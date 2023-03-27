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вторник, 28 марта 2023 года   

Музыкальные переплетения в программе Даниэля Лозаковича|Les croisements musicaux au programme de Daniel Lozakovich

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 27. 03. 2023.

Photo © Johan Sandberg/Deutsche Grammophone

Один из самых востребованных музыкантов своего поколения даст сольный концерт в Женевской консерватории.

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Un musicien parmi les plus prisés de sa génération donnera un récital au Conservatoire de Genève.

Наша Газета следит за карьерой Даниэля Лозаковича, родившегося в 2001 году в Стокгольме у папы-белоруса и мамы-кыргызки и фигурирующего в справочниках как шведский скрипач, с 2014 года, когда мы впервые встретились на Фестивале в Вербье.

Тогда его еще можно было заманить на интервью, пообещав потом угостить мороженым. C тех пор мальчик вырос, возмужал и превратился в одного из самых востребованных музыкантов своего поколения. Мы старались не пропускать его выступления в Швейцарии, так что интересующиеся смогут легко восстановить хронологию его профессионального развития. А мы на этот раз сконцентрируемся на программе его предстоящего концерта в Женевской консерватории.

Даже одного взгляда на афишу достаточно, чтобы оценить ее симметричность: Бах, Изаи, Бах, Изаи, а посередине, словно винтик, на котором держатся два эти крыла, «Паганиниана» Натана Мильштейна. Об этом сочинении, которое займет лишь семь с хвостиком минут концертного времени, а вернее об его авторе мы хотим рассказать, поделившись информацией, находящейся в открытом доступе.

Натан Мильштейн родился 13 января 1904 года в Одессе в далёкой от музыки многодетной семье. Его отец работал в торговавшей шерстяными тканями фирме, матьбыла домохозяйкой, управлявшейся в семью детьми.

Проучившись почти пять лет, с 1910 по 1915 годы,  у знаменитого педагога Петра Соломоновича Столярского, чье имя носит сейчас Одесский государственный музыкальный лицей, Натан Мильштейн продолжил обучение в Петербургской консерватории (1915–1920), у не менее знаменитого скрипача Леопольда Ауэра, которому Антон Рубинштейн посвятил свою Скрипичную сонату № 3, Пабло Сарасате Четвертую тетрадь «Испанских танцев», Александр Глазунов Скрипичный концерт… Натан Мильштейн сразу выделился среди талантливых учеников профессора. Уже в 1920 году он исполнил в консерватории Концерт Глазунова под управлением автора. Этот концерт Мильштейн сыграет и 12 декабря 1923 года на своем первом выступлении с оркестром на сцене Большого зала Петроградской филармонии, завсегдатаи которой познакомились с Мильштейном месяцем раньше: 15, 18 и 27 ноября 1923 года он играл в Большом зале сольные концерты.

Рукописная книга сохранила свидетельства о том, с кем в дуэте выступил Натан Мильштейн в трех концертах несколькими неделями позже, в декабре концертах 1923 года. Это был Владимир Горовиц, тогда еще, как и Мильштейн, начинающий музыкант. После знакомства в 1921 году в Киеве, куда скрипач приезжал на гастроли, их связала дружба и ансамблевое партнерство. Их концерты в Большом зале 2 и 9 декабря 1923 (6 декабря музыканты играли и в Малом зале) собрали аншлаги. Именно Мильштейна и Горовица Филармония пригласила дать 16 декабря благотворительный концерт в пользу детских домов, получив фантастическую выручку – три миллиона четыреста тридцать одну тысячу рублей. Примечательно, что и впервые с оркестром молодые артисты играли в один вечер: в I отделении – Мильштейн, а во II – Горовиц.

16 января 1925 года уже хорошо известные публике музыканты дали в Большом зале совместный концерт, в программе которого были сонаты Бетховена, Брамса и Грига. В том же году Мильштейн и Горовиц уехали из Советской России. Но если Горовиц, эмигрировав, вернется в СССР в октябре 1986 года и выступит в Ленинграде и Москве, то для Мильштейна этот сонатный вечер станет последним выступлением в Ленинградской филармонии.

С 1925 года он жил в Европе, брал уроки в Брюсселе у Эжена Изаи, в его доме музицировал с бельгийской королевой Елизаветой, концертировал, много выступал и с Владимиром Горовицем: к их ансамблю присоединился и другой воспитанник русской исполнительской школы – виолончелист Григорий Пятигорский.

В 1929 году Мильштейн дебютировал в США, исполнив Концерт Глазунова с Филадельфийским оркестром под управлением Леопольда Стоковского, а в 1934-м окончательно перебрался в Нью-Йорк. В Америке в 1954 году он написал «Паганиниану» – свое приношение гениальному виртуозу, кумиру каждого скрипача. По мнению специалистов, ему удалось создать блестящее и техничное скрипичное сочинение, классический эталон произведения для смычкового инструмента. Произведение ошеломляет слушателей яркими звуковыми красками и неподражаемой блестящей мелодикой.

В 1968 году, уже будучи всемирно известным скрипачом, он получил французский орден Почетного легиона, а в 1975-м премию «Грэмми» за запись сольных партит и сонат Баха. После Второй мировой войны Мильштейн вновь гастролировал по всей Европе: свой последний концерт он даст в Стокгольме в 1986 году в возрасте 82-х лет.

Вот и протянулась ниточка: 4 апреля 2023 года, через сто лет после первого публичного выступления Натана Мильштейна в России, Даниэль Лозакович исполнит его собственное сочинение, а также произведения одного из его учителей, Эжена Исаи, и И. С. Баха, принесшего Мильштейну его «Грэмми».

От редакции: Билеты на концерт проще всего заказать здесь. А в качестве интродукции предлагаем вам послушать «Паганиниану» в исполнении самого Натана Мильштейна.

 

 

 

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