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воскресенье, 6 марта 2022 года   

Антивоенные демонстрации в Швейцарии

5 марта в нескольких швейцарских городах состоялись акции, участники которых выражали солидарность с украинским народом и требовали немедленного прекращения военных действий на территории Украины. Митинг в Женеве прошел на Place de Neuve перед Оперным театром, а в Берне протестующие собрались перед Федеральным дворцом. Самая массовая демонстрация прошла в Цюрихе, где на улицы вышли около 40 000 человек, в том числе проживающий в Швейцарии российский писатель Михаил Шишкин. Многотысячная колонна прошла от площади Platzspitz возле Национального музея до площади Sechseläutenplatz. Фото из Женевы и Берна – © Nashagazeta.ch; фото из Цюриха предоставлены участниками акции. Нажмите на фото, чтобы увидеть его полностью.

 

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