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среда, 18 ноября 2020 года   

Швейцарские романтики|Les romantiques suisses

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 18. 11. 2020. Просмотров: 236

Александр Калам. « Большой Эйгер на восходе солнце », 1844 г.  (с) Dépôt de la Confédération suisse, Office fédéral de la culture, Fondation Gottfried Keller

Новая выставка в Кунстхаусе Цюриха воздает должное вкладу страны в развитие романтического направления в мировой живописи.

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Une nouvelle exposition au Kunsthaus Zurich rend hommage à la contribution suisse au romantisme dans une perspective internationale.

Помните старый советский анекдот про горячих эстонских парней? Да, примерно такую же усмешку вызывает афиша на крупнейшем музее Швейцарии – «Im herzen wild. Die Romantik in der Schweiz », что в буквальном переводе означает «Дикие сердцем. Романтизм в Швейцарии». Конечно, можно сказать «страстные сердцем» или даже дойти до «бешеного темперамента», но по сути – горячие швейцарские парни. И художники-романтики притом.

Если же отбросить шутки в сторону, то инициатива цюрихского Кунстхауса достойна аплодисментов, ведь в нынешний странный и какой-то беспросветный период нам так не хватает именно романтики, возможности забыть хоть ненадолго о мирской суете и предаться грезам. Мечтать же, как известно, не вредно! Именно такую возможность и предоставляет новая экспозиция картин художников разной степени известности – от Иоганна Генриха Фюссли, которого в равной степени считают своим и швейцарцы (по факту рождения в Цюрихе), и англичане (по факту смерти в Лондоне), до молодого Арнольда Бёклина, чей «Остров мертвых» вдохновил Сергея Рахманинова на сочинение одноименной симфонической поэмы, и Александра Калама, у которого учились многие русские художники.

Романтизм как течение в живописи расцвел в Европе в конце 18 века. Именно в тот период художники начинают выводить на первые планы своих полотен выражение чувств и восхищение необъяснимым, что резко отличило их от строгих и рациональных картин эпохи классицизма. В Швейцарии живописцы находят мотивы в окружающих их природных красотах и запечатлевают величественные горные пейзажи и вечные ледники. Вот этот, менее изученный, период и выбрал куратор Йонас Бейер.

По его замыслу, акцент на типично швейцарский романтизм позволяет лучше понять взаимодействие между местными особенностями и международными связями, а ведь именно под воздействием активных обменов с художниками соседних стран формировался национальный дух швейцарской живописи той поры. Швейцарские художники отправляются учиться в художественные академии Парижа, Дрездена и Вены, сближаются с коллегами, сохраняя чувствительность к индивидуальности своей страны. Параллельно, в тот же период красота швейцарских пейзажей становится одним из излюбленных сюжетов иностранных художников романтического направления. «Интенсивность этих обменов, не знающих границ, позволяет нам не говорить категорически о «швейцарском романтизме», но скорее о «романтизме в Швейцарии», - поясняет Йонас Бейер название выставки, 160 экспонатов которой просторно расположились на площади более 1000 м2. Такой подход позволяет показать как общие устремления, так и национальные особенности художников-романтиков.

Проведение выставки такого масштаба и художественного уровня было бы невозможно без «взятия на прокат» работ из частных швейцарских коллекций и шедевров из собраний музеев Германии, Австрии, Великобритании и Швейцарии. Благодаря этим совместным усилиям публика может полюбоваться, помимо уже упомянутых выше мастеров, картинами таких «истинно швейцарских» художников-романтиков, как Каспар Вольф и Иоханн Хейнрик Вюст, Шарль Глейр и Леопольд Робер, а также мировых знаменитостей – Южена Делакруа, Каспара Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера. А сопровождающие выставку видео работы «Все будет хорошо» Гвидо ван дер Верве, «Утренний показ» Реми Заугга и «Путешествие» Давида Клербу наглядно убедят вас в том, что романтические идеи конца 18 – начала 19 веков живы и поныне!

От редакции: Пока музеи в Цюрихе открыты, жаль не посетить выставку, которая будет символично открыта до 14 февраля, Дня св. Валентина.

 

 

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