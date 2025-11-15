Срочно в номер

Дональд Трамп оценил швейцарские часы и золото

Федеральный совет только что объявил о снижении американских пошлин на швейцарские товары с 39% до 15%. Сегодня же в интервью CNBC представитель США по торговле Джеймисон Грир сообщил, что Швейцария заключила соглашение с США о таможенных пошлинах. В четверг федеральный советник Ги Пармелин отправился в Вашингтон по горячим следам пяти швейцарских бизнесменов встретился с представителями американской администрации для проведения переговоров. После первой встречи американский президент выразил удовлетворение тем, что обсудил «торговлю и торговый дисбаланс» с «высокопоставленными представителями Швейцарии», а по окончании второй министр экономики заверил, что «практически все» было прояснено, и сообщил, что Федеральный совет сделает заявление, «как только все будет окончательно ясно».

«Швейцария и США нашли решение», - пишет правительство в социальной сети X. Федеральный совет благодарит президента США Дональда Трампа «за его конструктивную позицию». И ни слова благодарности собственным предпринимателям, преподнесшим Трампу супер Rolex и золотой слиток! А сегодня утром, еще до объявления новости, газета Le Temps посетовала на то, что раньше мол пошлины составляли всего 2%. 

