу попала и Наша Газета, единственный из отобранных сайтов, работающий на русском языке. Решение было принято еще в марте прошлого года, но письмо с соответствующей информацией, представьте себе, попало в спам, и мы только недавно узнали, какой чести удостоились – а ведь с тех пор с нашего сайта скопировано уже 160'000 URL. И это далеко не конец!

Связавшись с сотрудниками Национальной библиотеки в Берне, мы выяснили некоторые подробности. Реально всю работу выполняет робот под названием «сборщик урожая» – harvester. Он скачивает нужную информацию на сервер Национальной библиотеки, повинуясь программе, заданной ее специалистами.

Человек, как известно, предполагает, а кто уж там располагает… Начатый несколько назад проект приобрел теперь черты исторической миссии: из всего огромного собрания веб-материалов выделилась отдельная коллекция, посвященная войне в Украине. «Нападение России на Украину 24 февраля 2022 года спровоцировало волну гражданских, экономических и политических реакций в Швейцарии, - читаем мы на специально созданной странице на сайте Национальной библиотеки. – Коллекция «Война в Украине» отражает различные возникшие в Швейцарии взгляды на войну и ее последствия. Задокументированы реакции на агрессивную войну и связанные с ней темы, такие как санкции и нейтралитет, а также общественные и частные инициативы, практические советы и информация для беженцев и гражданского общества Швейцарии.» Этот проект развивается в сотрудничестве с Восточно-Европейской библиотекой, об особом собрании которой мы уже имели случай рассказывать, и не раз.

В итоге наше тематическое досье «Украинский кризис – взгляд из Швейцарии», которое мы начали еще в 2014 году, будет полностью сохранено в национальном архиве, как и прочие эксклюзивные материалы из рубрик «Наши люди», «Культура» и т.д. Нашими «соседями» по веб-архиву стали официальные сайты правительства Швейцарской Конфедерации и различных ведомств, политических партий, религиозных объединений и прочих общественных и частных структур. Работа сотрудников Национальной библиотеки будет продолжена и в наступившем году, честь им за это и хвала. Ну, а мы продолжим свою работу, теперь уже твердо зная, что она не пропадет. Спасибо всем, кто нас поддерживает!

Пока этот материал готовился к публикации, стало известно, как будет выглядеть обновленная Национальная библиотека: конкурс на лучший проект трансформации нынешнего здания выиграло базельское архитектурное бюро Christ & Gantenbein, о котором мы уже имели повод рассказывать – базельцы обошли 31 конкурента! Нынешнее здание было построено в 1931 году, расширено - с 1994 по 2008 годы – двумя подземными помещениями. Однако в 2018 году, при проверке на сейсмическую безопасность, выявились проблемы, которые и стали причиной планируемой трансформации, стоимость которой предварительно оценивается в 190 млн шв.франков. Работы должны начаться в 2026 году, после того как федеральный парламент одобрит выделенный кредит. На время ремонта библиотека переедет на улицу Monbijoustrasse, в административное здание с не самым оптимистичным названием «Титаник». Без комментариев.