Еще в 2018 году мы рассказывали вам о бесплатном онлайн курсе «Мария Ботта: «Быть архитектором», в рамках которого знаменитый швейцарский зодчий, со-основатель Академии архитектуры Университета итальянской Швейцарии (USI) объяснял свое понимание значения своей профессии, ее роли в жизни общества и рассказывал о создании Академии.

Не удивительно, что именно этот уроженец Мендризио (кантон Тичино) стал одним из основателей Швейцарской премии в области архитектуры и возглавил в этом году жюри уже восьмого ее выпуска. Премия учреждена фондом Театра архитектуры в Мендризио, построенного по проекту того же Марио Ботта на кампусе Академии архитектуры USI как особое пространство для диалога об архитектуре, урбанизме, и ландшафте. В проекте также принимают участие три ведущих архитектурных школы страны – Академия архитектуры USI и архитектурные факультеты Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха. Деканы всех этих учебных заведений также вошли в жюри. Такое сотрудничество придало премии национальное значение, а ее солидное материальное подкрепление и не менее солидная экспертная комиссия быстро вывели ее в число наиболее престижных в Европе.

–

.

,

26

–

(2016-2017),

Цзиньюне, в провинции Чжэцзян.

Цель премииподдерживать развитие архитектуры, уважительно относящейся к современным этическим, эстетическим и экологическим вызовамОна присуждается каждые два года архитекторам не старше 50 лет любой национальностиреализовавшим хотя бы три значительных проекта. В нынешнем конкурсе приняли участиекандидатов из 14 стран: Нигера, Австрии, Швейцарии, Италии, Бразилии, Мексики, Словении, Китая, Бельгии, Ирландии, Японии, Эквадора, Испании и Вьетнама. Все их конкурсные проекты представлены на открывающейся сегодня выставке, которая продлится до 22 октября 2023 года. Однако особое место на выставке занимает проект-победительпо правилам конкурса он может быть только один! По единогласному решению жюри премия за 2022 год была присуждена пекинскому архитектору Кси Тьянтьян за три ее проекта: вторичное использование Шименского моста через реку Сонгиинпостройку фабрики по производству тофу в деревне Кайжай (2017-2018) и вторичное использование карьеров в

Кси Тьянтьян родилась в 1975 году в провинции Фуцзянь, получила степень бакалавра в Пекине, а затем степень магистра архитектуры городского дизайна в Гарварде. Набравшись профессионального опыта в США и Нидерландах, она основала архитектурное бюро DnA_Design and Architecture в Пекине. Ее работа быстро получила признание. В 2006 году Кси Тьянтьян была удостоена престижной китайской премии WA China Architecture Award, а в 2008-м получила Премию для молодых архитекторов от Архитектурной лиги Нью-Йорка. В 2019 году ей была вручена Премия за новую архитектуру имени Мойры Геммил, учрежденная в честь скоропостижно скончавшейся в 2015 году бывшего директора траста коллекции английской королевской семьи и присуждаемая талантливым архитекторам в возрасте до 45 лет. В том же году в берлинском AEDES Architecture Forum прошла выставка, посвященная проекту Кси Тьянтьян «Rural Moves – the Songyang Story».

Свои работы, представленные на конкурс в Мендризио, сама Кси Тьянтьян описывает, как «акупунктурные уколы», призванные вернуть к жизни исторические поселения или части ландшафта. Эти проекты реализованы в уездах Сунъян и Цзиньюнь, распложенных в сельской местности провинции Чжэцзян, которая известна, с одной стороны, сохранившимися традиционными постройками, а с другой – угрозой, которую представляет для нее массовая миграция молодого населения в городские центры. На требовательное жюри произвело большое впечатление удачное сочетание функциональности творений Кси Тьянтьян, служащих нуждам местного населения, и качества архитектуры, «отличающейся вниманием к контексту, точностью и поэтичностью, объединением разных форм и размеров, постоянного и эфемерного, использованием старого и изобретением нового».

В ближайшие недели нас дважды ждут долгие выходные. Почему бы не съездить в Мендризио и не полюбоваться всей этой познавательной красотой?