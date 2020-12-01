С самого начала страшной сказки под названием коронавирус мы рассказывали вам об изобретательности, проявляемой руководство одного из старейших музыкальных коллективов страны, история которого неразрывно связана с русской классической музыкой. Не может публика прийти в зал – музыканты идут к ней, не может концерт пройти «живьем» – устраивается онлайн трансляция (недавно многочисленные слушатели смогли насладиться Первым фортепианным концертом П. И. Чайковского в исполнении Хатии Буниатишвили.)

Следующая встреча запланирована уже на завтра: в 20 ч. вы сможете подключиться к прямой трансляции из главного концертного зала Женевы, Виктория-холла. В программе два симфонических произведения и два – для фортепиано с оркестром. Редко исполняемая «Увертюра для духовых инструментов», которую Феликс Мендельсон написал в развитие своего же сочиненного в возрасте 15 лет Notturno, кажется, наполнена щебетаньем. Эта прекрасная музыка подготовит слушателей к прилету «Экзотических птиц» Оливье Мессиана – французский теперь уже классик положил их трели на музыку в 1955 году по заказу тогда еще молодого композитора и дирижера Пьера Булеза. В этом произведении солист – а это будет уже знакомый вам Франческо Пьемонтези – вступает в диалог с одиннадцатью духовыми инструментами, ксилофоном, колокольчиками и ударными в воображаемом вольере, где звонкое чириканье раздается в греческих и индуистских ритмах.



После такой экзотики – возвращение в Европу, к Мендельсону. Над своей второй программной концертной увертюрой композитор работал летом 1828 года в тиши отцовского дома на окраине Берлина, где двумя годами ранее создал увертюру к шекспировскому «Сну в летнюю ночь», дав таким образом рождение новому жанру. На этот раз Мендельсона вдохновила поэзия Иоганна Вольфганга Гёте, он использовал два его самостоятельных, но дополняющих друг друга стихотворения – «Морская тишь» и «Счастливое плавание» (1795), до него вдохновивших Бетховена, в 1815 году, на создание небольшой кантаты. Первоначально увертюра обозначалась как «Оркестровая пьеса по двум стихотворениям Гёте», но в итоге утвердилось название «Морская тишь и счастливое плавание».



В заключение концерта, после романтического путешествия по водной глади, мы погрузимся в почти джазовые ритмы Фортепианного концерта № 1 соль мажор Мориса Равеля. Этот концерт, написанный вслед за знаменитым «Болеро», специалисты называют последним взлетом равелевского гения – его ценят многие пианисты, включающие его в свой репертуар.

Итак, приготовьтесь к погружению в музыку 2 декабря в 20 ч. на Youtube канале Оркестра Романдской Швейцарии.



Настоящие меломаны порой предпочитают репетиции самим концертам – насколько интересно им наблюдать за процессом работы оркестра, за указаниями дирижера, за совершенствованием исполнения, происходящим прямо у них на глазах. До сих пор присутствие на репетиции было привилегией избранных, но теперь, с легкой руки художественного руководителя ОРШ Джонатана Нотта, станет доступным для всех – да здравствует демократия в музыке! Начиная с 7 декабря ежедневно (!) в 10.45 будет начинаться открытая в Youtube канале репетиция оркестра в Виктория-холле, сопровождаемая комментариями маэстро Нотта.



Наконец, придумали музыканты и собственный Рождественский календарь, который традиционно используется в Европе: считается, что ждать праздник легче, если следить за его приближением, каждый день открывая окошко с сюрпризом. У католиков и протестантов адвент (или пришествие) начинается в воскресенье за четыре недели до Рождества. Первое музыкальное окошко с сюрпризом от Оркестра вы сможете открыть уже сегодня, с 15 часов, на специально созданном временном сайте. И так каждый день, до 24 декабря.



Вступим в предпраздничный период с музыкой, дорогие читатели, ее вирус не берет!



