Автор: Надежда Сикорская, Женева, 15. 01. 2021.
Можно не сомневаться, что именно это произведение, включенное в программу прямой трансляции Оркестра Романдской Швейцарии 21 января, привлечет особое внимание меломанов.|
Nous sommes prêt à parier que cet œuvre, inclus dans le programme du concert virtuel de l’Orchestre de la Suisse Romande le 21 janvier, attirera l’attention des mélomanes.
Все вы уже знаете, что решением Федерального совета от 13 января строгие ограничительные меры продлены в Швейцарии до конца февраля. Это касается не только ресторанов и спортивных клубов, но и учреждений культуры, которые закрыты теперь не в отдельных кантонах, а по всей стране. В этой связи отменены и запланированные концерты партнера Нашей Газеты – Оркестра Романдской Швейцарии. Вернее, «живые» концерты. Но наши постоянные читатели уже знают, что руководство одного из старейших музыкальных коллективов страны давно раскрыло секрет превращения в пресловутую гору, регулярно приходящую к слушателям благодаря современным средствам связи. Вот и в следующий четверг вы сможете виртуально присутствовать на концерте, гвоздем программы которого станет «Симфоническая поэма для ста метрономов» венгерского композитора-авангардиста Дьёрдя Лигети (1923-2006).
Для наших читателей, в детстве избавленных от добровольно-принудительных занятий музыкой, стоит, наверное, напомнить, что метроном – это прибор, способный производить произвольное количество тактовых долей времени на слух. Он используется как вспомогательный прибор для установления точного темпа в музыкальном произведении (и, по многочисленным свидетельствам, как средство для пыток начинающих музыкантов), но не только – в блокадном Ленинграде, например, когда радио не работало, в эфире стучал метроном: быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный – отбой.
Решиться создать самостоятельное произведение для метрономов, да еще в количестве ста штук, как бы подменяющих собой оркестр, - для этого надо обладать внутренней свободой и дерзновенностью Лигети, известного широкой публике благодаря использованию его музыки в фильме Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея». Впрочем, человека, прошедшего Освенцим, где погибла вся его семья, за исключением матери, трудно было испугать возможным неудовольствием «бомонда». А неудовольствие, конечно, было: впервые представленная публике в 1963 году в нидерландском городе Хилверсюме, «Поэма» вызвала скандал в музыкальных кругах, расценивших ее как сатиру на злоупотребление вошедшими тогда в моду механическими средствами композиции, если не как открытую издёвку над слушателями.
Как бы то ни было, в 1984 году российский композитор Альфред Шнитке повторил подвиг Лигети, использовав метроном в качестве музыкального инструмента в своей Сюите к фильму «Мертвые души», а в 1995-м художник Жиль Лакомб сконструировал специальное электромеханическое приспособление для исполнения «Поэмы». В 2001 году американский журналист Алекс Росс, побывав на исполнении сочинения венгерского автора, рассуждал на страницах журнала The New Yorker о его трагизме и сравнивал с рассказом Роберта Музиля «Мухоловка», повествующем о трепыханиях попавшегося насекомого: «по мере того, как метрономы один за другим затихали, возникала странная дрожь волнения; последние оставшиеся в живых, помахивая в воздухе своими маленькими ручками, они выглядели одинокими, потерянными, почти человечными». Возможно, это сравнение надоумило организаторов поминального концерта в день похорон Лигети 26 июня 2006 года в Вене завершить его исполнением именно этого произведения.
Мировой рекорд по длительности исполнения "Симфонической поэмы для ста метрономов" был установлен 9 июня 2012 года не где-нибудь, а в Рахманиновском зале Московской консерватории – 24 минуты. Ура! Наши метрономы – самые долгоиграющие!Как это происходит? Сотня «исполнителей»-метрономов, заранее запрограммированных на воспроизведение заданного темпа и музыкального размера, начинают играть одновременно, создавая единый механический аритмический шум. У каждого из метрономов своё заранее запрограммированное время звучания, так что по мере течения пьесы они останавливаются один за другим. В конце произведения звучащим остаётся лишь один метроном из ста.
«Симфоническая поэма для ста метрономов» исполняется не часто – знаем от профессионалов, что сбор и одновременный запуск такого «оркестра» требует значительных организационных усилий, да и публику завлечь не просто. Учитывая специфику «исполнителей», точно определить продолжительность звучания «Поэма» заранее невозможно, но известно, что мировой рекорд по длительности был установлен 9 июня 2012 года не где-нибудь, а в Рахманиновском зале Московской консерватории – 24 минуты. Ура! Наши метрономы – самые долгоиграющие! Интересно, сможет ли превзойти это достижение исполнение в женевском Виктория-холле. Засекайте время, господа!
В предстоящем концерте прозвучат еще два прекрасных произведения – уже в более традиционном исполнении, силами музыкантов Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта.
Первое – это «Komm, süßer Tod» (BWV 478). В 1736 году в Лейпциге немецкий церковный музыкант Георг Кристиан Шемелли (ок. 1678 – 1762) опубликовал сборник (ныне известен как «Песенник Шемелли», нем. Schemellis Gesangbuch), содержащий 954 духовные песни, из которых 69 опубликованы с нотами (для голоса и basso continuo), прочие же представлены лишь текстами. Нотированные духовные песни из Песенника Шемелли издавна приписываются И. С. Баху (BWV 439 - 507), однако подлинное авторство Баха установлено лишь в отношении песен «Dir, dir Jehovah, will ich singen» (BWV 452), «Komm, süßer Tod» (BWV 478) и «Vergiss mein nicht» (BWV 505). В отношении остальных специалисты полагают, что Бах лишь отредактировал заимствованные из разных (необязательно церковных) источников мелодии и гармонизовал их. «Komm, süßer Tod» - одно из самых популярных сочинений Баха, оно было адаптировано несколькими композиторами, и в предстоящем концерте прозвучит в версии Леопольда Стоковского – дирижера-волшебника из классического диснеевского мультика «Фантазия».
Завершит программу вокальный цикл Густава Малера «Песни об умерших детях» (Kindertotenlieder) на стихотворения Фридриха Рюккерта, написанных им в 1833-34 годах, после болезни и смерти двух его детей. Сольную партию исполнит чешское меццо-сопрано Магдалена Кожена.
Согласны, не самая веселая программа получилась, но соответствующая общему настроению. Подключайтесь 21 января в 20 ч.
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