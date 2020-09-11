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пятница, 11 сентября 2020 года   

Лучшие фотографии швейцарской прессы 2020|Swiss Press Photo 2020

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 11. 09. 2020. Просмотров: 76

Хейди Фельманн заняли лишь третье место в категории "Повседневная жизнь", но разве не прелесть? © Swiss Press Photo

Вплоть до 11 октября в Kornhausforum в Берне можно полюбоваться на самые удачные снимки фотожурналистов и вновь пережить запечатленные ими моменты нашей жизни.

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Les meilleures images captées par les photographes de la presse suisse en 2019 sont à admirer au Kornhausforum Bern jusqu’à 11 octobre – une occasion de revivre les moments forts de l’année passée.

Из года в год Наша Газета обращает ваше внимание на эту выставку, позволяющую каждому посетителю как бы заново прожить прошедший год. Можно не сомневаться, что на экспозиции 2021 года будет царить коронавирус под самыми разными соусами – мы и сами можем похвастаться работами наших читателей! Но пока приятно вспомнить год 2019-й, кажущийся сейчас таким далеким и безмятежным. А ведь и он был полон событий, так что дебаты жюри, заседавшего 9 и 10 января в бернском Kornhausforum, были оживленными. Заметим, кстати, что некоторые критики осуждают подход жюри премии, присуждаемой в категориях «новости», «повседневная жизнь», «швейцарские истории», «спорт» и «мир», именно за то, что оно ставит во главу угла само запечатленное событие, а не художественные достоинства фотографии, так что в итоге почти автоматически побеждает самое раскрученное самими же СМИ «дело года».

В конкурсе принял участие 191 фотограф, что, согласитесь, немало для маленькой страны. Победители были названы еще 29 апреля, но широкая публика получила возможность увидеть их работы только сейчас. Лучшим вообще и в категории «Новости» в частности был признан лозаннский фотограф Ив Лереш за серию фотографий, сделанных во время Женской забастовки 14 июня 2019 года и опубликованных в журнале L’Illustré. Как рассказывает сам победитель в интервью, опубликованном в посвященной конкурсе книге, редакция журнала дала ему вполне простое задание: сделать фоторепортаж с шествия, о котором Наша Газета тоже писала, уделив особое внимание надписям на плакатах. «Меня же интересовали те, кто несли эти плакаты, – вспоминает Ив Лереш. – Мне хотелось запечатлеть невероятную обстановку того дня.» Передвигаясь задом наперед, спотыкаясь и чуть не падая в толпе манифестанток, он «нащелкал» около 1400 кадров. Часть отослал в редакцию, которая сделала свой выбор. Но жюри конкурса больше всего пришлась по душе фотография, в L’Illustré не опубликованная, на ней – совсем молодые девушки, а надпись на плакате разобрать крайне сложно.



Аллегория понятна: вероятно, их матери участвовали в первой национальной женской забастовке в Швейцарии в 1991 году, а бабушки ратовали за получение права голосовать. Неужели ничего не меняется, и у нового поколения представительниц прекрасного и сильного пола по-прежнему есть множество причин, чтобы протестовать? Судя по всем, да, да и темы для протеста все те же: неравенство зарплат, сексизм, сексуальное насилие…



У посетителей выставки наверняка вызовет улыбку серия фотографий Адриана Мозера Blitz-Tourism on Jungfraujoch, победившая в категории «Повседневная жизнь»: группа туристов из Южной Кореи в восторге от полуторачасового привала на одной из самых знаменитых вершин Швейцарии.

Элени Кугионис уже во второй раз – впервые это было в 2017 году – выиграла национальный конкурс в категории «Швейцарские истории», подготовив фоторепортаж о работе ассоциации «Черный Петер» («Schwarzer Peter»), опекающей маргиналов и нищих в ее родном городе, Базеле.

В категории «спорт» победил Лорис фон Зибенталь. Всех, кто помнит знаменитую регату на Женевской озере, проходившую прошлым летом в сильную грозу, передернет от его снимков: ведь ужас брал при виде рвущихся парусов, падающих за борт членов экипажей, а то и вообще тонущих лодок!

Наконец, в категории «мир» наибольшее число голосов членов жюри набрал Кристиан Бобст, показавший швейцарцам сенегальский суфизм – направление в исламе, которому следуют 95% мусульман в этой стране.

Пробыв месяц в Берне, выставка переедет в филиал Национального музея Швейцарии в Замок Пранжен (Château de Prangins), где ее можно будет посетить с 20 ноября 2020 года до 28 февраля 2021-го.

 

 

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