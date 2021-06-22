Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Швейцарию, как известно, мировые войны обошли стороной, но памятники той эпохи на территории страны остались до сих пор, в том числе так называемые «тоблероны» – бетонные противотанковые блоки, о которых Наша Газета уже рассказывала и которые теперь художница Барбара Кинер решила использовать в качестве арт-объекта.

Напомним, согласно принятому в Швейцарии во время Второй мировой войны плану «Национальный редут», армия полностью мобилизовывалась, все объекты инфраструктуры минировались, а по периметру страны создавались несколько линий военных укреплений, целью которых являлось максимальное сдерживание противника. Планировалось, что по ходу продвижения врага армия будет отходить в горы, а инфраструктура полностью уничтожаться. В дальнейшем сопротивление будет осуществляеться полупартизанскими отрядами в сложных горных условиях. Одними из таких заградительных рубежей были «линии тоблеронов», сохранившиеся до наших дней в разных частях странах.

И вот буквально в течение одной ночи на прошлой неделе 375 суровых серых бетонных блоков в крохотной бернской коммуне Виммис стали розовыми. Как выяснилось позже, это было дело рук Барбары Кинер, которая своей акцией решила раскритиковать «политическое и социальное нежелание Швейцарии создать ясность в отношении военных операций и сохранять постоянный нейтралитет». Добавим, что акция была незаконной, что в такой исключительно законопослушной стране, как Швейцария, добавляет действиям художницы еще больше остроты и дерзости.

Бывшая оборонительная позиция швейцарской армии в Виммисе расположена на высоте 829 метров над уровнем моря и ранее принадлежала третьей дивизии. Строительство укрепления началось в 1942 году, прокладывание туннелей и бетонные работы были завершены в конце 1943-го. Во время активной службы гарнизон состоял из полевой батареи, тяжелого полевого гаубичного отряда, а позднее – артиллерийской роты. Последний раз место использовалось для проведения курсов повышения квалификации военных в 1999 году.

Сегодня розовые «тоблероны» посреди безмятежных альпийских лугов выражают протест против военных операций, которые проводились в то время и продолжаются до сих пор. По словам Кинер, она использовала художественные средства «для инсценировки лицемерного образа нашего нейтралитета», а цель самой акции состоит в том, чтобы указать «на непримиримое отношение между гуманитарными традициями и жадностью к экономической прибыли», под которой, видимо, подрузамевается растущий экспорт швейцарского оружия.

Почему же именно розовый? Цвет идеального дома для куклы Барби долгое время ассоциировался с чем-то «девчачьим», детским, наивным и несерьезным. Однако в последнее время этот оттенок все чаще становится символом протеста, не в последюю очередь, благодаря усилиям участниц «женских маршей» в США, которые носили розовые вязаные шапочки. Для Кинер розовый также имеет глубокий смысл, она называет этот цвет «кроваво-красно-белым», ведь розовый получается при добавлении белого оттенка в красный. С одной стороны, красный и белый являются цветами национального флага Швейцарии, которая всегда гордилась своим нейтралитетом. С другой, напоминает Кинер, красный символизирует кровь, а белый – чистоту и невинность.

Для своей инсталляции Барбара Кинер использовала краску на основе мелового порошка и пищевого красителя – такое покрытие не продержится долго и смоется первым сильным дождем. Кто-то скажет, что эфемерность инсталляции – ее главный недостаток. Однако именно недолговечность арт-объекта и его зависимость от погодных условий еще больше усиливают эффект, которого хотела добиться художница, подчеркивая хрупкость, уязвимость и скоротечность человеческой жизни.