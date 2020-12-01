Автор: Надежда Сикорская, Женева, 1. 12. 2020.
Все декабрьские концерты Оркестра Романдской Швейцарии отменены, но тем не менее коллектив представляет несколько амбициозных проектов, которые позволят завершить этот ужасный год празднично. Первая встреча уже завтра!|
Malgré l’annulation des concerts prévus en décembre, l’Orchestre de la Suisse Romande présente plusieurs ambitieux projets pour terminer cette année morbide dans une ambiance festive. Le premier rendez-vous est demain !
С самого начала страшной сказки под названием коронавирус мы рассказывали вам об изобретательности, проявляемой руководство одного из старейших музыкальных коллективов страны, история которого неразрывно связана с русской классической музыкой. Не может публика прийти в зал – музыканты идут к ней, не может концерт пройти «живьем» – устраивается онлайн трансляция (недавно многочисленные слушатели смогли насладиться Первым фортепианным концертом П. И. Чайковского в исполнении Хатии Буниатишвили.)
Следующая встреча запланирована уже на завтра: в 20 ч. вы сможете подключиться к прямой трансляции из главного концертного зала Женевы, Виктория-холла. В программе два симфонических произведения и два – для фортепиано с оркестром. Редко исполняемая «Увертюра для духовых инструментов», которую Феликс Мендельсон написал в развитие своего же сочиненного в возрасте 15 лет Notturno, кажется, наполнена щебетаньем. Эта прекрасная музыка подготовит слушателей к прилету «Экзотических птиц» Оливье Мессиана – французский теперь уже классик положил их трели на музыку в 1955 году по заказу тогда еще молодого композитора и дирижера Пьера Булеза. В этом произведении солист – а это будет уже знакомый вам Франческо Пьемонтези – вступает в диалог с одиннадцатью духовыми инструментами, ксилофоном, колокольчиками и ударными в воображаемом вольере, где звонкое чириканье раздается в греческих и индуистских ритмах.
После такой экзотики – возвращение в Европу, к Мендельсону. Над своей второй программной концертной увертюрой композитор работал летом 1828 года в тиши отцовского дома на окраине Берлина, где двумя годами ранее создал увертюру к шекспировскому «Сну в летнюю ночь», дав таким образом рождение новому жанру. На этот раз Мендельсона вдохновила поэзия Иоганна Вольфганга Гёте, он использовал два его самостоятельных, но дополняющих друг друга стихотворения – «Морская тишь» и «Счастливое плавание» (1795), до него вдохновивших Бетховена, в 1815 году, на создание небольшой кантаты. Первоначально увертюра обозначалась как «Оркестровая пьеса по двум стихотворениям Гёте», но в итоге утвердилось название «Морская тишь и счастливое плавание».
В заключение концерта, после романтического путешествия по водной глади, мы погрузимся в почти джазовые ритмы Фортепианного концерта № 1 соль мажор Мориса Равеля. Этот концерт, написанный вслед за знаменитым «Болеро», специалисты называют последним взлетом равелевского гения – его ценят многие пианисты, включающие его в свой репертуар.
Итак, приготовьтесь к погружению в музыку 2 декабря в 20 ч. на Youtube канале Оркестра Романдской Швейцарии.
Настоящие меломаны порой предпочитают репетиции самим концертам – насколько интересно им наблюдать за процессом работы оркестра, за указаниями дирижера, за совершенствованием исполнения, происходящим прямо у них на глазах. До сих пор присутствие на репетиции было привилегией избранных, но теперь, с легкой руки художественного руководителя ОРШ Джонатана Нотта, станет доступным для всех – да здравствует демократия в музыке! Начиная с 7 декабря ежедневно (!) в 10.45 будет начинаться открытая в Youtube канале репетиция оркестра в Виктория-холле, сопровождаемая комментариями маэстро Нотта.
Наконец, придумали музыканты и собственный Рождественский календарь, который традиционно используется в Европе: считается, что ждать праздник легче, если следить за его приближением, каждый день открывая окошко с сюрпризом. У католиков и протестантов адвент (или пришествие) начинается в воскресенье за четыре недели до Рождества. Первое музыкальное окошко с сюрпризом от Оркестра вы сможете открыть уже сегодня, с 15 часов, на специально созданном временном сайте. И так каждый день, до 24 декабря.
Вступим в предпраздничный период с музыкой, дорогие читатели, ее вирус не берет!
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