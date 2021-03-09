Шедевры коллекции Бемберга: от Кранаха до Боннара

Очередь перед входом в музей, да еще на холодном ветру… Такого мы не припомним, пожалуй, с конца 1980-х, когда, с политического благословления М. С. Горбачева и благодаря личным связям и авторитету И. А. Антоновой, в Пушкинский музей начали привозить заграничные шедевры. В Швейцарии за более 20 лет жизни видеть подобного не доводилось… Конечно, то была первая суббота после открытия музеев, да и вход бесплатный, но все равно здорово. Кстати, вполне вероятно, что многие из тех, кто мерз на улице, даже не подозревали, как им повезло: потрясающая коллекция Жоржа Бемберга впервые покинула родные тулузские пенаты и выехала за границу.

Кто же этот человек, в доме которого висели подлинники шедевров, создававшихся в течение четырех веков, и неполная частная коллекция которого заполнила все три этажа лозаннского музея? Предки его были из Кёльна – в 18 веке семья занимала видное положение в лютеранской общине города, а в 1850-х перебралась в Аргентину, где успешно занималась промышленностью. Но сам Жорж Бемберг (1916-2011) вырос во Франции, был насквозь пропитан французской культурой; он не пошел по следам родственников, с самых ранних лет увлекшись искусством. Будучи студентом Гарварда, пережил первую любовь с первого взгляда – к гуаши Камиля Писсарро, присмотренной у нью-йоркского торговца и приобретенной за 200 долларов.

Со временем была собрана невероятная коллекция, основанная исключительно на личном вкусе Бемберга и на его финансовых возможностях, которые, как можно прочитать в его биографии, были не безграничны – хотя и трудно в это сегодня поверить, замирая в восхищении перед каждым из шедевров и прикидывая его стоимость! Порой приходилось обращаться за помощью к родным, которые приветствовали увлечение молодого человека. В послевоенном Париже Жорж становится своим человеком на рынке искусства, знакомится с Пьером Боннаром (1867-1947), очаровывается им и приобретает более 30 его полотен – это крупнейшее собрание французского художника, находившееся в одних руках.

Чувствительный ко всем формам творчества, Бемберг также увлекался музыкой и литературой. Хороший пианист, он подумывал о карьере композитора, но в итоге предпочел словесность, закончив Гарвард с дипломом специалиста по сравнительной литературе и опубликовав несколько театральных пьес и романов, благосклонно встреченных критикой.

До самых последних дней Жорж Бемберг жил между Парижем, Нью-Йорком и Буэнос-Айресом, продолжая пополнять свою коллекцию. С конца 1980-х, не имея наследников, он начал беспокоиться о ее дальнейшей судьбе. Тогда-то и возникла идея создать фонд, а муниципалитет Тулузы пошел навстречу меценату и согласился предоставить для этой цели пришедший в упадок Hôtel d’Assézat, что позволило сохранить собрание полностью и в одном месте и сделать его доступным для публики. В 1995 году Фонд Бемберга принял первых посетителей в отреставрированном роскошном маленьком дворце.

Сейчас там идет ремонт, и какие же молодцы руководители Фонда Эрмитаж, что воспользовались редкой возможностью и впервые вывезли за пределы Франции 132 шедевра из собрания Бемберга! Кранах, Веронезе, Моне, Синьяк, Гоген, Брак, Ренуар, Модильяни, Фантен-Латур, Дега, Боннар… От одних фамилий кружится голова! Предоставим вам наслаждаться, неспешно переходя от полотна к полотну, и остановимся лишь на двух экспонатах – одном из самых древних и одном из самых «молодых» в коллекции.

Лукас Кранах Старший (1472, Кронах, Верхняя Франкония – 1553, Веймар) – немецкий живописец и график эпохи Ренессанса, мастер живописных и графических портретов, жанровых и библейских композиций, синтезировавший в своём творчестве готические традиции с художественными принципами Возрождения и ставший одним из основателей «Дунайской школы живописи»; он прославился особым утончённый стилем, гармонично сочетавшим фигуры и пейзаж.

Венера и Амур были частыми «гостями» его полотен, одно из которых, созданное в 1509 году, хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Работа, представленная в Лозанне, - более поздняя, 1531 года, и название ее неожиданно конкретно: «Венера и Амур, ворующий мёд». По свидетельству кураторов выставки, эта картина – единственная, на которой Венера держит Амур за руку. Историю неблаговидного поступка проказника рассказывает стихотворение греческого поэта Феокрита, выведенное в левом верхнем углу. Застуканный на месте преступления и покусанный пчелами, как какой-то Винни-Пух, Амур бежит жаловаться маме, которая резонно замечает, что раны от его стрел гораздо болезненнее! В отличие от ранних Верен Кранаха, статичных и прямых, эта богиня – пластична и чувственна, а природа играет лишь декоративную роль.

«Марина» Пьера Боннара, созданная около 1910 года, помещена кураторами выставки на ее афишу, но, увы, с большой потерей качества. А потому мы обращаем ваше внимание на оригинал, совершенно великолепный! Своим сюжетом полотно напоминает работы импрессионистов, вдохновлявшие художника в 1900-х годах. Однако необычная компоновка и палитра сразу отделяет его от этого наследия – посмотрите на фигуры в правом нижнем углу, наполовину выведенные за кадр и сливающиеся с окружающей средой. Теплые фиолетовые и желтые тона словно дают вдохнуть южный воздух, о котором мы пока лишь мечтаем. Боннар передал мягкую игру моря в Сен-Тропе, вновь проявив озабоченность светом и цветом, главными экспрессивными средствами его живописи.

От редакции: Выставка будет работать до 30 мая, все логистические подробности вы найдете на сайте музея.