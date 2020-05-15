Прежде, чем рассказать о выставках, отметим, что в музеях обеспечено соблюдение санитарных норм, разработанных минздравом Конфедерации (OFSP). Среди принятых мер: выделение минимум 10 кв. м. каждому посетителю, регулярная дезинфекция дверных ручек, лестничных перил и аудиогидов, ограничение числа присутствующих в зале людей и т.д. Подробную информацию можно найти на сайтах музеев.

А теперь – о приятном. Музей Барбье-Мюллер (Женева) приглашает на выставку «Бородачи Мюллера» (до 27 сентября), о которой Наша Газета уже рассказывала. Экспозиция, открытая в марте этого года, всего за несколько дней до введения ограничений в связи с пандемией Covid-19, посвящена странным каменным статуэткам, впервые появившимся на рынке искусства в 1939 году, их загадочному происхождению и связям с «ар-брют». Тем, кто пока не могут посещать выставки, администрация предлагает следить за публикациями музея в социальных сетях.

В Международном музее Реформации (MIR, Женева) до 30 августа можно посмотреть экспозицию «Тише, мы молимся!», увидеть фильм, смонтированный из отрывков кинокартин и раскрывающий роль пастора в кино, осмотреть переносную кафедру священника, которую протестанты XVIII века использовали для тайного проведения религиозных церемоний. Кроме того, на выставке представлены пять ряс с рисунками женевского иллюстратора Альбертин Зулло, отражающими особые формы исполнения обязанностей пастора.

Если вы еще не видели постоянную выставку, то вам будет интересно узнать, что на ней представлены около 630 книг, рукописей, картин и других экспонатов, иллюстрирующих пятисотлетнюю историю реформированной церкви.

Сегодня открывает свои двери для посетителей цюрихский Кунстхаус: в коммюнике одного из главных музеев Швейцарии представлены новые даты выставок, запланированных на 2020 год. «Оттилия Джакометти. Портрет» и «Поэзия линий. Рисунки итальянских мастеров» продлены до 19 июля. «Распространить по всему свету. Безумные годы» пройдет с 3 июля до 11 октября. «Пейзажи – места занятий живописью» – с 17 июля по 8 ноября. «Кадер Аттиа» - с 21 августа по 15 ноября, «Дикий сердцем. Романтизм в Швейцарии» - с 13 ноября 2020 по 14 февраля 2021, «Оттилия В. Редерштейн» - с 18 декабря 2020 по 5 апреля 2021. Подробная информация представлена здесь.

Женевский Музей искусства и истории начнет принимать посетителей 21 мая. Ближайшая выставка – «Жильбер Альбер, ювелир от природы» - откроется 9 июля. Швейцарский ювелир знаменит тем, что первым начал использовать такие необычные природные материалы, как птичьи перья, осколки метеорита, затвердевшую лаву, панцири жуков-скарабеев. C 25 сентября можно будет увидеть экспозицию «Фред Буассона. Фотографическая одиссея», посвященная работам Фредерика Буассона (1858-1946), который за свою жизнь сделал десятки тысяч снимков, запечатлев как безвестных, так и знаменитых людей своего времени. По его фотографиям нетрудно отслеживать изменения женевского пейзажа: он снимал церкви, заводы, транспортные стоянки, улицы, площади, школы, магазины.

Что касается постоянной выставки, то на этажах, посвященных изящным искусствам и археологии, введено единое направление, в котором следует двигаться при осмотре, а доступ в залы, расположенные на первом этаже, будет ограничен в целях соблюдения социальной дистанции.

В Лозаннском кантональном музее изобразительных искусств (MCBA) можно до 23 августа посетить выставку «4 224, 92 кв.cм Дега». 2 июня возобновит работу экспозиция «Вена 1900, от Климта до Шиле и Кокошки», продленная до 23 августа, а также откроется выставка «Йерсен-рисовальщик».

В Кунстхаусе Аргау проходят экскурсии в сопровождении гида для групп, включающих не более четырех человек. В настоящее время в Кунстхаусе представлены экспозиции «Коллекция Вернера Конинкса», «Дениз Бертши» и «Караван 1/2020: Доминик Мишель», которые продлятся до 9 августа этого года. В Кантональном музее археологии и истории (Лозанна) до 28 июня работает выставка «У истоков Средневековья», иллюстрирующая историю человечества в 350-1000 гг. н.э.: здесь можно будет увидеть произведения искусства известных мастеров и образцы работ ремесленников, недавние археологические находки и многое другое, что, возможно, заставит посетителей пересмотреть свои представления о той далекой эпохе.

Швейцарская национальная библиотека (BN, Берн), празднование 125-летия которой 2 мая было отменено из-за коронавируса, частично возобновила работу 11 мая. В библиотеке можно брать книги на дом с понедельника по пятницу, с 11:00 до 14:00, но читальные залы, бистро и выставки по-прежнему закрыты. Если вы придете в BN сдать книги, то лучше оставить их в шкафу, расположенном рядом с раздевалкой.

Кроме того, посетителей уже принимают музей питания Alimentarium (Веве), Альпийский музей Швейцарии (Берн), музей искусств Пюйи (кантон Во), музей Maison d’Ailleurs (Ивердон-ле-Бен), музей Йениш (Веве), Исторический музей Лозанны, Лозаннский музей фотографии Elysée, Музей мирового футбола ФИФА (Цюрих), Базельский музей естественной истории, Музей искусства и истории (Фрибург), Этнографический музей Невшателя и другие. Узнать, открыт ли интересующий вас музей, можно на его сайте.

Фонд Яна Михальского с 19 мая приглашает посетить выставку «Поль Элюар, Джеральд Крамер и Жоан Миро. На все случаи жизни», работа которой продлена до 30 августа. Также 19 мая откроются кафе и библиотека, содержащая около 65 тыс. наименований.

Администрация музея Ариана (Женева), который откроет свои двери для публики 21 мая, придумала оригинальный ход. Любителям искусства предлагают выбрать четыре произведения искусства в качестве основы выставки «Черно-белое или цветное?», которая пройдет с 30 июня по 27 сентября этого года. Проголосовать можно по этой ссылке до 31 мая. Интернет-пользователи должны выбрать один экспонат из четырех коллекций: «черное», «белое», «красное», «разноцветное». Результаты голосования будут опубликованы 2 июня на сайте музея.

Шильонский замок откроет свои двери 8 июня, в этот же день начнет работу ресторан Café Byron. В связи с тем, что около 75% посетителей замка – иностранцы, музей переживает беспрецедентный кризис и несет огромные убытки. По этой причине решено перенести спектакли, первоначально запланированные на июнь этого года, а также открытие временной выставки «Жизнь принцесс? Женщины Савойского дома (XIII-XVI вв.)». С другой стороны, по-прежнему будут проводиться воскресные экскурсии, а с 14 июня – экскурсии в сопровождении гида в средневековом костюме.

Музей Чарли Чаплина Chaplin’s World (Корсье-сюр-Веве), признанный в 2018 году лучшим музеем Европы, возобновит работу 13 июня, с 1 июня начнется продажа билетов. Поклонникам таланта знаменитого комика будет приятно узнать, что выставка «Чарли Чаплин, человек-оркестр» продлена до 30 сентября.

Приятного вам посещения!