В год своего 30-летия, в ноябре 2021-го, пианист Даниил Трифонов, уроженец Нижнего Новгорода и ученик Татьяны Зеликман в московской Гнесинской десятилетке и Сергея Бабаяна в Кливлендском Институте музыки, впервые выступил в Берне, в его знаменитом Casino. По уверениям организаторов того концерта, уже на репетиции он влюбился в акустику этого концертного зала. Не удивительно поэтому, что не прошло и года, как он решил вернуться сюда и дать дополнительный, внеочередной концерт.

«Моя цель – с помощью музыки отвлечь публику от чисто повседневных проблем ее жизни», цитирует слова Даниила Трифонова сайт бернского Casino. Побывав на многих его концертах, можем засвидетельствовать, что ему это удается: смесь безупречной техники и бурного темперамента, действительно, позволяет хотя бы на пару часов забывать о «мирской суете», что всем нам сейчас, согласитесь, просто необходимо.

Наша Газета внимательно следит за выступлениями пианиста в Швейцарии и подробно рассказывала об основных вехах его биографии. Так что остановимся сейчас лишь на новостях, которые точно порадуют всех поклонников Даниила Трифонова, среди последних достижений которого – премия Grammy «Артист года. Музыкальная Америка» в 2019 году.

В течение всего сезона 2019-2020 годов пианист был «артистом-в-резиденции» Нью-Йоркского Филармонического оркестра под управлением Япа ван Зведена, тогда же состоялись премьерные исполнения Фортепианного квинтета и Концерта для фортепиано собственного Трифонова сочинения.

В октябре 2021 года на фирме грамзаписи Deutsche Grammophon вышел диск Даниила Трифонова «Bach: The Art of Life», посвященный искусству фуги и включивший произведения не только Иоганна Себастьяна, но и четырех его сыновей. В прошлом году он получил также премию Opus Klassik 2021 – Инструменталист года за альбом «Серебряный век» («Silver Age»), составленный из музыки для фортепиано соло и с оркестром Скрябина, Прокофьева и Стравинского. Этот диск стал естественным продолжением двух вышедших ранее: «Направление Рахманинов: Отправление» («Destination Rachmaninov: Departure», лучшая концертная запись года согласно BBC Music 2019) и «Направление Рахманинов: Прибытие» («Destination Rachmaninov: Arrival», номинированного на Грэмми).

Расписание концертов Даниила Трифонова в этом сезоне, представленное на его очень профессионально сделанном сайте, свидетельствует о востребованности пианиста: США, Испания, Португалия, Нидерланды, Швейцария, Сербия, Австрия, снова США, Франция, Германия, Канада, а потом еще Великобритания, Люксембург, Чехия, Бельгия… Вот только Россия в списке не значится, но не будет это комментировать, мы же хотели отвлечься от повседневности.

Программа, которая прозвучит 17 октября в Берне и 19 октября в Женеве (а 7 декабря еще и в нью-йоркском Карнеги-холле), отражает интерес Трифонова к музыке разных направлений – от романтизма до позднего импрессионизма. Она начинается и завершается русской классикой: «Детским альбомом», который в июле 1878 года П. И. Чайковский посвятил своему шестилетнему племяннику Володе Давыдову, и Сонатой № 5 оп.53 А. Скрябина, написанной в кратчайший срок, в течение трех дней, сразу после знаменитой «Поэмы экстаза», в 1907 году.

Два эти шедевра русского пианистического репертуара как бы обрамляют три европейских. «Фантазию» до мажор Р. Шумана все критики единогласно относят к наиболее вдохновенным и монументальным произведениям немецкого романтика. Сочиненная в 1836 году и первоначально задуманная в качестве «взноса» композитора в пользу фонда для сооружения памятника Бетховена в Бонне, Фантазия требует от исполнителя не только виртуозности, но и эмоциональности, одухотворенности, ведь она пронизана самым сильным чувством в жизни Шумана – его любовью к Кларе Вик.

На смену «Фантазии» Шумана придет «Фантазия» В. А. Моцарта до минор, написанная 20 мая 1785 года в Вене и посвященная ученице композитора Терезе фон Траттнер. Стоит заметить, что муж Терезы был важным издателем, а также хозяином квартиры на Грабен, в которой Моцарт жил с января по сентябрь 1784 года. «Произведение трагическое, в ряде эпизодов предвосхищающее некоторые страницы музыки Бетховена» – так представлена Фантазия в музыкальных справочниках. Действительно, чередование трагических и лирически-напевных, светло-созерцательных тем лишь подчеркивает общую трагическую концепцию произведения. Интересно, что на тему четвертого, лирического раздела Фантазии П. И. Чайковский написал свой вокальный квартет «Ночь».

Последнее произведение, которое Даниил Трифонов включил в программу предстоящих концертов, – это фортепианный цикл «Ночной Гаспар» Мориса Равеля (в издании под редакцией Владимира Софроницкого оно фигурирует под названием «Шорохи ночи»). Этот «удивительный триптих», как охарактеризовал сочинение крупнейший пианист Франции 20 века Альфред Корто, написан под впечатлением поэм в прозе Алоизиюса Луи Бертрана, вышедших первым изданием в 1842 году. Видимо, эффект, производимый поэмами, не ослаб и полвека спустя: Равель завершил работу над циклом 17 июля 1908 года, находясь в гостях у друзей близ Парижа. Любопытный штрих к третьей пьесе цикла, «Скарбо» (в русских изданиях «Домовой» или «Призрак»): известно, что, говоря о ней со скончавшимся в Женеве французским пианистом Владо Перлемутором, Равель признался, что хотел написать пьесу, которая в техническом плане была бы труднее балакиревского «Исламея».

Каждый слушатель улавливает в классических произведениях что-то свое, близкое ему и понятное. Уверены, такие откровения произойдут и во время концертов Даниила Трифонова.

В качестве музыкального аперитива предлагаем вам послушать Фантазию и сонату Моцарта до минор в исполнении незаслуженно забытой советской пианистки Марии Гринберг. Запись сделана в 1950-х годах.

От редакции: Билеты на концерт Даниила Трифонова в Берне 17 октября проще всего приобрести здесь, а на концерт в Женеве 19 октября – здесь. Приятных вам, беззаботных вечеров!