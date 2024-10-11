Музыкальная жизнь в Швейцарии очень активна и разнообразна: одних только фестивалей здесь более трехсот, а сколько еще отдельных концертов на любые вкусы, проходящих в концертных залах, церквях и даже в некоторых гостиницах. Думаем, нашим читателям известны в первую очередь Victoria Hall в Женеве, KKL в Люцерне, Tonhalle в Цюрихе, Casino в Базеле и Берне… А кто из вас бывал в Зале музыки Романдского народного театра? Или в Немецком театре? А в Клубе 44 или в Brasserie de la Fontaine? Все эти локации, как принято теперь выражаться, - неполный перечень площадок, на которых проходят концерты Музыкального общества Ла-Шо-де-Фона. И так уже 132 года!

Кто только из великих музыкантов не принимал в них участие! Камиль Сен-Санс, Эжен Исаи, Пабло Казальс, Альфред Корто, Пауль Хиндемит, Клара Хаскил, Дину Липатти, Элизабет Шваркопф, Дитрих Фишер-Дискау, Иегуди Менухин, Исаак Стерн, Артур Рубинштейн, Мстислав Ростропович, Марта Аргерих, Альфред Брендель, Менахем Пресслер, Анне-Софи Муттер, Барбара Хендрикс, Максим Венгеров, Вадим Репин, Григорий Соколов, Фазиль Сай, Рено и Готье Капусон, Давид Зинман, Трулс Морк, Кристиан Тецлафф, Кристоф Прегардьен, Петр Андершевский, Джулиано Карминьола, Сол Гамбетта, Эммануэль Пахо, Рафал Блехач, Александр Таро, Хатия Буниатишвили, Александр Канторов и многие другие звезды классической музыки прошлого и настоящего – такова «доска почета» Музыкального общества Ла-Шо-де-Фона, города, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Блистательная традиция продолжается, и сегодня комитет Общества также ревностно следит за уровнем приглашаемых артистов и предлагаемых программ, уделяя особое внимание привлечению молодежи. Свою миссию члены Общества видят в том, чтобы объединить композитора, исполнителя и публику, обеспечив музыкальную жизнь города на высоком уровне, и программа нового, 132-го, сезона – наглядное тому свидетельство.

Гранд-серия из 11 концертов, проходящих в Зале музыки, открытом в 1955 году, начнется с большого филармонического концерта 21 октября. В этом концерте примет участие скрипач Майкл Баренбойм, концертмейстер оркестра West Eastern Divan, состоящего из израильских и палестинских музыкантов, и преподаватель Академии Баренбойма-Саида. Сын легендарного Даниэля Баренбойма и Елены Башкировой выступит под руководством дирижера Симона Гауденца в сопровождении Йенского филармонического оркестра, одного из знаковых коллективов Германии.

Музыкальное совершенствование молодежи – один из приоритетов Музыкального общества. 8 ноября 2024 года на сцену Зала музыку выйдут уже знакомые нашим читателям студенты Академии Менухина, к которым присоединится пианистка Анастасия Волчок, о которой мы рассказывали совсем недавно.

Последний концерт Гранд-серии в этом году будет «отдан», 15 декабря, победителю конкурса Жеза Анда 2024 года. Вернее, победительнице, поскольку победу одержала американская пианистка Клэр Хуанчи. Серия возобновится 21 января 2025 года сольным концертом молодого французского пианиста, который еще не выступал в Ла Шо-де-Фоне, но которого наверняка уже слышали многие наши читатели – речь идет о Люке Дебарге, ставшем лауреатом XV Международного конкурса имени Чайковского в Москве в 2015 году. Своей «новой» публике он предложит насыщенную программу из произведений Форе, Бетховена (включая знаменитую «Лунную сонату») и Шопена.

18 февраля 2025 года Музыкальное общество Ла-Шо-де-Фона представит эксклюзивное трио, сформированное специально для этого случая. Норвежская скрипачка Вильде Франг, украинский скрипач Валерий Соколов и их английский коллега Лоуренс Пауэр исполнят новую необычную программу из произведений для двух скрипок и альта норвежского композитора Бьярне Брустада, а также сочинения Изаи (который приезжал в Ла-Шо-де-Фон по приглашению Общества музыки в 1901 году) и Кодая. 14 марта 2025 года в кантон Невшатель вернется, после длительного отсутствия, живая легенда – Гидон Кремер, которого Герберт фон Караян считал лучшим скрипачом своего поколения. Вместе со своим трио, в состав которого входят литовская виолончелистка Гедре Дирванаускайте, основательница оркестра «Кремерата Балтика», и молодой латвийский пианист Георгий Осокинс, одержавший победу на Международном конкурсе имени Шопена в 2014 году, он исполнит программу из произведений Шуберта, Рахманинова и Гии Канчели. 30 апреля 2025 года меломаны Ла-Шо-де-Фона будут приветствовать Симфонический ансамбль Невшателя и его дирижера Викторьена Ванустена, которые, помимо прочего, сопроводят исполнение Даниэлем Лозаковичем Скрипичного концерта № 3 соль мажор К. 216 Моцарта!

Наконец, сезон завершится 7 мая 2025 года концертом, который Комитет Музыкального общества уже называет историческим: Оркестр Романдской Швейцарии в большом составе (90 музыкантов и более) под управлением Джонатана Нотта вернется в Ла-Шо-де-Фон после более чем 20-летнего отсутствия! И с какой программой! Японец Мичиаки Уэно, победитель 75-го Женевского конкурса и XV Международного конкурса имени Чайковского, исполнит Концерт № 1 для виолончели с оркестром ми-бемоль мажор op. 107 Дмитрия Шостаковича, сочиненный в 1959 году и посвященный Мстиславу Ростроповичу, а во втором отделении оркестр порадует публику «Петрушкой» Игоря Стравинского в оригинальной версии 1911 года, которую швейцарцы считают немножечко своей!

Думаем, вывод для любителей классической музыки очевиден: надо срочно покупать билеты и планировать поездки в Ла-Шо-де-Фон, с полной программой Музыкального общества которого можно ознакомиться здесь.