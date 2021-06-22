Автор: Заррина Салимова, Виммис, 22. 06. 2021.
Швейцарская художница Барабара Кинер окрасила в розовый цвет бетонные противотанковые блоки, оставшиеся в Конфедерации со времен Второй мировой войны. С помощью этой акции Кинер выразила своей протест против военных операций, которые проводились в то время и продолжаются до сих пор.|
L’artiste suisse Barabara Kiener a peint en rose des blocs antichars en béton restés dans la Confédération depuis la Seconde Guerre mondiale. Par cette action, Keener a exprimé sa protestation contre les opérations militaires qui se déroulaient alors et se poursuivent encore aujourd’hui.
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Швейцарию, как известно, мировые войны обошли стороной, но памятники той эпохи на территории страны остались до сих пор, в том числе так называемые «тоблероны» – бетонные противотанковые блоки, о которых Наша Газета уже рассказывала и которые теперь художница Барбара Кинер решила использовать в качестве арт-объекта.
Напомним, согласно принятому в Швейцарии во время Второй мировой войны плану «Национальный редут», армия полностью мобилизовывалась, все объекты инфраструктуры минировались, а по периметру страны создавались несколько линий военных укреплений, целью которых являлось максимальное сдерживание противника. Планировалось, что по ходу продвижения врага армия будет отходить в горы, а инфраструктура полностью уничтожаться. В дальнейшем сопротивление будет осуществляеться полупартизанскими отрядами в сложных горных условиях. Одними из таких заградительных рубежей были «линии тоблеронов», сохранившиеся до наших дней в разных частях странах.
И вот буквально в течение одной ночи на прошлой неделе 375 суровых серых бетонных блоков в крохотной бернской коммуне Виммис стали розовыми. Как выяснилось позже, это было дело рук Барбары Кинер, которая своей акцией решила раскритиковать «политическое и социальное нежелание Швейцарии создать ясность в отношении военных операций и сохранять постоянный нейтралитет». Добавим, что акция была незаконной, что в такой исключительно законопослушной стране, как Швейцария, добавляет действиям художницы еще больше остроты и дерзости.
Бывшая оборонительная позиция швейцарской армии в Виммисе расположена на высоте 829 метров над уровнем моря и ранее принадлежала третьей дивизии. Строительство укрепления началось в 1942 году, прокладывание туннелей и бетонные работы были завершены в конце 1943-го. Во время активной службы гарнизон состоял из полевой батареи, тяжелого полевого гаубичного отряда, а позднее – артиллерийской роты. Последний раз место использовалось для проведения курсов повышения квалификации военных в 1999 году.
Сегодня розовые «тоблероны» посреди безмятежных альпийских лугов выражают протест против военных операций, которые проводились в то время и продолжаются до сих пор. По словам Кинер, она использовала художественные средства «для инсценировки лицемерного образа нашего нейтралитета», а цель самой акции состоит в том, чтобы указать «на непримиримое отношение между гуманитарными традициями и жадностью к экономической прибыли», под которой, видимо, подрузамевается растущий экспорт швейцарского оружия.
Для своей инсталляции Барбара Кинер использовала краску на основе мелового порошка и пищевого красителя – такое покрытие не продержится долго и смоется первым сильным дождем. Кто-то скажет, что эфемерность инсталляции – ее главный недостаток. Однако именно недолговечность арт-объекта и его зависимость от погодных условий еще больше усиливают эффект, которого хотела добиться художница, подчеркивая хрупкость, уязвимость и скоротечность человеческой жизни.
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