«Швейцария – страна языков»

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 02.10.2023.
Эту аксиому выбрал в качестве названия своей новой выставки Национальный музей Швейцарии в Цюрихе.|
Cet axiome figure sur le fronton du Landesmuseum Zürich en tant que titre de sa nouvelle exposition.
Всем известно, что в Швейцарии четыре государственных языка, являющихся не только средствами коммуникации, но и составляющей быта, неотъемлемой частью культуры. И вот главный музей страны решил пригласить как самих швейцарцев, так и гостей страны в сенсорно-игровое путешествие (именно так определяют выставку ее кураторы) по языковому национальному ландшафту, обращая внимание на детали, давно ставшие для многих привычной данностью. Выставка подготовлена по последнему слову музеографической науки и техники: каждый посетитель получает наушники, связанные с системой локализации, что позволяет ему (или ей) перемещаться по залам музея, как им заблагорассудится, знакомиться с интерактивным содержанием экспозиции и погружаться в ее трехмерное звуковое пространство. Наиболее подходящий для вас язык можно выбрать раз и навсегда, а можно менять по ходу ознакомления с экспонатами. Возможные варианты: немецкий, французский, итальянский, ретороманский и примкнувший к ним английский, государственным языком не являющийся, но являющийся международной языковой реалией.
Начинается путешествие, как и положено, с точки прибытия, в данном случае, с вокзала – кстати, сам музей Landesmuseum Zürich расположен в нескольких минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Цюриха. Звук в наушниках оглушит вас привычным вокзальным гулом – постарайтесь различить в нем отдельные языки и диалекты! Главный экспонат в этом «вокзальном зале» – старинное информационное табло цюрихского вокзала, репрограмированное специально для выставки дуэтом художников из Тичино Gysin & Vanetti и «играющее» теперь языками, мелодиями и постукиванием ротативных панелей.
Экспозиция организована вокруг трех основных тем: история лингвистических регионов Швейцарии; языковая политика и идентичность; многоязычное общество.
В первой части, как следует из ее названия, посетители получат достаточно представление о том, как на протяжении веков формировались четыре национальных словаря.
Каждый из национальных языков прошел процесс стандартизации, но на разговорном уровне развивались они по-разному. В Романдии местные наречия были в значительной степени вытеснены французским языком в конце 17 века. Этот язык, рожденный при дворе французского короля, постепенно распространился по Швейцарии, особенно благодаря сторонникам Реформации, пришедшим сюда с севера Франции и осевшим в Женеве и Невшателе, а позже под влиянием Великой французской революции.« Местные » оказывали сопротивление. Свидетельство тому - памфлет, прибитый Жаком Груэ на стену женевского собора св. Петра в 1547 году. На написан на птаха в знак протеста против пришедших из Франции кальвинистских пасторов и их « языком культуры », бывшим самым обычным французским. При этом женевский учебник грамматики за 1790 год, из которого исчезли многочисленные местные выражения, свидетельствует об униформизации французского языка. Языка, но не акцентов: на выставке вы сможете насладиться водуазским говором, предметом многочисленных безобидных шуток швейцарцев.
В немецкоязычной части страны Реформация и изобретение книгопечатания также оказали большое влияние на распространение письменного языка – достаточно упомянуть «Цюрихскую библию» 1524 года. В отличие от других регионов, стигматизация местных диалектов проявилась здесь в меньшей степени: наоборот, в 19 веке Schwyzerdütsch приобрел вес – в 1881 году был издан первый словарь этого немецко-швейцарского диалекта.
Что касается итальянской части Швейцарии, то первый Свод законов, известный как Libbro degli Statuti della Magnifica Comunità di Sonvico, датируемый 1473 годом и найденный в Сонвико, старинном квартале Лугано, показывает, как в 15 веке тичинские нотариусы начали отказываться от латыни в пользу нового языка, смеси латыни, местного диалекта Ломбардии и письменного флорентийского диалекта. Тосканский же итальянский, в значительной степени сформированный Данте, утвердился в качестве письменного и административного языка, прежде чем войти в обиход благодаря школам.
Когда-то «ретороманские владения» простирались до самого озера Констанца, но этот редкий язык был вытеснен немецким – ознакомьтесь на выставке с историей герба кантона Санкт-Галлен и узнаете, как это произошло.
Но лингвистическое наследие Швейцарии не ограничивается этими четырьмя национальными языками. Обратите внимание на деревянное панно с надписью на языке йенишей, используемом крайне редко, но признанном сегодня миноритарным языком Конфедерации. Многих заинтересует расшитая на еврейском языке ткань – до прошлого века идиш еще практиковался в немецкой части страны, особенно в Аргау; кому интересно, рекомендуем почитать на эту тему роман Шарля Левинского «Мельниц».
Немало интересного содержится и в двух других частях экспозиции – а может, не только интересного, но и полезного, особенно для тех, кто планирует натурализоваться в Швейцарии и готовится к экзамену по ее истории. Рассмотрите, например, карикатуру, опубликованную 10 ноября 1917 года в журнале Nebelspater, чтобы понять, насколько четкая языковая граница разделяла Швейцарию накануне и во время Первой мировой войны. Еще одна карикатура, на этот раз опубликованная в газете 24 heures 7 декабря 1992 года под названием «Röstigraben», свидетельствует, что этот раздел не слишком уменьшился за прошедшие 75 лет и ярко проявился во время референдума по поводу вступления Швейцарии в Европейское экономическое пространство.
Не только включение английского в качестве «рабочего языка» выставки свидетельствует о постепенном захвате им территории. Многие посетители наверняка понимающе кивнут, остановившись перед афишей, рекламирующей преподавание английского языка в начальных школах Швейцарии и отражающей современный конфликт. Не секрет, что, по мнению романдских кантонов, замена французского языка английским в качестве первого иностранного языка в некоторых немецкоязычных кантонах угрожает культурной идентичности страны. Иными словами, полемика вокруг лингвистической политики Швейцарии далеко не исчерпана.
А какие языки рекомендуете изучать вашим детям вы, наши дорогие читатели?
От редакции: Выставка будет работать до 14 января 2024 года. До тех пор можно и новый язык выучить!
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