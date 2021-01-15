Все вы уже знаете, что решением Федерального совета от 13 января строгие ограничительные меры продлены в Швейцарии до конца февраля. Это касается не только ресторанов и спортивных клубов, но и учреждений культуры, которые закрыты теперь не в отдельных кантонах, а по всей стране. В этой связи отменены и запланированные концерты партнера Нашей Газеты – Оркестра Романдской Швейцарии. Вернее, «живые» концерты. Но наши постоянные читатели уже знают, что руководство одного из старейших музыкальных коллективов страны давно раскрыло секрет превращения в пресловутую гору, регулярно приходящую к слушателям благодаря современным средствам связи. Вот и в следующий четверг вы сможете виртуально присутствовать на концерте, гвоздем программы которого станет «Симфоническая поэма для ста метрономов» венгерского композитора-авангардиста Дьёрдя Лигети (1923-2006).

Для наших читателей, в детстве избавленных от добровольно-принудительных занятий музыкой, стоит, наверное, напомнить, что метроном – это прибор, способный производить произвольное количество тактовых долей времени на слух. Он используется как вспомогательный прибор для установления точного темпа в музыкальном произведении (и, по многочисленным свидетельствам, как средство для пыток начинающих музыкантов), но не только – в блокадном Ленинграде, например, когда радио не работало, в эфире стучал метроном: быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный – отбой.

Решиться создать самостоятельное произведение для метрономов, да еще в количестве ста штук, как бы подменяющих собой оркестр, - для этого надо обладать внутренней свободой и дерзновенностью Лигети, известного широкой публике благодаря использованию его музыки в фильме Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея». Впрочем, человека, прошедшего Освенцим, где погибла вся его семья, за исключением матери, трудно было испугать возможным неудовольствием «бомонда». А неудовольствие, конечно, было: впервые представленная публике в 1963 году в нидерландском городе Хилверсюме, «Поэма» вызвала скандал в музыкальных кругах, расценивших ее как сатиру на злоупотребление вошедшими тогда в моду механическими средствами композиции, если не как открытую издёвку над слушателями.

Как бы то ни было, в 1984 году российский композитор Альфред Шнитке повторил подвиг Лигети, использовав метроном в качестве музыкального инструмента в своей Сюите к фильму «Мертвые души», а в 1995-м художник Жиль Лакомб сконструировал специальное электромеханическое приспособление для исполнения «Поэмы». В 2001 году американский журналист Алекс Росс, побывав на исполнении сочинения венгерского автора, рассуждал на страницах журнала The New Yorker о его трагизме и сравнивал с рассказом Роберта Музиля «Мухоловка», повествующем о трепыханиях попавшегося насекомого: «по мере того, как метрономы один за другим затихали, возникала странная дрожь волнения; последние оставшиеся в живых, помахивая в воздухе своими маленькими ручками, они выглядели одинокими, потерянными, почти человечными». Возможно, это сравнение надоумило организаторов поминального концерта в день похорон Лигети 26 июня 2006 года в Вене завершить его исполнением именно этого произведения.

Мировой рекорд по длительности исполнения "Симфонической поэмы для ста метрономов" был установлен 9 июня 2012 года не где-нибудь, а в Рахманиновском зале Московской консерватории – 24 минуты. Ура! Наши метрономы – самые долгоиграющие! Как это происходит? Сотня «исполнителей»-метрономов, заранее запрограммированных на воспроизведение заданного темпа и музыкального размера, начинают играть одновременно, создавая единый механический аритмический шум. У каждого из метрономов своё заранее запрограммированное время звучания, так что по мере течения пьесы они останавливаются один за другим. В конце произведения звучащим остаётся лишь один метроном из ста.

«Симфоническая поэма для ста метрономов» исполняется не часто – знаем от профессионалов, что сбор и одновременный запуск такого «оркестра» требует значительных организационных усилий, да и публику завлечь не просто. Учитывая специфику «исполнителей», точно определить продолжительность звучания «Поэма» заранее невозможно, но известно, что мировой рекорд по длительности был установлен 9 июня 2012 года не где-нибудь, а в Рахманиновском зале Московской консерватории – 24 минуты. Ура! Наши метрономы – самые долгоиграющие! Интересно, сможет ли превзойти это достижение исполнение в женевском Виктория-холле. Засекайте время, господа!

В предстоящем концерте прозвучат еще два прекрасных произведения – уже в более традиционном исполнении, силами музыкантов Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта.

Первое – это «Komm, süßer Tod» (BWV 478). В 1736 году в Лейпциге немецкий церковный музыкант Георг Кристиан Шемелли (ок. 1678 – 1762) опубликовал сборник (ныне известен как «Песенник Шемелли», нем. Schemellis Gesangbuch), содержащий 954 духовные песни, из которых 69 опубликованы с нотами (для голоса и basso continuo), прочие же представлены лишь текстами. Нотированные духовные песни из Песенника Шемелли издавна приписываются И. С. Баху (BWV 439 - 507), однако подлинное авторство Баха установлено лишь в отношении песен «Dir, dir Jehovah, will ich singen» (BWV 452), «Komm, süßer Tod» (BWV 478) и «Vergiss mein nicht» (BWV 505). В отношении остальных специалисты полагают, что Бах лишь отредактировал заимствованные из разных (необязательно церковных) источников мелодии и гармонизовал их. «Komm, süßer Tod» - одно из самых популярных сочинений Баха, оно было адаптировано несколькими композиторами, и в предстоящем концерте прозвучит в версии Леопольда Стоковского – дирижера-волшебника из классического диснеевского мультика «Фантазия».

Завершит программу вокальный цикл Густава Малера «Песни об умерших детях» (Kindertotenlieder) на стихотворения Фридриха Рюккерта, написанных им в 1833-34 годах, после болезни и смерти двух его детей. Сольную партию исполнит чешское меццо-сопрано Магдалена Кожена.

Согласны, не самая веселая программа получилась, но соответствующая общему настроению. Подключайтесь 21 января в 20 ч.