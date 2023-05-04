Автор: Надежда Сикорская, Мендризио, 4. 05. 2023.
Торжественная церемония и вернисаж выставки кандидатов состоится в Театре архитектуры в Мендризио, на кампусе Университета итальянской Швейцарии сегодня вечером. Но Наша Газета уже выяснила, кто стал счастливым обладателем премии.|
La cérémonie ainsi que le vernissage de l’exposition des projets des candidats auront lieu ce soir au Teatro dell’architettura Mendrisio de l’Université de la Suisse italienne. Mais Nasha Gazeta sait déjà qui est l’heureux élu. Ou bien heureuse élue.
Еще в 2018 году мы рассказывали вам о бесплатном онлайн курсе «Мария Ботта: «Быть архитектором», в рамках которого знаменитый швейцарский зодчий, со-основатель Академии архитектуры Университета итальянской Швейцарии (USI) объяснял свое понимание значения своей профессии, ее роли в жизни общества и рассказывал о создании Академии.
Не удивительно, что именно этот уроженец Мендризио (кантон Тичино) стал одним из основателей Швейцарской премии в области архитектуры и возглавил в этом году жюри уже восьмого ее выпуска. Премия учреждена фондом Театра архитектуры в Мендризио, построенного по проекту того же Марио Ботта на кампусе Академии архитектуры USI как особое пространство для диалога об архитектуре, урбанизме, и ландшафте. В проекте также принимают участие три ведущих архитектурных школы страны – Академия архитектуры USI и архитектурные факультеты Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха. Деканы всех этих учебных заведений также вошли в жюри. Такое сотрудничество придало премии национальное значение, а ее солидное материальное подкрепление и не менее солидная экспертная комиссия быстро вывели ее в число наиболее престижных в Европе.
Кси Тьянтьян родилась в 1975 году в провинции Фуцзянь, получила степень бакалавра в Пекине, а затем степень магистра архитектуры городского дизайна в Гарварде. Набравшись профессионального опыта в США и Нидерландах, она основала архитектурное бюро DnA_Design and Architecture в Пекине. Ее работа быстро получила признание. В 2006 году Кси Тьянтьян была удостоена престижной китайской премии WA China Architecture Award, а в 2008-м получила Премию для молодых архитекторов от Архитектурной лиги Нью-Йорка. В 2019 году ей была вручена Премия за новую архитектуру имени Мойры Геммил, учрежденная в честь скоропостижно скончавшейся в 2015 году бывшего директора траста коллекции английской королевской семьи и присуждаемая талантливым архитекторам в возрасте до 45 лет. В том же году в берлинском AEDES Architecture Forum прошла выставка, посвященная проекту Кси Тьянтьян «Rural Moves – the Songyang Story».
Свои работы, представленные на конкурс в Мендризио, сама Кси Тьянтьян описывает, как «акупунктурные уколы», призванные вернуть к жизни исторические поселения или части ландшафта. Эти проекты реализованы в уездах Сунъян и Цзиньюнь, распложенных в сельской местности провинции Чжэцзян, которая известна, с одной стороны, сохранившимися традиционными постройками, а с другой – угрозой, которую представляет для нее массовая миграция молодого населения в городские центры. На требовательное жюри произвело большое впечатление удачное сочетание функциональности творений Кси Тьянтьян, служащих нуждам местного населения, и качества архитектуры, «отличающейся вниманием к контексту, точностью и поэтичностью, объединением разных форм и размеров, постоянного и эфемерного, использованием старого и изобретением нового».
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