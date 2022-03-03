Наша Газета уже рассказывала, что Берн полностью присоединился к двум пакетам санкций, принятых Евросоюзом 23 и 25 февраля. Список лиц, против которых введены санкции, опубликован на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). В нем перечислены имена сотен людей, близких к Владимиру Путину, в их числе политики, депутаты Госдумы и военнослужащие. Швейцарские банки проверяют, нет ли среди их клиентов кого-либо из этого длинного списка: если да, то их счета замораживаются. Но сам процесс проведения проверок долгий и трудоемкий.

Согласно расследованию RTS, под санкции не попали некоторые российские олигархи, имеющие тесные связи со Швейцарией, так как их нет в швейцарском санкционном списке. Впрочем, они вскоре могут быть в него добавлены. Речь идет, например, об акционере концерна Sulzer Викторе Вексельберге, а также об основателе компании Gunvor Геннадии Тимченко. Оба предпринимателя также регулярно входят в число самых богатых жителей Швейцарии по версии журнала Bilan.

Напомним, что Федеральный совет медлил с принятием санкций, и некоторые политики считают, что эта «нерасторопность» сыграла на руку олигархам. Так, сопредседательница Социалистической партии Маттеа Мейер заявила, что медлительность Берна в вопросе санкций дала олигархам возможность быстро вывести миллиарды – в запасе у россиян было несколько дней, с четверга по понедельник. Насколько оправданы эти опасения?

Как сообщает SRF, кроме самих банков в настоящее время никто не может знать, были ли выведены из Швейцарии активы россиян, и если да, то сколько. Открытой информации на эту тему нет, но, как считает телеканал, все указывает на то, что деньги не были переведены в больших масштабах. Дело в том, что швейцарские банки фактически могут принимать более строгие решения, чем Федеральный совет, да еще и до того, как Берн издаст соответствующие положения. Это связано с тем, что банки и страховые компании находятся в прямой зависимости от ряда стран, которые первыми ввели санкции. Как пояснил в комментарии SRF представитель швейцарского органа надзора за финансовыми рынками Finma Винценц Матис, банки должны анализировать, минимизировать и адекватно контролировать юридические и репутационные риски, возникающие в связи с иностранным правом. Банк, ведущий бизнес по всему миру, не может обойти санкции США, так как в этом случае он может быть, например, исключен из рынка операций с долларами. После недавней череды судебных разбирательств с американскими и европейскими налоговыми службами швейцарские банки были вынуждены выплатить многомиллионные штрафы и вряд ли захотят рисковать. Таким образом, хотя швейцарские банки должны действовать в соответствии со швейцарским законодательством, они, вероятно, уже закрыли двери для некоторых россиян еще в четверг, когда санкции США вступили в силу. Если бы банки этого не сделали, то подвергли бы себя значительному риску, что, в свою очередь, привело бы к нарушению ими собственных корпоративных обязательств и стало бы поводом для разбирательства с Finma, заключает SRF.

В целом, сейчас многие западные компании уходят из России, а бизнес российских компаний массово ограничивается на Западе. Так, базирующаяся в Цуге горнодобывающая компания Glencore анализирует в настоящее время свои деловые отношения с Россией. Это касается долей в алюминиевой компании En+ и «Роснефти». Концерн пока не объявил о каких-либо конкретных шагах в этом направлении. А судоходная компания MSC, штаб-квартира которой находится в Женеве, приостановила все заказы на перевозку грузов в Россию и из нее.

Санкции с каждым днем становятся все более всеобъемлющими. По оценкам экономиста Элизабет Кристен, прежде всего, под ударом находится российская экономика, а последствия для стран, которые ввели санкции, на данный момент остаются управляемыми. Однако те, кто вводит санкции, также несут расходы. Наиболее уязвимое место для Евросоюза представляет импорт энергоносителей из России. Так, по словам эксперта, около 44% импортируемого в Европу газа поступает из России, чья экономика очень зависима от этого иностранного капитала. Европейские страны давно стремятся к климатической нейтральности и хотят совершить энергетический поворот. Возможно, война ускорит этот процесс: сложившаяся ситуация может быть использована для снижения зависимости от импорта энергии из России и расширения инвестиций в возобновляемые источники энергии. Нефть и газ пока не затронуты западными санкциями, но европейские страны угрожают сделать это, и Федеральный совет, вероятно, присоединится к ним.

По прогнозам Элизабет Кристен, в будущем экономические связи между Россией и западными странами, поддерживающими санкции, еще больше ослабнут. Значимость российского рынка для европейских и западных стран снизилась после 2014 года, а теперь переориентация на другие экспортные рынки будет продолжена. Россия, в свою очередь, будет строить торговые отношения в большей степени с азиатскими странами и таким образом попытается смягчить эффект от некоторых санкций. В частности, альтернативой системе SWIFT, от которой отключены некоторые российские банки, может стать китайский инструмент трансграничных межбанковских платежей CIPS. По данным газеты Jiefang Daily, в 2021 году через CIPS прошли около 80 трлн юаней (12,68 трлн долларов), что на 75% больше, чем в прошлом году, а в конце января компания, управляющая платформой, сообщила, что в систему вошли около 1280 финансовых учреждений в 103 странах и регионах. Среди них – 30 банков в Японии, 23 банка в России и 31 банк в африканских странах.

Санкции также могут сказаться на курсе биткоина. Эксперты ожидают, что Россия будет использовать криптовалюту для обхода ограничений. Одно только предположение, что российские миллиардеры могут использовать цифровые деньги в качестве резервной валюты, уже вызвало резкий скачок курса. С начала войны биткоин выросла более чем на 28% – с примерно 34 300 до более чем 44 000 долларов. Ethereum также за неделю подорожал примерно на 29%. Операции между российским рублем и криптоактивами удвоились с начала войны, достигнув 60 млн долларов в день в начале этой недели, по данным исследовательской группы Chainalysis. Вашингтон уже разрабатывает стратегию для того, чтобы Россия не смогла обойти введенные санкции с помощью биткоина. Некоторые, впрочем, отмечают, что Москва должна сначала создать необходимую инфраструктуру, чтобы иметь возможность использовать биткоин в качестве общего платежного средства, а на это может уйти несколько месяцев.