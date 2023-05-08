Фотография давно превратилась из чисто технического способа запечатления реальности в особый вид искусства: фотовыставки привлекают растущее внимание публики, и нет уже, наверное, крупного города без музея фотографии. При этом фотографии – неотъемлемая часть прессы: что греха таить, многие читатели только на них и обращают внимание, невольно возлагая на фотожурналистов дополнительную ответственность за правдивое отображение действительности.

В прошлые выходные многочисленные любители фотографии устремились в Национальный музей Швейцарии в Цюрихе, где 5 мая, в российский День печати и c опозданием в два дня ко Всемирному дню свободы печати, одновременно открылись две выставки: World Press Photo 2023 и Swiss Press Photo 23, представляющие лучшие снимки, сделанные в прошлом году и позволяющие оглянуться на не успевшие забыться события. Не удивительно, что одной из главных тем стала война в Украине, но не только: объективы фотокамер были направлены на демонстрации женщин в Иране, выборы новых федеральных советников в Швейцарии, таяние ледников в Альпах, последствия климатических изменений в Марокко и многое другое.

На выставке «Фото швейцарской прессы» представлены 130 фотографий, разделенные на категории Актуальные события, Повседневная жизнь, Швейцарские репортажи, Портрет, Спорт и Международная жизнь. Победители национального конкурса были объявлены 28 апреля на торжественной церемонии, прошедшей в Университете Берна. Лучшим швейцарским фотожурналистом года в целом и в категории «международная жизнь» в частности был признан родившийся в 1982 году и живущий и работающий в Берне Алекс Кюхни.

Это не первый профессиональный успех фотографа, в центре интересов которого война, конфликты и социальные вопросы, и чье профессиональное кредо сформулировано на его личном сайте: «Мои фотографии должны восприниматься, как документы того, что я видел, как истории людей и никогда – как отражения политических идеи и идеологии». В 2018 и 2020 годах он уже завоевывал соответственно первое и третье места конкурса Swiss Press Photo в категории «международная жизнь» благодаря документальным свидетельствам из Ирака, Сирии, Ливана… Новую награду Алексу Кюхни принесла серия фоторепортажей из Украины.

Стоит заметить, что и вторая премия в международной категории досталась украинской теме – ее получил фотограф цюрихской газеты Neue Zürcher Zeitung Доминик Нар за фоторепортажи из охваченного войной Харькова.

Обладателем премии «Лучший снимок года» конкурса World Press Photo 2023 стал украинский фотограф Евгений Малолетка, выбранный из тысяч кандидатов. О нем самом и о его работе в Мариуполе Наша Газета уже подробно рассказала, а теперь фотографии Евгения Малолетки можно увидеть в Цюрихе, рядом со снимками фотографа из Армении Ануш Бабаджанян, победившей в конкурсе World Press Photo 2023 в категории «Долгосрочный проект».

В центре внимания Ануш – социальные вопросы и личные истории. Сотрудничая с VII Photo Agency и National Geographic Explorer, она более шести лет проработала в Нагорном Карабахе, часть сделанных ею там фотографий вошли в книгу «A Troubled Home». Параллельно она провела немало времени в Центральной Азии, освещая прежде всего экологические вопросы. Удостоенный престижной премии проект называется «Battered Waters», что можно перевести как «Истощенные воды». В центре его – ледник Западный Сеук в Нырыне (Киргизия), откуда берет начало река Нарын, протекающая по территории Иссык-Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской областей Киргизии, сливающаяся с Сырдарьей в Ферганской долине и, пройдя через территорию Узбекистана, вливающаяся в то, что осталось от Аральского моря.

Доступ к воде – одна из главных проблем сегодняшней Центральной Азии. Четыре страны борются за общие водные ресурсы в обстановке, ухудшающейся из-за климатического кризиса. «В течение десятилетий взаимозависимость между Таджикистаном и Киргизией в устьях рек Сырдарья и Амударья и Узбекистаном и Казахстанов в их низинах способствовала мирному сотрудничеству по использованию важнейшего природного ресурса. Однако засухи, конфликты интересов и плохое управление водными ресурсами нарушают многолетнее сотрудничество. Постсоветская независимость, последовавший за ней рост национальной самодентификации и частного промышленного предпринимательства усугубили дисбаланс», читаем мы на сайте World Press Photo. Ануш Бабаджанян задокументировала выносливость людей, живущих в этом регионе. По ее собственным словам, «вода – часть их жизни. Жизнь людей меняется под воздействием меняющегося климата, и они вынуждены адаптироваться. Я хотела уловить силу их духа. Одна из причин, почему я рада, что этот проект стал победителем, состоит в том, что теперь об этом узнает более широкая аудитория, ведь сюжеты из Центральной Азии не получают достаточного освещения».

Выставка World Press Photo 2023 продлится в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе до 4 июня, а выставка Swiss Press Photo 23 – до 25 июня 2023 года, так что у вас есть время посмотреть все представленные фотографии.